Guillermo Francos rechazó tener “inconvenientes” con la homosexualidad pero dijo que "el Estado no la debe promover"

El presidente Javier Milei desató muchas repercusiones con su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos por diversos motivos. Uno de ellos fue su crítica contra la "la ideología de género y la agenda LGBT". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, retomó ese punto y aseguró que "no ve ninguna objeción con que cada uno haga de su vida lo que le parezca", pero rechazó que "el Estado esté para promover ninguna de esas cosas".

Frente a empresarios y líderes de todo el mundo, Milei apuntó este martes contra foros como el de Davos, donde "se promueve la agenda LGBT, queriendo imponer que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”. "La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, agregó luego.

En ese sentido, tras ser consultado por el discurso del presidente, Francos aseguró que "no ve ninguna objeción o inconveniente con que cada uno haga de su vida lo que le parezca o lo que sienta". "Otra cosa diferente es hacer campañas promoviendo o a favor (de esos temas). Eso genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes. Yo no veo problemas en que cada uno viva la vida como quiera, distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública", manifestó el funcionario en diálogo con Radio Con Vos.

Instantáneamente, se le preguntó al jefe de Gabinete si hacía referencia a la homosexualidad, y este contestó: "Son temas que no objeto nada. No voy a decir esta famosa frase de ‘tengo un amigo’. No objeto de ninguna manera la decisión que cada uno toma con su vida; ahora, yo no creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas".

El funcionario aseguró que "han habido campañas en un montón de lugares" y ejemplificó con "campañas escolares en las que se les ha permitido a los chicos situaciones de este tipo". "Yo creo que el Estado en eso no tiene que meterse. Sí en el respeto a las decisiones y a la vida de cada uno", manifestó. Poco antes, al referirse al discurso en general, Francos había enfatizado que "Milei es un presidente con ideas muy claras de a dónde deberá ir el mundo y en particular la Argentina, que está marcando una diferencia que le parece importante".

Durante su alocución en Davos, el presidente denunció que estos movimientos en favor de la ideología de género "están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa" y sentenció: "Cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo del que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices”.

Además, el mandatario también despertó polémica con sus afirmaciones sobre el feminismo y la violencia de género. En ese sentido, el libertario aseguró que el "feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”.

"Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”, añadió.

Por su parte, Guillermo Francos defendió las formas del presidente y aseguró que "la democracia significa la capacidad del pueblo de elegir sus gobernantes, y el pueblo argentino, cansado de la política, eligió un gobernante diferente que puede ser disruptivo, pero que tiene que luchar dentro de un Estado que generó el quiebre de la Argentina".

"El Presidente a veces tiene expresiones fuertes o duras porque está dando esa pelea y queriendo transformar un país que estaba en una situación de desastre", concluyó el jefe de Gabinete.