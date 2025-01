Sandra Arroyo Salgado habló del legado de Alberto Nisman: "Logró que el miedo no nos silencie"

A diez años del homicidio del fiscal Alberto Nisman, se habla mucho del sabor que ha dejado el accionar de la Justicia: impunidad. Sin embargo, la jueza federal y exesposa del magistrado, Sandra Arroyo Salgado, insistió en que la causa por el atentado a la AMIA que él investigaba tendrá una resolución. Además, habló del legado que dejó el padre de sus hijas: "Nos demostró que el miedo no nos debe silenciar".

La doctora, que encabezó relevantes casos de narcotráfico y corrupción, y actualmente tiene a su cargo la investigación al exsenador Edgardo Kueider, ha sido impulsora en la causa por el asesinato del fiscal. Pese a que está convencida de que los sabotajes en la escena del crimen, e incluso el incendio en Casa Rosada, contribuyeron a que se pierda tiempo y pistas fundamentales para dar con los culpables, insiste en que se esclarecerá.

En una entrevista con MDZ, la jueza Arroyo Salgado hizo un repaso de aquella fatídica noche del 18 de enero del 2015, los días posteriores, la repercusión para su familia y para el país, y las pistas clave que hoy bajara la Justicia. También analizó la postura del gobierno de Javier Milei ante el aniversario del asesinato.

- Sobre el caso del fiscal Alberto Nisman. ¿Cuál es su mirada sobre la postura del Gobierno a diez años del homicidio?

- Siento que fue muy importante este homenaje porque, como destacaba, se cumplen 10 años del asesinato de quien fue el padre de mis hijas, pero que también fue el fiscal que tenía esa gran responsabilidad del esclarecimiento del Atentado terrorista sufrido en la AMIA, y que murió días después de haber radicado una denuncia por lo que él consideraba un delito de encubrimiento y de traición a la patria, con motivo de la firma de ese Memorándum de entendimiento con Irán, que él entendió que era una garantía de impunidad para los responsables del atentado. Para mis hijas, para mí, para nuestra familia fue muy importante el comunicado oficial que la Secretaría de Presidencia emite en este aniversario tan simbólico, al destacar con vehemencia y recordar el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Y en el mismo también comprometerse con promover este proyecto de ley tan importante como es el proyecto de Juicio en Ausencia para el esclarecimiento del atentado y el juzgamiento por parte de los Tribunales de Justicia nacionales, porque aquel pacto con Irán en realidad era sacar de los jueces naturales, era resignar la soberanía de nuestros tribunales de Justicia en una comisión especial de la verdad que funcionaría en Teherán y esto importa; además, un avasallamiento a los derechos de los familiares de esas víctimas fatales de poder participar de esa comisión y hacer valer sus derechos ante ella. También destaco que, en este comunicado, el Gobierno se pronuncia confiando en que la Justicia profundice la investigación de manera que el asesinato del fiscal no quede impune y que se sigan adelante con aquellas líneas de investigación que hacen a la denuncia que él había radicado días antes, de manera tal que los culpables queden tras las rejas. Y también me parece destacable que es la primera vez que un presidente en ejercicio no solo habla de lo que sucedió en nuestra familia en términos de asesinato, sino que, además, respetando la decisión de los Tribunales de Justicia y la independencia del Poder Judicial, destaca que este asesinato fue en manos de lo más oscuro del poder, tal como con su dictamen lo acaba de decir el fiscal (Eduardo) Taiano en el expediente.

- ¿Qué tan cerca está la Justicia hoy de esclarecer a los autores materiales, intelectuales, del homicidio?

