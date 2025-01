Waldo Wolff analizó el asesinato del fiscal Alberto Nisman: "El caso está resuelto"

Hay un patrón en común entre el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, la firma del Memorándum con Irán y el asesinato del fiscal Alberto Nisman: la impunidad. Esa es la conclusión a la que puede llegar hoy Waldo Wolff, quien no sólo se desempeña como ministro de Seguridad porteño, sino que fue el autor del libro "Asesinaron al fiscal Nisman: yo fui testigo" (2018), produjo el documental "Nisman, la víctima 86" (2023), y fue vicepresidente de la DAIA.

Horas antes de que el magistrado presente en el Congreso las pruebas para acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros funcionarios suyos de encubrir a los responsables del ataque terrorista de 1994, apareció muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. A una década de aquel 18 de enero del 2015, hay dudas, pruebas, imputados y una certeza clave para la Justicia: fue un homicidio.

En una entrevista con MDZ, Wolff recordó la repercusión que tuvo la noticia hace 10 años atrás. En este sentido, responsabilizó políticamente a los gobiernos de Carlos Menem y Cristina Kirchner, bajo los cuales se desarrollaron ambos atentados antisemitas, la firma del Memorándum y el asesinato de Nisman.

-Ahora que se están cumpliendo 10 años del asesinato del fiscal Nisman, o bueno, "la muerte"; recién ahora la Fiscalía lo ratifica como un homicidio vinculado al atentado de la AMIA y un poco también al acuerdo (memorándum) con Irán ¿Por qué se tardó tanto en llegar y avanzar en la investigación hasta este punto?

-Hay varios planos de tu pregunta. Muerte y asesinato. Lo dice la Justicia y hay un fallo en segunda instancia de Cámara, se tardó lo que se tarda en estos casos. El de García Belsunce se resolvió aparentemente ahora, el de Nora Dalmasso también. ¿Cuánto tardó en resolverse la Voladura del Río Tercero? Lamentablemente estos tiempos son parte de la Justicia argentina. No me gustan pero como decía Serrat, la verdad no tiene remedio. ¿Por qué se los relaciona con la causa AMIA y Memorándum? Porque tiene que ver con ambas. Lo dijo la Corte Suprema por unanimidad antes de que la Cámara fallace de que se trata de un homicidio. Dijo que la muerte del fiscal Nisman, más allá de la manera en que se produjo, está íntimamente relacionada y hay pruebas sobre eso con la investigación que se venía llevando a cabo. Esto es magnicidio, hubo serias presiones del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así que se está investigando como se tiene que investigar; lamentablemente lento, pero con los tiempos que tiene la Justicia argentina.

-¿Cómo recordás ese 18 de enero del 2015?

-Yo estaba en mi casa, era un domingo a la noche, me acosté a descansar a la medianoche, un domingo de mucho calor. Hacía poco tiempo que estaba dormido, pero alrededor de las 00.30-00.45 me sonó el teléfono y una periodista, que siempre guardo la fuente, me dijo 'pasó algo en la casa de Nisman', después me llamó el secretario general de la DAIA, y después me volvió a llamar ella diciéndome 'lo mataron'. Con miedo, recuerdo que mi reacción fue mucho miedo, yo vivo en una casa, en el primer piso en el dormitorio con mi mujer, me fui al living, prendí la tele y me llamaba la dirigencia de la comunidad judía, porque yo era vicepresidente de la DAIA, estaba encargado de la seguridad de la comunidad, y todos me decían que querían custodia. Las custodias que nosotros administrábamos eran de la Federal, y yo les decía 'mirá, en este contexto lo peor que yo puedo es mandarte una custodia que dependa del Poder Ejecutivo'. Y me acuerdo que bajó mi mujer la escalera, me preguntó '¿Por qué te llaman tanto'?, le digo 'porque me piden custodia', y me dijo: '¿Y a vos quién te va a cuidar?'. Así lo recuerdo.

