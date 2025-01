Susana Giménez redobló su fanatismo por Javier Milei: qué dijo sobre su relación con Donald Trump

El fanatismo de Susana Giménez por el gobierno de Javier Milei se multiplicó a partir de la participación del mandatario en la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Tras haber mostrado su entusiasmo al compararlo con Los Beatles, la diva volvió a poner al libertario al nivel de otras de las mayores estrellas del mundo.

Al ser consultada por un notero de "Puro Show" sobre si había visto a Milei en el acto norteamericano, la conductora no escondió su entusiasmo y afirmó: “Era como si llegaran los Rolling Stones a New York, era impresionante. No me sorprendió porque Trump es amigo de él”, aclaró.

Javier Milei participó de la asunción de Donald Trump

En su retorno a Argentina, expresó que el presidente “es un orgullo” para el país, y se mostró positiva respecto a la relación entre el mandatario argentino con su par norteamericano, porque “antes nos daba vergüenza decir que éramos argentinos y ahora nos aplauden”.

Ayer, inmediatamente después del acto, la diva ya había manifestado su admiración a Milei y lo comparó con figuras emblemáticas como Los Beatles, Julio Iglesias y Luis Miguel, pero hoy le sumó rock and roll a sus comparaciones del máximo nivel.

El entusiasmo de la Casa Rosada

Tras manifestar sus felicitaciones hacia Donald Trump y el agradecimiento por haberlo convertido en un “invitado de honor”, Milei calificó la asunción del republicano como un "momento histórico" tanto para EE.UU. como para el “mundo libre”, destacando la importancia de los valores compartidos entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, el libertario expresó: "Los que defendemos la vida, la libertad y la propiedad de todos los seres humanos estamos felices de ver que las ideas que desde el 10 de diciembre del 2023 defendemos en Argentina hayan vuelto a triunfar en los Estados Unidos de la mano del presidente Trump".

Asimismo, subrayó su compromiso con los valores que considera fundamentales para la civilización occidental, como la defensa de la libertad individual, la propiedad privada y el respeto por la vida. Además, reafirmó la disposición de Argentina para colaborar estrechamente con Estados Unidos en la promoción de estos principios:

"Sepan que siempre van a contar con la República Argentina para defender los valores que hicieron a Occidente la máxima hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad”.

Por último, Milei cerró su mensaje con un tono esperanzador: "Que Dios bendiga a los argentinos y a los estadounidenses, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que todo el mundo sepa que todo marcha acorde al plan".