- Bueno, hay personas que están procesadas por distintas calificaciones. Si bien los autores materiales no están individualizados, la Justicia se ha pronunciado en términos de participaciones; partícipes necesarios, partícipes secundarios, encubridores. Yo no quiero usar pesimista, sí quiero ser realista, trabajo en la Justicia desde los 20 años y lamentablemente cuando en una investigación se pierde tanto tiempo para reunir todo el material, todo el caudal probatorio que hace al esclarecimiento de un hecho, conspira en contra de llegar a los autores materiales, a los verdaderos responsables del hecho. Pero quiero confiar en que el fiscal y el juez están poniendo todo de sí, están tratando de profundizar todas las líneas de investigación. De hecho, te hacía referencia antes a este reciente dictamen del doctor Taiano en el que, además, hace todo un análisis del tráfico de comunicaciones intenso que hubo durante todo ese fin de semana, que todos los argentinos y especialmente nosotros, su familia, asistimos lamentablemente a este dolor del hallazgo sin vida del fiscal. Él allí destaca la fuerte sospecha, por eso entiendo yo que el comunicado también habla de que este asesinato ocurre en manos de lo más oscuro del poder. Hace referencia el fiscal Taiano a todo este tráfico de comunicaciones de agentes de inteligencia, no solo de la SIDE, sino también de inteligencia de la Policía de provincia de Buenos Aires, de Ejército. También es un elemento muy importante, y que tiene en cuenta el fiscal, el llamativo incendio que acontece en un área de Casa de Gobierno; ni más ni menos que donde quedaban preservadas los ingresos y egresos en Balcarce. Y destaca, como un dato más que llamativo, que el soporte de copia de seguridad también estaban en el mismo lugar, también se pierde; sin que por ese incendio se le dé intervención a una autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal para que investigue qué es lo que allí sucedió. Con la sola y mera intervención de una fuerza de seguridad se dijo que se trató de un accidente, de un incendio, que no hubo ningún otro quehacer doloroso detrás de esto. Siendo que además, destaca el fiscal, uno de los representantes legales de esta empresa que tenía a su cargo la custodia de estos registros, era una persona cercana a Aníbal Fernández, y uno de los funcionarios de esta misma empresa se domiciliaba en el departamento contiguo al de Alberto Nisman en las Torre Le Parc, y compartían un área de acceso por los aparatos de aire acondicionado. Tenemos también lo que aconteció con su celular, sus soportes informáticos, su computadora, la cantidad de alteraciones que sus registros tienen, que no fue posible rescatar de ellos comunicaciones que periodistas, colegas, su familia dijimos que habíamos entablado con él, entonces, todos estos registros se encontraban alterados; se detectó que su computadora tenía un programa a través del cual se podía acceder remotamente sin que él tuviera que autorizar ese acceso remoto y un malware en su celular también, que era un programa espía para tener un control de todas sus comunicaciones.

- Hay evidencias que llevan a que hubo una intromisión. De hecho, no habían huellas del fiscal en toda su casa, con lo cual se denota que alguien limpió la escena. La autopsia, me acuerdo que se le hicieron muy rápido sin un perito de parte, y creo que era usted quien pedía que se lleve el proceso debido. Esto no ocurrió.

- Sí, yo durante esa fatídica noche, de profundo dolor, angustia, de un impacto, para lo cual uno nunca está preparado, no lo espera. La cantidad de llamados que tuve con quienes estaban en el lugar en ese momento, pero fundamentalmente con el secretario de Seguridad de entonces, que era Sergio Berni, y su asistente Darío Ruiz, les dije que por favor le transmitieran a la autoridad judicial que no se diera inicio a la autopsia hasta que nosotros, la familia, pudiéramos designar un perito de parte que lo controle. Mucho se dijo de que después me dieron la oportunidad, si nosotros lo pedíamos, de hacer una nueva autopsia, pero quien entiende del tema sabe, y así me lo transmitieron nuestros peritos de parte, una segunda autopsia no es lo mismo porque hay evidencia que ya se pierde con la primera.

- ¿El fiscal Nisman tenía miedo de que algo le ocurriera cuando presenta públicamente esta denuncia e involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner?