-¿Qué le respondiste?

-Le respondí con acciones, me cuido solo hace 10 años. Hoy por suerte tengo el respaldo de la Policía de la Ciudad, división Custodias, que es excelente y es en la que confío plenamente y también confío en la conducción, confío en las fuerzas, pero cuando están conducidas por el kirchnerismo es una cosa, cuando están conducidas por este gobierno son otra cosa. Aprendí a cuidarme solo e identificar quién me tiene que cuidar.

Wolff es autor del libro "Asesinaron al fiscal Nisman: yo fui testigo", y produjo el documental "Nisman, la víctima 86", con Sisro.

-Al principio se hablaba mucho, en torno a la muerte, de que se trató de un suicidio. ¿Vos qué opinabas de esto?

-Para mi estas cosas no son una camiseta. Me pongo la camiseta del suicidio y la defiendo a raja tabla, o la del homicidio. Yo no sabía lo que había ocurrido, sabrás que hice un libro, 'Asesinaron al fiscal Nisman: yo fui testigo', con Delia Sisro, una mujer que trabaja conmigo hace muchos años.

-Nos visitó hace unos días.

-Y después hicimos un documental, 'Nisman, la víctima 86'. No sabíamos nosotros y empezamos a investigar, justamente porque no me gusta que me guionen los que tienen la camiseta puesta, que primero dicen lo que tiene que ser y después lo llevan para su molino. Y no tengo ninguna duda de que se trató de un homicidio. Después podemos discutir si fue una persona, si fueron dos personas, si estaba arrodillado, si miraba al espejo, si entraron por el aire acondicionado, si la puerta la cerraron de una manera o de otra. Ahora, no hay ningún perito calificó que no coincida en que la escena del crimen necesariamente necesitó de terceras personas. Esto, solamente mirando la cantidad de cosas que ocurrió ahí esa noche, se sabe, hay pruebas fácticas, que ahí hubo gente.

-¿Por ejemplo?

-Bueno, por ejemplo, desde que no hay pólvora en sus manos, cosa que los que mienten te dicen que hubo. Hubo rastros, cuando vos disparás un arma deflagra tres componentes: plomo, bario y antimonio. Se encontraron partículas sueltas de plomo, de bario o de antimonio; lo que no se encontró fueron las tres fusionadas, que es lo que ocurre cuando uno dispara, que se fusionan con el fuego. Quedan separadas las partículas cuando puede haber otra mano que sí sufrió la deflagración y tocó la mano en la que deposita esto. Otra de las cuestiones, bueno, no se encontró ninguna huella digital en la casa, ni las de Nisman. O sea que las limpiaron. Otras cuestiones: la custodia abandonó el lugar y lo dejaron ocho horas sin custodia. Cualquiera que maneja un protocolo de custodia de una personalidad, sabe que esto es así, no se puede abandonar a la persona que uno cuida. La cantidad de llamadas que hubo. El borrado de sus teléfonos; alguien borró la totalidad de sus teléfonos y no se encontró nada. Las mentiras de (Diego) Lagomarsino, que para estas fechas siempre suele acusarnos. No sé o no puedo probar qué participación tuvo Lagomarsino, lo que tengo pruebas es de que miente, dijo que se conecta Nisman primero con él ese sábado a la tarde, el sábado anterior, y después una pericia muestra que las conversaciones iniciaron desde Lagomarsino hacia él (Nisman). Lagomarsino, ni bien él muere, denuncia que él se quedaba con la mitad de su sueldo, incomprobable. Ahora, después encuentran una cuenta de Nisman afuera, que era una cuenta de la familia con plata negra, y la denuncia la familia, cuando la familia denuncia que había una cuenta afuera y ve que Lagomarsino está como cofirmante, le preguntan por qué hace tres semanas que fue el homicidio, la muerte en aquel momento, y no dijo nada. Y dijo 'porque no quería ensuciar a Nisman', ahora, tres semanas antes estaba diciendo que se quedaba con la mitad del sueldo y escondía una cuenta de 600 mil dólares. Las llamadas entrecruzadas, el incendio que hubo en Casa Rosada allí donde se registran los ingresos y los egresos del año 2013 cuando se firmó el Memorándum. Así que, bueno, ahí te tiré un montón de cosas. La mancha de su mano, no quiero ser técnico en esta entrevista, vean el documental Nisman, la víctima 86, está en YouTube, www.nismanlavíctima86.com, se ve que el dibujo que tiene salpicado de sangre en su mano solamente se puede hacer con otra mano superpuesta que lo tiene, y no como dicen ellos que es su propia mano superpuesta, porque la mano que deja la huella es otra mano derecha, y Nisman, como bien dice el documental, no tenía dos manos derechas. Una catarata de pruebas que muestran que ahí hubo gente.

