El Gobierno le resta peso a la marcha LGBT del sábado y acusa "tergiversaciones de la izquierda"

Distintas organizaciones de género y de la comunidad LGBTQ+ se preparan para marchar el sábado en todo el país en rechazo al discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, que desató oleadas de reacciones por sus duros cuestionamientos a la ideología de género y su vinculación directa de un caso de abuso de menores en Estados Unidos con la comunidad homosexual. En ese marco, desde el Gobierno salieron a bajar el tono y desmentir las acusaciones de discriminación, a la par que aseguraron que "no están preocupados por la movilización".

Parado en el atril del Foro Económico Mundial, Milei cruzó la semana pasada a quienes "promueven la agenda LGBT, queriendo imponer que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión".

Además, el mandatario mencionó "el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años". "En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos", sentenció Milei.

El presidente Javier Milei apuntó desde el Foro de Davos contra la agenda LGBT y la ideología de género.

Esas expresiones, seguidas de la decisión del Gobierno de eliminar la figura jurídica del femicidio, la Ley de Identidad de Género y otras medidas de inclusión, como los cupos de trabajo para mujeres, personas trans y personas con discapacidad, provocaron la reacción de organizaciones feministas y de la comunidad LGBTQ+.

Luego de una asamblea organizada el sábado pasado en el Parque Lezama, los presentes convocaron a una "Marcha del Orgullo Antifascista y Antiracista" en respuesta a lo que consideran un ataque sistemático contra su comunidad. La movilización, que irá desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, también se realizará en distintos puntos del país.

La asamblea que llevaron a cabo organizaciones de género y LGBTQ+ en el Parque Lezama el sábado pasado. Foto: Andrea D'Atri.

Al reclamo se fueron sumando diferentes referentes de partidos políticos y gremiales, lo que despertó la amenaza de que el evento pudiera tener repercusiones similares a las que tuvieron las marchas universitarias del año pasado, las cuales lograron una convocatoria masiva y transversal - sobre todo la primera-.

Desde la Casa Rosada salieron a restarle entidad al asunto y le aseguraron a MDZ que "no les preocupa el tema de la marcha", la cual señalaron de tener "un transfondo político donde quieren poner al presidente en un lugar donde no está". "El presidente no es homofóbico", enfatizó a este medio una fuente que recorre los pasillos de Balcarce 50.

"Instalan hábilmente, las negras también juegan. Tergiversan un discurso, se indignan falsamente y atacan en manada, es el 'ABC' de la izquierda”, argumentó el funcionario consultado, que también remarcó que Milei no le da mayor importancia a esos comentarios.

Pese a la aclaración, el propio jefe de Estado publicó un posteo en sus redes sociales donde salió al cruce de quienes "se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijeron, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina".

"Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban", remarcó el libertario, y agregó: "No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos, ni nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación".

En sintonía con esa línea discursiva, el vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizó en su regreso a las conferencias de prensa de este martes que "el presidente defiende a rajatabla la elección de cada uno de los seres humanos" y criticó: "Es increíble cómo hay un sector que tergiversa los dichos del Presidente para intentar atribuirle al Presidente un odio o un rechazo a la elección sexual en contra de su supuesto enfrentamiento con homosexuales y no es así". "Lo que no vamos a permitir, y es lo que quedó expreso en el discurso en Davos, son las versiones extremas de esta ideología que avalan comportamientos aberrantes", concluyó.

El vocero Manuel Adorni también salió a bajar el tono en conferencia de prensa y acusó tergiversaciones del discurso del presidente.

La masividad de la convocatoria del sábado estará por verse. Las diferentes organizaciones marcharán a las 16 desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso bajo la consigna: “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”. Eventos similares se sucederán en paralelo en Bariloche, Corrientes, Córdoba, Santa Rosa, Mar del Plata, Posadas y Oberá, Neuquén, Resistencia, Salta, San Luis, San Salvador de Jujuy, Santa Fe y San Miguel de Tucumán.

Tras consultar sobre si el Ejecutivo planea aplicar el protocolo antipiquetes para evitar los cortes de calle, en la casa de gobierno aseguraron que "si salen a pintar paredes o romper vidrieras obviamente van a intervenir las fuerzas" y remataron con el lema presidencial en materia de seguridad: "Dentro de la ley todo, fuera nada".