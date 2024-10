Metrotranvía: la toma de deuda se actualizará a $60.000 millones en 2025 y el Gobierno espera tener la obra civil terminada en marzo

Este último lunes, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, presentó en la Legislatura diferentes aspectos del Presupuesto 2025 ideado por el Ejecutivo. Entre los aspectos abordados, el funcionario hizo mención a que volverán a pedir contar con la herramienta de roll over y, a su vez se refirió a la obra de ampliación del metrotranvía -hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto en Las Heras-, que está en curso y que cuenta con autorización legislativa para la toma de deuda.

La extensión del metrotranvía es de 16.000 metros de longitud, en vía doble con sectores de vía simple, y trocha de 1.435 milímetros. Incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes, con 6 kilómetros en vía simple y una trocha también de 1.435 milímetros. El anuncio fue realizado en 2021 y recién en 2023 se dio inició a los primeros movimientos de suelo. El Gobierno planea inaugurarla en 2027 mientras sigue con los trabajos sobre la traza. En el Sur, será desde el Parador Pellegrini (Godoy Cruz) hasta el parador Pueyrredón (Luján). En el Norte, de Avellaneda (Las Heras) hasta el aeropuerto en el mismo departamento.

En lo que respecta a la toma de deuda, desde Casa de Gobierno sostienen que la letra chica en la autorización del año pasado era para el ejercicio 2024-2025, por lo que no será necesario volver a incluirlo en la nueva partida. En esa ocasión, en la posibilidad de tomar deuda se fijó un límite de $29.882 millones, pero que debía actualizarse con los valores del Índice de la Construcción. Natalio Mema deslizó que el número en 2025 asciende a $60.000 millones y que la administración provincial aún no ha hecho uso de esta herramienta, aunque sí ha inyectado dinero ($21.060 millones) proveniente de las arcas provinciales y la emisión de bonos verdes.

Mema dialogó con la prensa al salir del anexo de Diputados y relató: "Le agradecí a los legisladores porque, al haber podido contar con ese financiamiento el año pasado, pudimos adquirir casi el 70% de los bienes que teníamos en dólares. Los pudimos comprar al dólar oficial a $300 cuando estaba en $900 el blue, y no solamente que lo compramos, sino que ya están en Mendoza. Ya llegaron los rieles y los cables. Eso nos permitió abaratar mucho la obra en dólares y adelantar los plazos".

"El año pasado sí fue necesario tomar el financiamiento y el año pasado se votó para este año un financiamiento de casi $30.000 millones de pesos que todavía no se han utilizado, pero la letra del presupuesto era para 2024-2025. Se actualiza el año que viene con el Índice de la Construcción y al haber tenido la posibilidad del roll over este año es que pudimos ir al mercado, tomar la deuda cuando era necesario, cuando era posible, refinanciar la que teníamos y -con eso- una parte la hemos asignado a la obra de metrotranvía para este año y otra parte para otras", contó.

"Nos da una herramienta para en tiempos tan cambiantes y tan dinámicos saber en qué momento salir al mercado. Los mercados tienen momentos, días, semanas y algunas épocas en las que conviene y que no conviene". El ministro puntualizó que la deuda "de $30.000 millones pasa a $60.000 millones para el año que viene", aportó.

En relación a los plazos que maneja el Gobierno a la hora de continuar con los trabajos para extender el servicio del metrotranvía tanto al Sur como al Norte del Gran Mendoza, Mema indicó que "la idea es para marzo-abril terminar la obra civil y después lo complejo es la obra eléctrica, que también esperamos para fin de año tenerla. Ya prácticamente las estaciones están todas construidas".

Y agregó: "Ahora, en una parte importante de Godoy Cruz estamos haciendo la obra para correr la ciclovía. Es bueno recordar acá que cuando se hizo originalmente el metrotranvía ahí habían asentamientos. Logró en aquel momento la gestión de Godoy Cruz erradicar los asentamientos y al haber hecho la ciclovía que hoy estamos corriendo, se logró que no se ocupe la vía. Es una situación que, por ejemplo, no nos pasa en Luján y que hoy nos está costando en Las Heras. Hoy estamos terminando con el proceso de reubicaciones para poder llegar al aeropuerto, pero si todo eso fuera ciclovía, a nosotros nos gustaría mucho más estar cambiando ciclovías que estar erradicando personas que lamentablemente están viviendo en esa situación y en esas condiciones".

