El macrismo apuntó contra el Gobierno por el manejo de la SIDE: "Juegan a ser Maxwell Smart"

En otro capitulo de la interna entre el PRO y La Libertad Avanza, un exfuncionario del macrismo criticó al gobierno por el uso de los servicios de inteligencia, tras conocerse un presunto hackeo a otra área del Estado.

El exjefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, publicó un posteo en la red social X, en la que responsabiliza a la Casa Rosada por desproteger los sistemas internos del Estado y jugar a ser "Maxwell Smart"".

"Mientras los asesores del presidente argentino juegan a ser 'Maxwell Smart' con los servicios de inteligencia nacionales, por atrás pasan cositas que con profesionales se podrían tal vez evitar...", escribió el dirigente.

El referente del PRO hace mención de una serie de publicaciones periodísticas que refieren a un supuesto hackeo a un sistema interno de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que pondría en peligro datos sensibles de los miembros de la fuerza. Además, se puntualizó que este supuesto accionar produjo el robo de parte de los sueldos de los efectivos. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad descartan de plano tal hecho. "No existió ningún hackeo tecnológico a la PSA", enfatizaron tres fuentes consultadas por MDZ.

Este cruce agudiza el momento de tensión que atraviesa el partido que encabeza Mauricio Macri y el presidente Javier Milei. Durante los últimos días se multiplicaron los mensajes de confrontación entre referentes de ambos espacios, en medio de las dudas sobre si habrá una estrategia en conjunto para afrontar las elecciones PASO de este año.

Más cruces entre el PRO y el Gobierno

Ocurrieron otros dos casos recientes que refuerzan este presente de crispación. Este martes el extitular de la AFIP durante el Gobierno de Juntos por el Cambio, Alberto Abad, enfatizó que "es absolutamente falso" que durante su gestión existiera un mecanismo para proteger información de empresarios y dirigentes vinculados al kirchnerismo, tal como filtraron algunos funcionarios de la Casa Rosada. "Es un insulto a quienes investigamos lo que había que investigar, yendo a fondo, pero sin quebrantar la ley", dijo el exfuncionario.

Por otro lado, se vivió otra polémica en redes sociales, donde una cuenta que se le suele atribuir al principal asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, apuntó contra María Eugenia Talerico, quien fue vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo, por la supuesta lista de empresarios kirchneristas en la ex AFIP. "Hola @eugetale Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta", escribió el autor de esa cuenta misteriosa.

Instantes después, Talerico respondió: "¿Sabés que el Ministro (de Economía) Luis Caputo tenía bajo su área a la AFIP de la que hablas no?". Se refiere al paso del actual titular del Palacio de Hacienda como secretario y ministro de Finanzas durante el Gobierno de Cambiemos. "No boluda. AFIP estaba debajo de Hacienda. No de Finanzas", contestó la cuenta que se le vincula a Santiago Caputo.

"De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK. Fui Vicepresidente de la UIF, jamás tuve nada que ver con la AFIP", reforzó la abogada y excandidata a senadora.

En ese sentido, Jimena de la Torre, subdirectora del organismo durante la gestión del expresidente, desmintió esa acusación y aseguró que se trata de una operación para que hayan menos controles en el manejo de la información, que ahora almacena la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La SIDE, anteriormente conocida como AFI, es conducida por Sergio Neiffert, un hombre sumamente cercano a Santiago Caputo. La última noticia vinculada con el organismo ocurrió a fin de año cuando el Gobierno nombró a Diego Kravetz como el segundo funcionario a cargo de los servicios de inteligencia. Su desembarco a la órbita nacional sorprendió al propio entorno del macrismo, ya que el dirigente del PRO no avisó con antelación al Gobierno porteño, donde se desempeñaba como secretario de Seguridad.