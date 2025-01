Sandra Arroyo Salgado elogió a Javier Milei: “Es un líder”

En el marco del acto que organizó la AMIA por cumplirse 10 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado elogió al gobierno de Javier Milei por tener “coraje” y “vehemencia” en recordar el trabajo de su exesposo en la causa que investigó el memorándum con Irán y la participación Cristina Kirchner.

La magistrada fue una de las expositoras invitadas en la actividad, que contó con la presencia de la madre de Nisman, Sandra Garkunkel. También estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, entre otros funcionarios nacionales.

“Llegamos hoy a 10 años de tu asesinato a tener un líder, un presidente en ejercicio que por primera vez tuvo el coraje de recordar con vehemencia los 10 años del asesinato del fiscal federal de la UFI-AMA, Alberto Nisman, en manos de lo más oscuro del poder”, destacó la doctora, quien valoró “el modelo de gobierno que defiende la libertad y los valores de los argentinos”.

A su vez, citó el comunicado de la Casa Rosada, que respalda la investigación de Nisman: “Es un comunicado que reafirma su compromiso para que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA a través de una herramienta legal idónea capaz de alcanzar a través de los tribunales de justicia de nuestro país el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables como es el proyecto de ley de juicio en ausencia enviado al Congreso. También expresa su confianza en que el poder judicial continúe las investigaciones correspondientes para evitar que el asesinato de Nisman continúe impune y para que se continúen las líneas de investigación de la denuncia que él hizo para que los culpables de ese pacto de impunidad terminen tras las rejas”.

Alrededor de 200 personas asistieron al acto en homenaje al fiscal Alberto Nisman

“Le dijimos no al terrorismo, no a la destrucción, no al miedo con que intentaron condicionarnos y fundamentalmente no al silencio, y así nos manifestamos en las urnas”, planteó Arroyo Salgado, quien recordó la reacción de un sector de la política en aquella marcha de miles de personas en apoyo al esclarecimiento de la muerte de Nisman.

“Hace 10 años en febrero, en las calles, en aquella marcha bajo la lluvia torrencial y de paraguas que produjo un ruido atronador, ensordecedor que me da vergüenza tener que explicarle a dirigentes de nuestro país instruidos cuando ironizaron con el nombre que tuvo esa marcha como marcha del silencio. El silencio era porque era un homenaje, era una forma de expresarnos por ese trágico fallecimiento en las circunstancias que todos bien recordamos en que se produjo”, aclaró la jueza.

Acto seguido, volvió a respaldar al Gobierno: “Por eso, hoy los argentinos aprendimos mucho de tu legado, hoy podemos y seguimos alzando la voz contra el terrorismo y hoy podemos alzar la voz y lo hacemos porque hoy tenemos un gobierno que tiene claro de qué lado del mundo queremos estar y lo hacemos alineándolo con los países que luchan por un mundo libre, por un mundo que lucha contra el terrorismo de Irán y sus brazos armados de Hamas y Hezbollah”.

“Hoy Argentina está del lado correcto del mundo y no firmando pactos de entendimiento de asociación tácita con estados terroristas y, con ello, con sus políticas de destrucción masiva de la humanidad”.

Guillermo Francos: “No quedan dudas que fue un homicidio”

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el acto de la AMIA.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, principal figura del Gobierno en el acto, cuestionó que la Justicia no haya podido establecer las circunstancias de la muerte de Nisman, en especial recalcando en “quienes fueron los autores del homicidio”.

“Lamentablemente la Justicia no resuelva causas de tal magnitud para los argentinos, significa una falla institucional que tenemos que solucionar. La predisposición del Gobierno es afrontar en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento y condenar todos los episodios que atentan contra las instituciones del país”, respondió el funcionario en rueda de prensa.

Para Francos, “no quedan dudas” que el fiscal fue asesinado y agregó: “Los argentinos somos conscientes que esto fue un homicidio”.

Además, el jefe de ministros destacó el proyecto de ley para introducir la modalidad de juicio en ausencia, uno de los proyectos que figura en el temario de sesiones extraordinarias. El oficialismo propuso una iniciativa que busca modificar el Código Procesal Penal, aprobado por Ley Nº 23.984, y el Código Procesal Penal Federal, para poder juzgar a imputados que no se encuentran presentes en el proceso.

Este criterio de juzgamiento será pertinente en los delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. De esta manera, se podría juzgar a los libaneses y iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos. “Uno de los motivos principales para presentar el proyecto tiene que ver con esta herida abierta que tenemos en los argentinos, donde acá murió tanta gente inocente”, completó.