- Yo tuve muy pocas comunicaciones con él en el lapso en que él radica la denuncia y que sucede su muerte. Yo estaba en el exterior, muy lejos de Argentina, en el viaje de 15 de mi hija mayor, y me había quedado de forma inesperada en una situación por la vuelta de Alberto Nisman. Fueron muy pocas las comunicaciones. Él no me transmitió miedo, era una persona que pese a que tenía amenazas y nosotros también, el miedo nunca nos condicionó para seguir adelante con lo que considerábamos que era nuestro deber funcional, y si hay un legado que yo siento que dejó Alberto, no sólo a nosotros su familia, que siempre estábamos en contacto con él, sino a todos los argentinos, es que el miedo no nos condicione para silenciar. La espectacularidad de todo lo que ocurrió en nuestra familia, la lamentable y dolorosa espectacularidad de este asesinato, siento que no logró su cometido, que era silenciar y condicionar a través del miedo. Y siento que fue todo lo contrario, la gente salió a la calle a manifestarse, a expresarse, dando su cara con total valentía, reclamando verdad y justicia. Para mí es inolvidable aquella marcha de los paraguas bajo la lluvia torrencial, y si bien se ironizó con el cómo se la llamó, que se la llamó Marcha del silencio por respeto a que era justamente un reclamo por una persona muerta en las circunstancias en que fue, tan dolorosa y tan inesperada para nuestro país, lo cierto es que esa marcha produjo un ruido estremecedor, ensordecedor. Yo siento que esto fue así y que los argentinos aprendieron mucho de esto, aprendimos que esto marcó un límite, un antes y un después, un hecho de alta gravedad institucional el asesinato de un fiscal en funciones, que estaba investigando ni más ni menos que un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 víctimas fatales, y que fue asesinado a cuatro días de radicar una gravísima denuncia, en la que además había pedido como prueba todos esos registros de ingresos y egresos a Casa de Gobierno, que de algún modo demostraban frente a la cantidad de llamadas entre distintos funcionarios del Gobierno de aquel momento, y personas sindicadas como responsables de este atentado terrorista, demostraban qué había detrás de ese pacto de entendimiento con Irán; que además era inconstitucional, porque así lo declararon los Tribunales de Justicia a la ley del Congreso que aprueba el pacto, y es ilegal porque quien conoce la Constitución sabe que en ningún caso el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones judiciales ni arrogarse al conocimiento de las causas pendientes, y la causa AMIA es aún hoy una causa pendiente.

- Misma consulta que con el homicidio el fiscal, ¿qué expectativas tiene de que se avance y se resuelva?

- Tengo grandes expectativas, porque la Corte el 5 de diciembre del año que acaba de finalizar, 5 de diciembre justamente era el día de cumpleaños de Alberto Nisman, resuelve que su denuncia vaya a juicio oral y público. Entonces, tengo grandes expectativas a que todo esto se esclarezca. Nisman puso en riesgo lo que consideró que era el cumplimiento de su deber funcional, llevar a los responsables del atentado terrorista a juicio. Y por eso también tengo grandes expectativas si se aprueba este proyecto de ley de Juicio en ausencia, para que finalmente se les pueda dar la respuesta judicial que las víctimas necesitan y a las cuales están en todo su derecho de reclamar.

- ¿Se puede decir, un poco con lo que venimos charlando, que el cambio de Gobierno también ayuda a impulsar esta causa, a intentar esclarecer este tipo de causas? Porque el atentado a la AMIA tiene que ver con el atentado a la Embajada de Israel, el Memorándum, el asesinato del fiscal.

- Sí, sin duda todo esto está relacionado; no lo opino yo, sino que lo ha dicho la Justicia, hasta el Máximo Tribunal, que el asesinato de Nisman, su muerte está íntimamente vinculado con el ejercicio de su función. Y vos me decías si el fiscal Alberto tenía miedo, y la verdad es que las fechas en que hemos recibido las amenazas eran concomitantes con fechas en las que se producían avances en esta negociación, en todo este trámite que rodeó al Memorándum de entendimiento con Irán, porque todas esas amenazas empezaron en agosto del año 2012 y 2013. Recordemos que el 27 de enero del año 2013, cuando se firma el pacto con Irán, una fecha que además es muy significativa, simbólica, porque todos saben que es el Día internacional de las víctimas del Holocausto; luego en febrero de 2013, el Congreso aprueba por ley ese pacto y ahí nuevamente recibimos amenazas, porque era un modo de tratar de condicionar la actuación del fiscal frente a su férrea oposición a través del miedo. Por eso me parece tan importante que sepamos los argentinos interpretar los mensajes y que el miedo no nos condicione, que alcemos la voz, y yo siento que la gente así lo hizo. Y también lo hizo a través de las urnas, a decir no a proyectos de Gobierno que negocien con el terrorismo, no a proyectos que pretendan imponer un pensamiento único, una única ideología, no a proyectos que traten de silenciarnos a través del miedo y con discursos de odio. No nos olvidemos también de toda esa campaña lamentable de desprestigio, de difamación, de ataques no solo a la imagen a la memoria y al trabajo de Alberto Nisman con una gran cobardía. Todo lo dijeron y lo dijo mi hija Iara Nisman, que desde chica sentía que todo esto ponía más de resalto la valentía de su papá y la cobardía de aquellos que lo atacaban sabiendo que él estaba muerto y no se podía defender, y que nosotros siendo su familia habían muchas cosas que desconocíamos de él como para defenderlo. Los argentinos elegimos proyectos acordes con los valores que tenemos y que queremos defender, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la familia, la defensa de los valores de la democracia y no a proyectos de negociación con el terrorismo que en definitiva son ataques a la humanidad.

