“Investigación Causa 3559”: homicidio del fiscal federal Javier Alberto Nisman

Estremece. El camino a la verdad se viene despejando Esa es la simple carátula del nuevo informe de la fiscalía federal 3, pronto a cumplirse los 10 años del luctuoso suceso que terminó con la vida del fiscal que se aprestaba a denunciar en el Congreso a la entonces presidenta Cristina Kirchner por sus vínculos con Irán, país acusado de los dos atentados más terribles sufridos por el país.

impactan, asombran e incluso causan estupor y enojo algunas de las revelaciones del documento:

1) Puerta de salida de los asesinos: nunca antes( inexplicablemente) se mencionó la existencia de una puerta que daba acceso a la vivienda del vecino, ubicada en la cocina ( que nadie advirtió o quiso advertir) en los primeros momentos de la investigación.

Incluso se menciona que era falso que la puerta de servicio, por la que pudieron salir los asesinos, estuviera cerrada por adentro. Inaudito.

2) Nisman no se comunicó con Lagomarsino para solicitarle un arma: al contrario, el informe de la fiscalía señala que Lagomarsino envió dos WS, uno a las 11.48 y otro a las 13:04 al fiscal anteriores a la respuesta de éste, pasadas las 16 horas. Ambos mensajes fueron borrados posteriormente.

La intención de afirmar que Nisman llamó a Lagomarsino solicitándole un arma, era para instalar la hipótesis de suicidio, ya que era una persona con acceso directo al fiscal. Desestimado en los hechos por la comprobación de las comunicaciones previas de Lagomarsino.

Lagomarsino dijo que Nisman le pidió el arma porque “tenía miedo por sus hijas”, pero las hijas estaban en Europa..

También afirmó “que el arma no funcionaba perfectamente" y las pericias confirmaron que su funcionamiento era normal.

3) Numerosas trabas a la investigación: corresponden al período de gobierno de Cristina Kirchner afirmando “las llamativas acciones” que se tomaron apenas conocida la muerte del fiscal.

Hoy la investigación impulsa el avance sobre la trama de espías posiblemente involucrados en el plan criminal y solicita un entrecruzamiento de llamadas en un centenar de nuevas líneas. Pone especial foco en las líneas de inteligencia del Ejército, comandado entonces por el experto en inteligencia y kirchnerista general César Milani.

En este ítem hay pistas que conducen a espías de la SIDE con agentes del Ejército en labores conjuntas, antes, durante y después del asesinato.

Textual:” hubo innumerables dificultades en momentos cruciales de la investigación” con “consecuencia directa en los resultados que se fueron obteniendo”.

”Además, la fiscalía se fue encontrando dificultades al explorar diversas líneas de investigación”. Por ejemplo, vinculadas a “los servicios de inteligencia”.

”Los requerimientos no obtenían respuesta por parte de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, situación que volvió extremadamente compleja la investigación dado que en el período 2019 2023, quienes se suponía que por su rol institucional debían colaborar con la fiscalía no hicieron más que poner trabas y generar demoras injustificadas”.

4) Abandono de los custodios: según describe el informe, los custodios “abandonaron el domicilio en varias ocasiones y luego lo dejaron desprotegido durante un período de más de 12 horas, que abarcó la noche del sábado y hasta casi el mediodía siguiente”

Pasadas 12 horas sin verlo, los custodios arriban al domicilio alrededor de las 11 de la mañana del domingo. Dos horas después tratan de contactarse con el fiscal. Al no poder hacerlo, recién a las 17 hablan con la secretaria privada y a las 18:30 buscan a la madre para que les provea la llave del departamento.

5) El desastre en la escena del crimen: el escrito interpela ”la primera hora y media desde que se ingresó al departamento, estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura y la Policía Federal sin ningún tipo de justificación, lo que atentó directamente contra la preservación de la escena”.

Circularon por el departamento más de 80 personas. Sin justificación alguna.

Abunda en más torpezas, omisiones e irregularidades impropias que impidieron determinar con exactitud la hora de la muerte de Nisman.

6) La fractura en la SIDE: “para finales del año 2010, con posterioridad al fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Fernández decidió un viraje en su política exterior respecto a Irán, que se tradujo en una orden a la SIDE para que cese en la investigación al atentado a la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”.

”Ante la negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo, las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la SIDE que continuaron respondiéndole”.

”En este contexto de disputa desde el Poder Ejecutivo se llevaron adelante una serie de medidas tendientes a favorecer y fomentar la labor de inteligencia del Ejército Argentino, que empezó a hacer tareas que antes hacía la SIDE”. César Milani en acción.

El informe cita la desprotección en seguridad informática en que estaba el fiscal y la comprobación del borrado de su teléfono.

Menciona el incendio en un depósito de la Casa Rosada que borró el registro todas las entradas y salidas al edificio durante los años que se negociaba el pacto con Irán.Más de 130.000 registros no recuperados.El incendio ocurrió menos de 12 horas antes del asesinato del fiscal.

El fiscal Taiano y su ayudante han solicitado al presidente la desclasificación de los archivos secretos de los órganos de inteligencia ”relacionados con lo sucedido antes, durante y después da la muerte de Nisman”.

Desde el gobierno dieron respuesta afirmativa a lo pedido.

El cerco se estrecha y la verdad se esclarece. Estaban procesados el experto informático Lagomarsino y cuatro custodios de la Policía federal.