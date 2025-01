Extensión del metrotranvía: novedades, expectativas y la nueva estación que podría sumarse a la obra

La extensión del metrotranvía -hacia Luján de Cuyo y hacia el aeropuerto, en Las Heras- es uno de los caballitos de batalla del Gobierno de Mendoza. La obra para concretar las etapas III y IV fue anunciada en 2021 y empezó a con los primeros movimientos a fines de 2023 tras la adjudicación a la empresa CEOSA. En un principio, estaba previsto que finalizara en 2027, aunque desde el Ejecutivo se ilusionan con poder inaugurarla en 2026.

Al día de hoy, desde Casa de Gobierno explican que la obra lleva un progreso de 30,8%, número superior al 18,5% que estaba previsto para esta altura del partido. La extensión del metrotranvía es de 16.000 metros de longitud e incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes. En el Sur, la traza nueva irá desde el parador Pellegrini (Godoy Cruz) hasta el parador Pueyrredón (Luján). En el Norte, de Avellaneda (Las Heras) hasta el aeropuerto en el mismo departamento.

Continúan las intervenciones sobre la traza.

No obstante, desde el Gobierno le confirmaron a este diario que podría agregarse un kilómetro y un parador más en Luján de Cuyo. Se trata de la estación ubicada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), sobre la calle Almirante Brown. Dicho parador está incluido en los planes para la próxima etapa que desembocará en el Parque Ferri, pero en los próximos dos meses se definirá si finalmente se incluirá en la etapa actual.

MDZ dialogó con el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), Daniel Vilches. Ambos dieron detalles sobre esta novedad y, además, se refirieron a otros detalles en torno a la obra.

"Estamos avanzando para poder lograr ampliar la obra y llegar a Ciencias Agrarias. Es más o menos un kilómetro más", fueron las palabras de Mema. El funcionario indicó que esto implicaría una erogación de "alrededor de entre US$ 1.000.000.000 y US$ 2.000.000.000, siempre y cuando no haya inconvenientes". .

En tanto que Daniel Vilches explicó al respecto: "Ha surgido la instrucción de parte del ministro de que nosotros estudiemos la posibilidad de ampliar ese kilómetro más. Estamos en los prolegómenos de los estudios de factibilidad técnica y económica. Estamos bastante avanzados con esto. Ese kilómetro estaba previsto para la otra etapa, que iba de Pueyrredón a Parque Ferri. Ahora, si tenemos que ampliar, depende la decisión que tomen el ministro y el gobernador. Fácticamente podemos hacerlo y estamos a tiempo. También tenemos que tomar en consideración que hay 6 o 7 personas que están montadas sobre la traza, por lo que habría que desplazarlas. Si se toma la decisión, nos encargaríamos de eso".

Vilches dio un plazo concreto al indicar: "Tenemos dos o tres meses de margen para que el gobernador y el ministro puedan definirlo. Nosotros estamos trabajando para garantizar, si la decisión es positiva, estar a la altura y llegar a tiempo. Si no, seguiremos trabajando en lo que estamos haciendo".

El metrotranvía podría llegar a la Facultad de Ciencias Agrarias antes de lo previsto.

El ritmo de la obra y algunos inconvenientes en el medio

Mema aseguró que la extensión del metrotranvía “viene muy por encima de lo proyectado" y afirmó que "hay dos temas a tener en cuenta: una cosa es el avance de la obra en sí y la otra el avance en la ejecución del presupuesto, que están vinculados pero que no son necesariamente lineales. Esta obra tiene mucho material importado. Generalmente va calzando el avance de la obra con la disponibilidad de los materiales".

"La ventaja es que en 2023 compramos material con el dólar a $300, cuando el dólar blue estaba en $1000. Ya llegaron varias cosas: rieles, cables y todo lo eléctrico. Para esta época teníamos previsto un avance de 18,5%, pero está en 30,8%. El 60% de las columnas están puestas. Ya empezamos todas las obras eléctricas, se complementaron todos los cruces viales en Godoy cruz y ya se desmontó la ciclovía al construir una nueva paralela", sumó.

