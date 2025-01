La cruzada que iniciaron los fieles defensores de Victoria Villarruel en Mendoza

Desde hace tiempo que la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel se ha deteriorado, a tal punto que varias figuras del oficialismo han cuestionado públicamente a la vicepresidenta generando malestar en sus seguidores. En Mendoza, la agrupación "La Juan Bautista" ha iniciado una "campaña de desagravio" y comenzaron a recolectar firmas de ciudadanos en todo el territorio provincial.

Los "villarruelines" mendocinos se reunieron este sábado y cargaron contra Karina Milei, Santiago Caputto y Martín Menem por haberse acercado a la "casta" que tanto criticaron durante la campaña electoral. "Son ellos quienes debían combatir los privilegios de la casta, y no solamente han traído a los mismos de siempre, sino también, a los peores de antes”, aseveró el referente de La Juan Bautista, Luis Giachino.

"No estamos dispuestos a convalidar, callados, dóciles y sumisos, ninguna manipulación que tienda a llenar el Congreso Nacional con levantamanos serviles a intereses que no son los del país y de la población. No aceptaremos maniobras que impliquen los mismos errores que llevaron a las Arrietas y las Lemoines a ocupar esas bancas. Gente cuyas declaraciones y acciones son una afrenta a los principios que defendemos”, disparó el exconcejal de Ciudad.

Los "villarruelines" de la agrupación "La Juan Bautista".

En ese sentido, se quejó de la campaña que se está llevando adelante desde la Casa Rosada para "instalar en la ciudadanía una imagen desprestigiada de la vicepresidente". "Estas maniobras, agraviantes, carentes de fundamentos, injustas e inmerecidas, intentan devastar el camino de una persona que se ha desempeñado apropiadamente en su cargo, lo ha jerarquizado y ha llevado transparencia, institucionalidad y solvencia ética e intelectual a la Cámara de Senadores de la Nación", concluyó.

Por ese motivo, han salido a recolectar firmas pidiendo "al señor Presidente que arbitre los medios necesarios, oportunos y convenientes, para que se respete la voluntad de la mayoría de los argentinos votada en la fórmula Javier Milei - Victoria Villarruel". En ese sentido, exigen que cesen las hostilidades y los ataques mediáticos hacia la vicepresidente por parte del personal informático contratado por la Casa Rosada, cuyos sueldos son pagados con el dinero de todos los argentinos".