Wolff no sabe qué participación tuvo Lagomarsino en el asesinato, pero está convencido de que miente.

-Vos decías que la Justicia maneja sus tiempos, pero ahora, este último tiempo hubo varios avances. ¿Tiene que ver el cambio de Gobierno?

-Sí, siempre tiene que ver el cambio de Gobierno. Como dije antes, no me gusta pero es así. Tiene que haber cambio de Gobierno, más allá de que los jueces que sostuvieron esto lo sostuvieron siempre. (Eduardo) Taiano ha hecho un gran trabajo y los fiscales que acusaron al kirchnerismo también; hace pocos días murió el fiscal (Germán) Moldes, el fiscal Ricardo Sáenz hizo una excelente trabajo, Ricardo fue el primero que acusó al kirchnerismo de homicidio. Y en cadena nacional, en la apertura de sesiones ordinarias del año 2015, Cristina Fernández de Kirchner mostraba una foto de él para perseguirlo. Así que se aceleraron los tiempos, pero no cambió la postura del sector que investigó como correspondía; todos los jueces dijeron que se trataba un magnicidio. Hay una mentira que suelen decir esos que se ponen la camiseta del suicidio, la misma autopsia que se hizo rápidamente, más allá de que su exmujer pedía desde el extranjero que no se haga rápidamente, en cuatro horas hicieron la autopsia sin perito de parte. No existe que se haga una autopsia sin perito de parte. Pongámonos a pensar que a cualquiera de nosotros, y que Dios no lo permita, pero que le pasa algo a algún familiar de manera rara dice 'bueno, que hagan la autopsia con un enviado nuestro como querellante'. No se le permitió estar presente, pero el mismo jefe de la autopsia dice 'con los elementos encontrados en la autopsia, no se puede precisar de que se trató ni de un homicidio ni de una muerte autoinfligida', es decir, esa persona vio que había tantas cosas desprolijas que dice 'no me animo a afirmar esto, medio que escribo una entelequia', que fue lo que hizo.

-Ya que mencionabas recién tu libro con Delia y el documental, ¿qué los llevó a los dos a escribirlo? Porque entiendo que arranca con el Memorándum, la muerte y después un poco mencionan el hostigamiento del kirchnerismo.

-Siempre me preguntan por qué el primer libro se llamó "Asesinaron la fiscal Nisman, yo fui testigo". Yo ese libro no lo escribí, lo viví. Yo era vicepresidente de la DAIA en el año 2013, había asumido en noviembre del 2012, y ya en enero firman el memorándum con Irán y me tocó vivir esa saga de situaciones y cosas que pasaban en la Argentina, y me tocó ser perseguido, me inventaron una causa por traición a la patria, me siguieron los servicios, me metieron los servicios en mi casa, me inventaron infinidad de causas, me las banqué todas, como corresponde. Era nuestro homenaje. Nosotros decimos con Delia, de hecho, al final del documental, los spoileo, el texto final en una parte dice que el mejor homenaje es dejar testimonio. No se dejen influenciar ni siquiera por lo que yo pienso. En el documental inclusive está Lagomarsino, está (Sergio) Berni, y gente que piensa distinto a nosotros. Saquen sus propias conclusiones, esto nos llevó a dejar testimonio. Y la verdad que acá nunca hay nada para festejar, pero ahora llega el aniversario, es otra vez a los odiadores y a los mentirosos tuiteando y demás, yo pongo el link, mírenlo, 98 minutos. Saquen sus conclusiones. No encontré a nadie que haya visto el documental de ninguno de ambos lados y me haya podido refutar las 14 pruebas fundamentales que surgen del mismo.