Mema también reconoció diferencias con la empresa a la que se le adjudicó la obra -Ceosa- en torno a los costos. "En definitiva, hoy la parte civil va avanzando bien y ahora viene la parte eléctrica. Han habido algunos cambios en los aranceles y tenemos algunas discusiones con la empresa respecto a los costos, pero hemos bajado muchísimo los costos en dólares, habiendo podido adquirir esos materiales el año pasado.

"Esperamos la obra civil tenerla el año que viene y sobre el año que viene también estar terminando el resto de la obra. Si es que no tenemos alguna alteración que no estamos previendo, que no estamos viendo hoy, pero eso nos haría adelantar bastante los plazos que teníamos inicialmente", aportó. El Gobierno trabaja en la extensión del servicio.

Roll over y la presentación en la Legislatura

Natalio Mema habló de su cara a cara frente a legisladores tanto oficialistas como opositores y resaltó: "En esta concentración de funciones que hemos hecho con la nueva Ley de Ministerios con la que empezamos esta gestión, nos tocaban distintas áreas. Básicamente lo importante es que hemos contado que hemos eliminado el 50% de las tasas que tenía la provincia. De ella, por ejemplo, el 90% de las tasas del registro civil han sido eliminadas. Todas las tasas que se pagaban por servicios provinciales en el registro civil quedaron eliminadas, solo quedan las nacionales. En la Subsecretaría de Trabajo también hemos eliminado más de 30 códigos con 200 tasas y hemos generado solo 2, una que está relacionada a las multas y otra que es una sola tasa retributiva. Eso fue más vinculado a la ley impositiva que al Presupuesto, pero tiene un impacto obviamente presupuestario. Lo hemos cubierto con rentas generales".

"Entonces, en un presupuesto con un 12% de inversión en obra pública, sin déficit financiero, sin déficit económico y con baja impositiva, hemos logrado también mantener en más de dos cifras el porcentaje de inversión en obra pública, que es lo mínimo que necesitamos para amortizar la obra. Más allá de lo que ya hemos hablado y hemos comentado la semana pasada, de las obras que vamos a hacer con los fondos de resarcimiento (Portezuelo), estas son las obras que vamos a hacer con los fondos provinciales", manifestó el funcionario.

Mema también se expresó acerca de la nueva solicitud de autorización para roll over que solicitará el Gobierno y que requerirá de apoyo de una gran parte de la oposición. "Hay un pedido que le hicimos a los legisladores y les demostramos con los hechos lo importante que fue contar este año con la herramienta del roll over o del refinanciamiento. Este año logramos cancelar deuda en dólares contra un financiamiento en pesos a tasa negativa. Nosotros pensábamos, y así lo presupuestamos el año pasado, tener un presupuesto de obras de continuidad. Logramos no solamente no frenar las obras sin déficit, sino que gracias a ese refinanciamiento, de acá a fin de año estamos llevando adelante 25 licitaciones nuevas de obras. Natalio Mema en la Legislatura provincial este lunes.

"Esa es la discusión importante, por eso para nosotros es la trascendencia que tiene esta discusión, que puede ser política o jurídica, pero en definitiva ese es el impacto. Gracias a poder contar con esos fondos, en vez de cancelar la deuda, refinanciarla en mejores condiciones, aplicarla en obras que son muy importantes porque son obras, en este caso, de perfil muy social: de salud, de educación y algunas viales", explicó.

"Aproveché la ocasión para agradecer a los legisladores que tuvimos este año la herramienta y solicitarla también para el año próximo. Tenemos una planilla con obras que tienen financiamiento provincial y otra planilla que es sin financiamiento. Por ejemplo, esas obras, algunas serán para el resarcimiento y las otras están esperando tener presupuesto. Si tenemos esta herramienta de refinanciamiento probablemente nos pueda pasar lo que nos pasó este año, que era un año súper duro, de los más difíciles de los últimos 20 años hemos podido no solamente continuar la obra, sino licitar obras nuevas", sostuvo.

Luego, recordó que "este año fueron $100.000 millones de pesos del roll over. Y con esos pesos cancelamos dólares, o sea, achicamos la deuda en dólares, refinanciamos la deuda en pesos a tasas reales negativas y contamos con esa herramienta para continuar con las obras y para realizar, de acá a fin de año, más de 25 licitaciones nuevas".