En 2022 aceptó la donación de 39 carros por parte del Metropolitan Transit System, empresa de transporte de la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos. Al momento de la firma del convenio se estableció que el traslado de las unidades se haría en 13 viajes distintos y que los gastos de logística estarían a cargo de la provincia. En abril de 2024, el Gobierno destinó $660 millones para uno de los traslados, mientras que luego se oficializó el desembolsó de $840 millones para que lleguen más unidades provenientes de California. Desde mediados de 2022 se han sumado 15 nuevas duplas.

En estos términos, Mema comentó: “La idea es tener una frecuencia alta en los momentos pico. Por eso es importante tener la cantidad de duplas que hemos traído. Las trajimos donadas, más allá del costo alto de traerlas. En 2014 las pagaron y nos las trajeron. Entre este año y el que viene vamos a contar con 40 duplas y eso nos va a permitir tener la flota necesaria para prestar el servicio". El Gobierno continúa adquiriendo unidades provenientes de San Diego.

En relación a algunas dificultades que se presentaron, Mema relató que "con este tipo de obras aparecen extras". Precisó que "en Chacras tenemos que correr un gasoducto de ECOGAS, que va salir casi $8.000 millones. También hay otros costos por puentes o cruces que no estaban previstos inicialmente o por las personas que hay que correr de la vía. Van a ser unas 9 viviendas en Chacras y otras 25 en Las Heras, con la proyección de reubicar a otras familias que no están encima de la vía, pero si en los alrededores en terrenos que son del Estado nacional. En Godoy Cruz hubo que expropiar 4 casas, que no eran usurpaciones, pero que las casas estaban muy cerca de la vía".

Por su parte, Vilches sostuvo que "es una obra compleja y multidisciplinaria. Sí hemos encontrado un montón de interferencias no declaradas. Nosotros estamos retomando lo que antiguamente era el Ferrocarril General San Martín, que en algunas partes dejó de funcionar, y en el medio distintos prestadoras de servicio han hecho cruces -algunos subterráneos, otros aéreos- que nos hemos encontrado. En estos últimos 30 años se ha extendido territorialmente y eso ha demandado servicios que, obviamente, los prestadores de servicios eléctricos, internet etc., han generado pasos que nos hemos ido encontrando en el camino y que no estaban declarados. Ni si siquiera el municipio lo sabía y nosotros mucho menos".

"Hemos tenido muchas reuniones de conciliación con los municipios, en especial Luján y Las Heras, y con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para dar soluciones al correr algunos asentamientos en la zona Norte de Las Heras. Nos ha llevado mucho trabajo, pero ha sido una tarea gratificante", añadió.

¿Se pueden unir duplas en el caso de que crezca la demanda y las unidades no den abasto?

Lo cierto es que el metrotranvía es un medio de transporte que con el correr de los años se ha convertido en una opción de movilidad determinante para miles de mendocinos día a día que prefieren la alternativa ferroviaria por encima de los colectivos e, incluso, los vehículos particulares. Una vez que las etapas III y IV concluyan, la demanda de gente aumentará debido al radio de cobertura que tendrá el servicio, llegando a 4 de los 5 departamentos del Gran Mendoza (exceptuando a Guaymallén).

Por ello, el Gobierno ya estudia la factibilidad de unir duplas en horarios pico, aunque esto requeriría adecuaciones en paradores de las primeras dos etapas que no cuentan con la longitud necesaria. "Hay una posibilidad, aunque hay que modificar paradores. Pero sí, está previsto que suceda en algún momento. Lo veremos según la posibilidad económica. Es una obra histórica en el interior del país. En Buenos Aires hace años no se hace un kilómetro nuevo de subte", declaró Mema.