-¿Creés que está por resolverse el caso? Y si me decís que sí, ¿esto va a suceder en una eventualidad?

-Deberíamos replantear el concepto de resolverse. Yo creo que el caso está resuelto. Hasta acá vos tenés una saga de cuatro hechos: atentado a la Embajada en 1992, a la AMIA en 1994, firma del Memorándum en 2013 y asesinato del fiscal Nisman en 2015. Los cuatro guardan un patrón, impunidad. En todos los países hay atentados terroristas lamentablemente, pero en todos se resuelven, acá no porque hay una matriz armada para que no se resuelvan. Y el responsable de que no se resuelva es el Poder Ejecutivo de turno: 92'y 94', a cargo de Carlos Saúl Menem; 2013 y 2015, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa? Hay un atentado, se instruye sobre la escena del hecho, o sea, viene la Justicia, los auxiliares de la Justicia son los federales, o sea, dependen del Poder Ejecutivo, e instruyen pésimo, a propósito. En el 92 pésimo a propósito, en el 94 pésimo a propósito, el Memorándum lo firma incluso, lo hace firmar el Poder Ejecutivo, utiliza al Poder Legislativo; con la muerte de Nisman lo mismo, entran las Fuerzas Federales y hacen un chiquero. Cuando vos hacés eso, rompiste la matriz de una investigación aséptica. Yo doy siempre el ejemplo, si yo estoy acá con vos ahora, se va todo el equipo que tenés acá detrás de cámara, me dejan solo, yo tomo mi vaso, aparezco muerto y entran todos ustedes y tocan el vaso antes de que lleguen las fuerzas federales, está contaminado el vaso. La mitad va a decir que me suicidé, la mitad me va a decir que me mataste vos cuando fuiste al baño y viste que no había cámaras; y se escribe un tango. La mitad toma el tango que le conviene y la mitad toma el otro. Causa AMIA. Dos causas, la causa uno, algunos te van a decir yo estoy de acuerdo con eso, la causa dos yo estoy de acuerdo con esa. Nisman, pericia uno, yo estoy de acuerdo con esa, te dice el kirchnerismo; los que tuvimos que volver a hacerla (la pericia) porque la primera estaba contaminada, decimos la número dos. Yo no soy optimista respecto a lo jurídico, soy muy optimista respecto a la batalla cultural. Si ponés un micrófono en la calle y hacés una encuesta, me atrevo a decir que la enorme mayoría de los argentinos saben que a Nisman lo mataron. La enorme mayoría de los argentinos saben que Irán puso la bomba en el año 1994. Y acá tenés a un argentino que es el responsable de los dos primeros atentados fue Carlos Saúl Menem, el responsable político de no haberlo esclarecido, y el responsable político de no haber esclarecido lo que pasó con el Memorándum y lo que pasó con Nisman desde lo jurídico es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Hoy, culturalmente, el argentino ya no da más abasto a estos atentados antisemitas?

-Sí, no sé si todos los argentinos, pero una gran parte. Yo soy judío, que además tengo posturas políticas muy claras y muy identificadas. Tenemos 5.800 años de historia, ¿no? Hemos enterrado a todos los antisemitas, a estos también los vamos a enterrar.

Entrevista completa a Waldo Wolff