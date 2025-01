El Gobierno definió al nuevo titular de la UIF y le envió un mensaje a una enemiga de Milei

El Gobierno echó este jueves a Ignacio Yacobucci como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). La confirmación fue confirmada por fuentes del Ministerio de justicia, área que depende el organismo.

Existieron varios motivos que derivaron en esta decisión. Uno de ellos estaba vinculado a diferencias “insalvables” en la gestión. Se lo acusa de no trabajar como pretendía el ministro Mariano Cuneo Libarona y por el nivel de gasto que requería. “Tenía una gestión muy poco austera, viajaba al exterior más que Milei”, justificó una fuente inobjetable de la Casa Rosada, en diálogo con MDZ. A su vez, hay sospechas por la actuación de la UIF "en causas por narcotráfico y lavado de dinero".

El sucesor de Yacobucci será Paul Starc, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero. Se trata de un abogado con más de 35 años de trayectoria en el Poder Judicial y se capacitó en la gestión de investigaciones complejas y en el trato con las agencias del sistema judicial. Tiene especialidades en Derecho Penal e Inteligencia.

Sin embargo, el dato que generó mayor controversia política tiene que ver con que Starc es la expareja de María Eugenia Talerico, la dirigente del PRO que hace meses mantiene duros cruces con la Casa Rosada. La abogada penalista iba a ser la titular de Migraciones en el Gobierno, pero no prosperó su nombramiento.

Tras esa frustrada designación, la extitular de la UIF del macrismo sugirió la posibilidad de “un pacto de impunidad” entre los principales funcionarios del gobierno anterior y los de la gestión de Javier Milei.

“Me habían propuesto un cargo en particular y me han bajado por un veto que obedece al kirchnerismo, entonces yo tengo todas mis alertas puestas en saber de quiénes se rodean”, dijo.

Desde entonces se suscitaron una serie de cruces en redes sociales entre Talerico y distintos dirigentes libertarios, incluso hasta cuentas que se le atribuyen al principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

El último cruce de Talerico con el Gobierno

Justamente el último episodio que generó duros intercambios con el Gobierno ocurrió a comienzos de enero, cuando la cuenta que se lo vincula a Caputo apuntó contra Talerico por la supuesta lista de empresarios kirchneristas que se protegían en la ex AFIP. "Hola @eugetale Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta", escribió el autor de esa cuenta misteriosa.

Instantes después, Talerico respondió: "¿Sabés que el Ministro (de Economía) Luis Caputo tenía bajo su área a la AFIP de la que hablas no?". Se refiere al paso del actual titular del Palacio de Hacienda como secretario y ministro de Finanzas durante el Gobierno de Cambiemos. "No boluda. AFIP estaba debajo de Hacienda. No de Finanzas", contestó la cuenta que se le vincula a Santiago Caputo.

"De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK. Fui Vicepresidente de la UIF, jamás tuve nada que ver con la AFIP", reforzó la abogada y excandidata a senadora.