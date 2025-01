10 datos curiosos de Susana Giménez que seguramente no sabías

La vida de Susana Giménez está llena de historias increíbles, algunas felices y otras no tanto, cada una de ellas con detalles particulares que no todos conocen. Por eso, a continuación se detallan 10 datos curiosos de la diva ocurridos en diferentes momentos de su vida.

Rubia por casualidad

La mayoría no lo sabe, pero su pelo rubio no es su tono original. De hecho, terminó así por casualidad durante el rodaje de la película Los hombres solo piensan en eso, cuando Susana Giménez acudió a una peluquería en Venezuela y los estilistas no lograban teñirla de castaño, el verdadero color de su cabello. Pese a esto, ella decidió dejarlo así para siempre.

Madre joven

Susana tiene una hija, Mercedes, a quien tuvo con tan solo 17 años. Luego de tres años, se separó de Mario Sarrabayrouse, el padre de la niña.

Mercedes, la hija de Susana, ha mantenido siempre un perfil más bajo. Foto: archivo.

Su gran debut televisivo

Si bien todos saben que Susana es una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, solamente algunos saben la cantidad de años que lleva conduciendo su mítico programa. El debut fue el 1 de abril de 1987 a las 13 horas, aunque no en Telefe sino en la pantalla de ATC.

Teléfonos desbordados

El éxito del programa de Susana Giménez fue inmediato, a tal punto que funcionaban unas 40 líneas telefónicas que no paraban de sonar, e incluso llegaron a colapsar en algún momento.

Los ídolos de la diva

Aunque ella es un personaje trascendental para el mundo mediático nacional, Susana tiene de ídolos a figuras todavía más importantes como Rod Stewart, Robbie Williams, Rita Hayworth y Robert De Niro.

Sus nietos, la gran debilidad de Susana

Como buena abuela, la conductora siente un amor incondicional y desmedido por Lucía y Manuel Celasco, sus nietos.

El amor de Susana por su familia es notorio. Foto: Instagram @mechasarra.

Una infancia complicada

Pese a los años de éxito laboral y económico, Susana contó en una entrevista con la revista Caras que tuvo una infancia bastante complicada. "Cuando yo era chica y mis padres se peleaban, yo escuchaba los portazos, los gritos, los insultos. Me acurrucaba en la cama y me tapaba la cabeza, y dormía hasta el otro día, para olvidarme", explicó.

Su error más caro

Entre los amores que tuvo "La Su" aparece Humberto Roviralta, con quien vivió tal vez uno de los escándalos más recordados de su vida el día que lo agredió con un cenicero en su casa, lo que le hizo perder un millonario juicio. En la citada entrevista, ella contó: "No sé si casarme con Roviralta fue uno mis grandes errores, pero sí el más caro. Todavía no sé cómo le dije que sí". Susana y Roviralta tuvieron una relación muy tumultuosa que culminó de la peor manera.

El récord Guinness de Susana

Muy probablemente este sea el dato menos conocido, pero al mismo tiempo uno de los más increíbles e insólitos: en 1996 Susana Giménez entró al libro Guinness por recibir más de 20 millones de cartas en su programa.

Monzón, su gran amor

Si hay que mencionar uno de sus grandes amores, no caben dudas de que Carlos Monzón fue uno de ellos. Sin importar cómo terminó esa historia, la conductora siempre recordó con mucho amor al boxeador y campeón mundial, a quien conoció durante el rodaje de La Mary, película que protagonizaron juntos.