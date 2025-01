Con críticas al kirchnerismo, la AMIA recordó a Alberto Nisman a 10 años de su muerte

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) organizó este lunes por la tarde un acto en homenaje al fiscal Alberto Nisman, al cumplirse 10 años de su muerte. Se realizó en la sede de la entidad de la calle Pasteur al 600, en Capital Federal.

La actividad se llevó a cabo en el Espacio de Arte, donde alrededor de los presentes se encuentra una exposición artística, con decenas de cuadros con retratos de víctimas o familiares de quienes fueron asesinados en el atentado a la mutual judía el 18 de julio de 1994. Asistió Sara Garfunkel, madre de Nisman, quien al inicio del acto encendió una vela en su memoria.

Para las 200 personas que estuvieron en la ceremonia, no hay dudas: Alberto Nisman fue asesinado por su investigación por el Memorándum con Irán y acusan al gobierno de Cristina Kirchner de tener algún grado de participación. Quien comenzó a exponer fue el presidente de AMIA, Amos Linetzky, quien declaró: “Son diez años y nos pareció muy importante el homenaje al asesinato del fiscal porque, más allá de su actuación como fiscal, venimos a dar un grito de decirle no a la impunidad, la misma que venimos viviendo hace 33 años con el atentado a la Embajada de Israel y la misma que venimos conociendo hace 31 años ahora a partir de julio de este año a nuestra institución”.

Puntualizó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que su homicidio fue en ocasión y relacionado con su tarea a cargo de la Unidad Fiscal AMIA”. “Decidió no renunciar a pesar de que sabía que su vida estaba en juego y lo sabía porque hay pruebas en la causa, donde hay múltiples evidencias de que él estaba siendo sometido a amenazas y eso no implicó que interrumpiera su investigación”, reforzó el titular de la mutual judía.

Cerca de 200 personas asistieron al acto en la AMIA.

Linetzky remarcó que “no fue un caso normal de homicidio”, sino “un fiscal federal investigando uno de los peores atentados terroristas sufridos en nuestro país”.

“Un fiscal federal que en ocasión y como consecuencia de su actuación como fiscal aparece sin vida. El Estado ha fallado en su investigación. La cantidad de irregularidades han sido espantosas. La cantidad de irregularidades desde el mismo momento del crimen con anterioridad, la desaparición de la custodia por una cantidad de horas. Todo esto que estoy diciendo está en el informe del fiscal. No estoy diciendo nada que se me ocurra a mí. El caso está abierto. Para nosotros no hay nada cerrado sobre quiénes fueron los autores”, afirmó.

“¿Qué tipo de país tendríamos hoy si Alberto Nisman no hubiese aparecido sin vida en su departamento? E incluso, después del hecho, ¿Qué hubiera pasado si la investigación de su muerte se hubiera realizado con la seriedad y con las precauciones necesarias y de acuerdo a la ley?”, se preguntó el presidente de AMIA, quien encabezó el acto.

Críticas a los peritajes en el departamento de Nisman

Linetzky destacó que “no se puede naturalizar que la escena del crimen haya sido literalmente pisoteada y estropeada en la inmediatez del acto por casi 100 personas”. “¿En qué estaban pensando el juez y la fiscal que intervinieron?. Cuántas irregularidades. Cuántas violaciones flagrantes y alegosas de la ley y los procedimientos básicos de investigación. A veces pienso que cualquier estudiante de primer año con mínimos conocimientos en criminalística lo hubiera hecho mucho mejor si tan solo tuviera la voluntad de investigar”, reflexionó.

“No podemos naturalizar que la autopsia se haya realizado a las apuradas, más allá del pedido de la familia de esperar la presencia de los peritos de la querella. No podemos naturalizar la presencia de decenas y decenas de agentes de inteligencia en las inmediaciones del edificio antes de que la noticia tuviera estado público, demasiado pronto. No se ha brindado todavía una explicación al respecto”, continuó. La madre de Alberto Nisman, Sara Garfunkel

Por otro lado, Linetzky reparó en que “no se puede naturalizar que se hayan borrado archivos de la computadora personal” del fiscal en forma remota y no se sepa “desde dónde o quién lo hizo”. Además, apuntó contra los custodios del fiscal, quienes, según el dirigente, “abandonaron el lugar en reiteradas oportunidades durante los momentos previos al crimen”.

