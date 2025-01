Nuevo conflicto en la CGT: reunión clave, malestar en las bases y el dilema de romper la tregua con el Gobierno

La CGT atravesará la próxima semana días claves que definirán de qué manera afrontará el 2025. La mesa chica prevé reunirse para decidir cuál será su posición frente al Gobierno.

Luego de los cruces por la Ley Bases y el mega DNU, quedaron atrás las rispideces entre la Casa Rosada y el sindicalismo nucleado en la central obrera. La mayoría de la mesa directiva considera desde hace meses que la imagen positiva del Gobierno y la ambición de Javier Milei de acortarle el poder a los gremios fueron dos factores que obligaron a recapitular, monitorear el panorama, optar por el perfil bajo y hasta llegar a acuerdos con la Casa Rosada.

Un fiel reflejo de las negociaciones y la tregua entre ambas partes fue la marcha atrás del Ejecutivo en una serie de proyectos que iban contra los referentes gremiales. Un ejemplo bisagra fue el proyecto de Democracia Sindical, que consta en la eliminación de las reelecciones indefinidas para los secretarios generales, la supresión de la obligatoriedad de la cuota solidaria y la puesta en vigencia de la ficha limpia para los sindicalistas.

Otro ítem caído de aquella sesión de Diputados, que dio de baja el propio Gobierno, se trató de un artículo relacionado con las obras sociales. El dictamen contemplaba la libre elección, con la posibilidad de desviar aportes. El Estado quedaba habilitado a intervenir a los sindicatos que no cumplan con las reglas.

A su vez, los dirigentes lograron morigerar el impacto de la penalidad sobre los bloqueos en empresas, entre otros artículos que forman parte de la nueva reforma laboral.

Esta bandera blanca agudizó la grieta en la CGT. El líder Pablo Moyano abandonó la central obrera aludiendo a que es necesario combatir el plan económico de Milei, por lo que se retiró junto a algunos dirigentes de su frente sindical, como el caso de Mario Manrique, de Smata.

Con el ingreso del camionero Octavio Argüello se buscó dejar atrás la fractura expuesta en la mesa directiva y dar lugar a un debate interno, contemplando el perfil bajo del hombre cercano a Hugo Moyano.

Desde entonces, la CGT se mostró a distancia e incluso aceptó formar parte de reuniones formales con el Gobierno. “El sindicalismo entendió por dónde venía la cosa, la vio”, ilustran a MDZ fuentes oficiales, que dialogan casi semanalmente con la cúpula sindical.

Volvió a escalar la grieta en la CGT

El conflicto surgió en distintos sindicatos debido a la pauta del Ministerio de Economía de no homologar paritarias por encima de la inflación. La Secretaría de Trabajo no permite aumentos que superen el 1% mensual. Si bien la tensión con el Sindicato de Camioneros no pasó a mayores, al punto de que el gremio aceptó rebajar el acuerdo que había alcanzado con las cámaras, se multiplican las paritarias a la baja y divide las aguas dentro de la sede de la calle Azopardo. Octavio Argüello se sumó al triunvirato, bajo el visto bueno de Hugo Moyano.

Quien tomó la palabra ahora es el sucesor de Pablo Moyano en el triunvirato, a quien se lo asociaba con una impronta menos confrontativa. “En otro momento ya han hecho eso de congelar los salarios y eso no es bueno porque después tenemos los resultados finales, que son un desastre, pero nosotros vamos a seguir discutiendo paritarias. Si el Gobierno se opone, seguramente irá creciendo la conflictividad social”, aseguró Argüello, en diálogo con El Destape, y agregó: “Va a haber un plan de lucha, seguro. La semana que viene tenemos una reunión y ahí vamos a empezar a hablar”,

“Creo que hay que hacer un plan de lucha. Hasta ahora hay luchas en las negociaciones salariales, pero esto en el corto plazo termina con luchas en conjunto y para eso hay que hacer un plan de lucha. El conflicto por sí mismo no tiene mucho sentido, tiene que tener un objetivo. La última herramienta que tenemos es el conflicto”, señaló.

Qué piensa el ala dialoguista de la CGT

En diálogo con MDZ, dos exponentes de la mesa chica muestran distancia con lo expuesto por el camionero. “Las paritarias son soberanas y corresponden a cada sector. Por el momento no queremos intervenir”, señalaron y aclararon: “La CGT aún no tomó una postura, la posición oficial será cuando se manifieste la comisión directiva”.

Otro representante de peso buscó expresar un punto medio al enfatizar que si se profundiza “el nivel de ajuste y medidas contra el pueblo indudablemente el conflicto sectorial o colectivo es latente”. No obstante, no se ponen plazos para revisar eventuales medidas de acción.

“Estamos viviendo el día a día todo este proceso. Me parece como que Argüello expresa desde su visión algo que forma parte de una mirada y de una atención que gira en forma latente en el proceso de la relación que hay con el gobierno. Es su opinión”, enfatizaron “los gordos”.

Para la rama más histórica de la CGT, piensan que “todavía no están agotadas todas las instancias del diálogo”, pero “no está mal reconocer que el tema de paritarias y otros temas que representan los derechos adquiridos del trabajador, si se ponen en riesgo, indudablemente la CGT va a salir a la defensa de esos derechos”.