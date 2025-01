"Pronto venceremos": un homenaje a Nisman entre el pesimismo y la voluntad

Es 18 de enero del 2015, es madrugada y comienza a circular una noticia trágica que paraliza al país y dividirá de manera irreconciliable el debate político y social de la Argentina: la muerte del fiscal Alberto Nisman. Su muerte, se da horas antes de presentarse ante el Congreso para dar detalles sobre su denuncia por encubrimiento de Irán e involucra nada más ni nada menos que a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Es 18 de enero del 2025, son horas de la tarde, y varias personas se congregaron para rendir homenaje por el décimo aniversario de su muerte. ¿El estado de la causa? Si bien la fiscalía que se encarga de la investigación puso sobre la mesa la hipótesis de homicidio, sigue sin resolverse.

Al frente del acto se encuentra un grupo de mujeres que a pesar de su avanzada edad, permanecen fuertes en espíritu. Se trata del grupo Equipo Republicano, activistas "por la República y la Justicia independiente". Ellas digitaron los movimientos del homenaje y, luego de que todos los asistentes se reunieran en la esquina de Av. Belgrano y Azucena Villaflor, encararon para lo que sería el punto de encuentro para el acto oficial, frente al lugar donde Nisman, según los presentes, fue asesinado: el hotel Le Parc de Puerto Madero.

Estas mujeres, curtidas por 10 años de reclamos ante una burocracia que no da respuestas y "mantiene un pacto de impunidad", no paran de cantar ni de gritar. El resto de los presentes acompaña, con tibieza, su andar. En el camino, dan notas, dejan fotografiarse e incentivan a la gente a sumarse. Llevan una bandera negra larga, sostenida por varias de ellas. En la bandera, figuran escritas algunas consignas como: "Esté o no esté, las pruebas están". El famoso "Todos somos Nisman", y "Verdad y Justicia, Nisman presente, ahora y siempre".

Punto de llegada: Azucena Villaflor 450, hotel Le Parc. Ahí, tuvo lugar el acto principal, que contó con las exposiciones del ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, el periodista y escritor Daniel Santoro, el exdiputado Nacional Álvaro De Lamadrid y la ex vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), María Eugenia Talerico.

Terminados los discursos, iniciaron la desconcentración, los acercamientos a las figuras públicas y los abrazos entre las organizadoras del evento, quienes le agradecieron especialmente la presencia a Sara Nisman (Garfunkel), la madre del fiscal, según lo presentes, asesinado. Sara decidió no dar notas a la prensa y se alejó del lugar, acompañada, tranquila, como si no fuese la madre del fiscal que, tras su muerte, partió en dos al país y dio lugar a una de las investigaciones más complejas de la historia de la Argentina.

Entre discurso y discurso, en coro, el nombre del fiscal fue invocado sistemáticamente: "Nisman, presente. Ahora y siempre", "No fue suicidio, fue magnicidio". Con el correr del acto, las sensaciones se amoldaron a los discursos esgrimidos. Así, de la mesura y la tranquilidad que se desprendían de las palabras del ministro porteño, se pasó a la observación de las palabras leídas por el periodista Daniel Santoro.

Finalizada la lectura del periodista, inundaron la atmósfera del acto la euforia, el ímpetu y la vehemencia, animadas por las palabras del radical De Lamadrid, quien cruzó duramente no solo a la cúpula kirchnerista, sino también al actual gobierno libertaria por cómplice de la impunidad: "La impunidad reina hasta los días de hoy y quieren agitar los fantasmas del pasado. Están en la DGI, la UIF y en el Estado.

El clima de exaltación fue sostenido por María Eugenia Talerico, quien a pesar de desahogarse en lágrimas breves que dieron cuenta de la presión sufrida estos días por parte de los cruces provenientes del gobierno Nacional, volvió a encender a los presentes con su discurso. Talerico denunció que se están desmantelando y debilitando los organismos de control y cruzó fuertemente a Santiago Caputo, a quién acusó de orquestar el mantenimiento del pacto de impunidad iniciado por el kirchnerismo.