En tanto que Daniel Vilches aseveró: "Eso sería en el contexto de que se puedan acoplar. Técnicamente se puede, pero tendríamos que hacer algunas adecuaciones por la cantidad de tensión que se necesita para trasladar dos duplas acumuladas porque el consumo es mayor. Se puede y estamos haciendo estudios. De ser factible, es a criterio y demanda de la Subsecretaría de Transporte y del Ente de Movilidad Provincial (EMOP). De los estudios de movimiento que surjan, oportunamente, en algunas franjas horarias y en algunos días, puede ser que en el futuro se disponer de esto".

Sobre el tamaño de las estaciones, aportó: "En toda la parte nueva de ampliación hacia Luján y al aeropuerto, los paradores vienen de 50 metros, por lo que van a poder albergar dos duplas tranquilamente. Quiere decir que eso ya está previsto pensando en la Mendoza del futuro. Lo que va a requerir es que hay algunos paradores de la primera etapa, y algunos de la segunda etapa -de 25 metros-, que habrá que ampliar, pero eventualmente sí va a ser posible y creo que vamos por ese camino". Así lucirá la extensión en las inmediaciones del Parque Benegas, en Godoy Cruz.

Cuándo empiezan las intervenciones en el aeropuerto

El metrotranvía ingresará al aeropuerto, generando una mejora sustancial en términos de conectividad para los turistas que visiten la provincia. Aún no comienzan las intervenciones en el predio, pero resta poco tiempo para comenzar a ver los primeros movimientos.

"Adentro del predio es poco lo que se hará porque va un parador y la vía. Es poco y no es un problema. Eso va a llegar sobre el final. Está el permiso para entrar el aeropuerto y no va a haber demoras. Ahora ya estamos en la puerta del aeropuerto con la obra. En los próximos meses seguramente empezaremos a intervenir en el interior", deslizó Natalio Mema.

Desde que comenzó la ejecución de la extensión, el Gobierno provincial señaló en numerosas ocasiones que para ingresar al aeropuerto se debía, primero, coordinar con Nación, ya que requiere muchos permisos intervenir sobre el Acceso Norte en la Ruta N° 40, por donde pasará el metrotranvía y que, en la actualidad, circula un tren de cargas de la empresa Belgrano Cargas. "El permiso para el aeropuerto está y estamos terminando con el mismo para cruzar la Ruta 40. Es complejo pasar con un tren urbano eléctrico por una ruta nacional", argumentó el ministro. El aeropuerto contará con una parada del metrotranvía urbano.

El pedido del intendente de Luján de Cuyo y las usurpaciones en la traza

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, señaló días atrás en MDZ Radio que uno de sus deseos es poder descongestionar el cruce en calle San Martín y Pueyrredón mediante la extensión de la calle Bulnes en sentido Este-Oeste. Esto requeriría una serie de trabajos que deberían ser coordinados con la provincia y la STM, encargada del metrotranvía, porque se debería cruzar por encima de la traza. Para Mema, contemplar ese nuevo puente "es una alternativa, pero no sabemos si lo vamos a hacer en el marco de esta obra porque se nos van los números. "Es probable que busquemos otra alternativa para hacer ese puente. Si logramos ponerlo en la obra, lo vamos a hacer. El 75% de los costos de esta obra son obras municipales de los departamentos por lo que pasa el metrotranvía", agregó.

Daniel Vilches reveló que esta semana, junto con autoridades con autoridades de la STM, se reunirá con Allasino para "definir esto a los efectos de tener una buena memoria descriptiva de lo que se quiere hacer, cómo se costea y ver quién asume esa obra" eventualmente. "Está todo planteado para que lo se hace hoy no haya que reconstruirlo mañana. Si hay una obra alternativa de intersección, se planteará de no romper lo existente", aseguró, aunque aclaró que no hay nada concreto por ahora.