- ¿Cómo ve al Gobierno en relación a la Justicia?

- Bueno, creo que la Justicia es un ámbito en el que hay mucho por trabajar, mucho por hacer, es necesario un fortalecimiento mayor del Poder Judicial. Siento que las máximas autoridades del Poder Judicial hoy están en una situación todavía como provisoria porque tenemos la Procuración General de la Nación, que desde el alejamiento de la doctora (Alejandra) Gils Carbó, no fue estabilizada la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, que es tan importante porque de algún modo es el titular el jefe de todos los fiscales, que son los titulares de la acción penal pública, los que representan el interés de la sociedad en la persecución del delito, los garantes de la legalidad. Tenemos también un Ministerio Público de la Defensa que a veces tiene una visión sesgada de su función y es tan importante también esa institución en defensa y protección de los derechos no solo de los imputados sospechados de delitos, sino de los niños y niñas, incapaces, ausentes. No estamos viendo que estas instituciones estén funcionando con la fortaleza la independencia, tenemos muchas vacantes aún. Y si vamos a lo que es el Poder Judicial en sí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha quedado con el alejamiento del doctor (Juan Carlos) Maqueda con tan sólo tres miembros, la importancia de que este Máximo Tribunal de Justicia funcione como está previsto en la normativa vigente, que tenga una representación federal, porque Argentina no empieza y termina en la zona centro o en el Gran en Buenos Aires, acá en CABA, y en la provincia de Buenos Aires; somos un país federal y necesitamos que los miembros del Máximo Tribunal tengan justamente esa representatividad federal, sería sumamente importante que al completar este Tribunal se tenga en cuenta esto, porque las regiones del país son muy diversas y tienen conflictivas judiciales muy diversas, y necesidad es muy diferentes. También me parece importante atender a la representatividad que tiene que ver con la cuestión de género, pero bueno, estas son decisiones que nos exceden a los que somos miembros de Poder Judicial, pero entiendo que son los grandes temas en los que hay que trabajar, como es también la implementación del Sistema Acusatorio, que en esto entiendo que se viene avanzando y bastante. Y en estas otras reformas, como es el Juicio en Ausencia también para el esclarecimiento de tragedias como la que ha pasado en la sede de la AMIA y de la Embajada de Israel.

- Ya para cerrar, no quería dejar de preguntarle doctora, ¿cuál es su postura frente a la situación judicial de Cristian Ritondo?

- Bueno, esa es una tarea que deberían llevar adelante el juez y fiscal que estén interviniendo. Yo en algún momento tuve una situación con motivo de una causa de narcotráfico que venía llevando adelante, de la que luego fui apartada y hubieron letrados que se han presentado a defender a funcionarios policiales y miembros del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que como habían sido asesores cercanos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, me pareció importante que esto debía estar en la agenda pública y ser de conocimiento, porque los que nos desempeñamos en la función pública estamos sujetos a una cantidad de normas que debemos atender, que tienen que ver con la Ley de Ética Pública. La verdad es que su situación judicial deben resolverla el juez y el fiscal a cargo, no hace a mi esfera de actuación y de conocimiento esas particularidades.