“En marzo se van a cumplir 33 años del atentado contra la Embajada de Israel. En julio, 31 años del atentado contra nuestra institución. Esta es la realidad, no es imaginación. Ya se cumplieron 10 años del asesinato del fiscal Nisman, sin respuestas. El denominador común, la impunidad. No tenemos la facultad ni la posibilidad de modificar el pasado, ni de modificar esa realidad. Pero sí tenemos la posibilidad, yo diría también la obligación, de honrar el legado de Alberto Nisman, en su vocación por buscar la verdad y por perseguir justicia”, cerró el presidente de la entidad, en medio de aplausos que retumbaban en el salón.

Sandra Arroyo Salgado: “Hubo una campaña de desprestigio motorizada desde los estamentos más altos del Gobierno”

La jueza y exesposa del fiscal tomó la palabra en el acto y rápidamente se refirió a la decisión de las hijas de Alberto Nisman de romper el silencio, tras 10 años. “Ellas mismas hace dos días, cuando se cumplieron estos 10 años, decidieron individualmente hablar ante quien las quiera escuchar y expresaron el orgullo que lleva tu apellido. Hablaron del legado que les dejaste, que es el de luchar por lo que uno quiere y por lo que uno desea y por lo que uno considera que es su deber ser, que el miedo no las condiciona”, manifestó.

“Les enseñaste a vivir sin miedo. Ellas dijeron, y pese a todo, que te consideraban un héroe y que esa campaña horrible de desprestigio y de ensuciar tu imagen habla de tu valentía y de la cobardía de quienes la motorizaron”, agregó.

A su vez, se refirió a la causa del Memorándum con Irán: “Nos enseñaste que el Memorándum de entendimiento con Irán no es un asunto de política exterior, que el Poder Ejecutivo de aquel ni de ningún momento puede celebrar ilegal e impunemente creando una comisión de la verdad en Teherán, resignando abiertamente la soberanía de los tribunales de justicia nacionales y avasallando los derechos y las garantías de las víctimas y avasallando los derechos y las garantías de las víctimas de aquel atentado terrorista”.

Para la magistrada, la causa del encubrimiento al pacto con Irán “fue el acto de mayor injerencia y mayor avasallamiento a la división de poderes que hubo en nuestro país después del advenimiento de la democracia”.

Además, ponderó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó por unanimidad un recurso de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum y facilitó la realización del juicio oral y público contra la expresidenta por encubrimiento y abuso de autoridad.

Waldo Wolff acusó al kirchnerismo de "enchastrar la escena del crimen"

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.

Por su parte, habló el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien cerró el acto, junto al periodista Joaquín Morales Solá.

El funcionario culpó al gobierno kirchnerista por todas las irregularidades en la previa de la muerte del fiscal, como así también en los peritajes posteriores. Además, los acusó de querer “embarrar” el caso con “un relato falso aludiendo al suicidio de Nisman”.

“Se sienten cómodos porque armaron esa matriz del relato como antítesis del sistema republicano. Las fuerzas federales que dependían del Poder Ejecutivo tenían la obligación de preservar la escena del crimen como auxiliares de la justicia y enchastraron rompiendo la indispensable preservación del lugar en complicidad con su mandante para vivir debatiendo en ese barro. En realidad este debate solo los hace culpables de la falta de esclarecimiento formal del hecho. Son profesionales”, enfatizó.

Wolff señaló que “la manera de honrar a quien puso en blanco sobre negro la acusación de complicidad del gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner con la República Islámica de Irán dando incluso su vida es recordar esos contrastes y seguir esa línea”.

“Al coraje se lo honra con coraje. A los bravos se los honra con bravura y a los justos se los honra con justicia. Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner junto a una banda de cómplices y operadores que se animó después de la muerte de Néstor Kirchner a hacer un pacto espurio con Irán para exculpar a funcionarios del gobierno de aquel entonces que planificaron un derrame de sangre en esta misma casa dibujando una hoja de ruta de impunidad para sus autores”, señaló el ministro, quien concluyó: “Señora Cristina Fernández de Kirchner, no nos callamos y a usted la sentamos donde la puso el fiscal Nisman: en el banquillo de los acusados”.

Presencia de la Casa Rosada en el acto

Dijo presente en el acto el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. (INAI), Claudio Abruj. Del ámbito político concurrió la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Por otra parte, concurrió Mauro Berenstein, flamante titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), los jueces Julián Ercolini y Eduardo Taiano, a cargo de la investigación de la muerte del fiscal, el juez Andrés Basso, uno de los magistrados que juzgará a Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán, y el fiscal Diego Luciani.