En lo que refiere a cuándo llegará el metrotranvía al Parque Ferri, la estación final del masterplan y que está ubicada a pocas cuadras de la plaza departamental, Mema dijo que, por el momento, el objetivo es “que deje de crecer el asentamiento de Drummond. El problema es que en los últimos 10 años ese asentamiento se multiplicó. El intendente me manifestó que tiene un plan y le dije que estamos a disposición. Es una situación compleja. Son casi 300 familias que están sobre la vía". El cruce de calle Paso, en Luján de Cuyo.

Posible inauguración y el esquema de financiación

"Hay posibilidad de que se entregue antes. Va a depender de cómo siga el ritmo. Debería ser un año antes por lo menos. Cumplir con el plazo previsto es 2027, pero cualquier mes antes de ese año es un gran avance", subrayó Mema ante la consulta de cuándo se finalizarán los trabajos de extensión.

En términos económicos, la suma de desembolsos del Gobierno de Mendoza para la obra asciende a $44.099.255,4 que es el monto total que se ha otorgado a favor de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) como aportes irrevocables de capital para la cancelación de certificado de obra de diferentes etapas de la ampliación del metrotranvía. Este último viernes se inyectaron $9.125.357.262, según destaca el Decreto 2575 publicado en el Boletín Oficial de la provincia, y ya son nueve los desembolsos.

En lo que respecta a la toma de deuda -autorizada por la Legislatura, pero no utilizada aún- desde Casa de Gobierno aclararon meses atrás que la letra chica en la venia del 2023 era para el ejercicio 2024-2025, por lo que no fue necesario volver a incluirlo en la partida 2025.

En esa ocasión, en la posibilidad de tomar deuda se fijó un límite de $29.882 millones, pero que debía actualizarse con los valores del Índice de la Construcción. Natalio Mema, en conversación con este diario en octubre del año pasado, sostuvo que el número en 2025 asciende a $60.000 millones y que la administración provincial aún no ha hecho uso de esta herramienta, aunque sí ha inyectado dinero proveniente de las arcas provinciales y la emisión de bonos verdes. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Otras posibles extensiones y la situación en Guaymallén

Más allá de que primero deben inaugurarse las etapas III y IV, hay expectativa por cómo seguirá la ejecución de las diferentes extensiones que las autoridades tienen en consideración. Allí, se incluye a Guaymallén, que es el único municipio que no se encuentra sobre la traza utilizada del Ferrocarril San Martín. Las vías del San Martín sí atraviesan el departamento, pero en zonas alejadas del núcleo central de la comuna y en dirección Norte-Sur, es decir, sin una conectividad cómoda con la Capital.

En este orden, Mema explicó que "el masterplan original es llegar a Luján y a la estación Maipú. Después queremos avanzar con una solución similar al metrotranvía o con el mismo metrotranvía uniendo parte de Guaymallén con Ciudad. Sería lo ideal, pero no es algo que vaya a ocurrir en esta gestión. Son planes a futuro para dejarlos planificados. Hay alguna factibilidades, pero se están estudiando. Está la alternativa de ir con el tren por la calle. Está todo en estudio, al igual que la posibilidad de tener trenes de cercanía. Está el plan de movilidad de la provincia, que es Ley, y la idea es robustecerlo".

Esa posible convivencia entre autos y tranvía que mencionó el ministro será puesta a prueba en la etapa actual sobre un pequeño tramo en Godoy Cruz, donde los vehículos particulares circularán con el metrotranvía. Daniel Vilches especificó que "va a haber convivencia en un tramo desde calle Anzorena a calle Maipú entre el tránsito vial y el tránsito del metrotranvía. Son 250 metros. Está estudiado. Se va a controlar y no va a ser a distinto a lo que ocurre en San Diego, donde hay tranvías que circulan por las calles. Va a ser un buen antecedente porque, si se piensa en los próximos diez años y en ampliar algunas de las trazas, esta es una gran prueba para ver cómo se convive".