Tasas municipales: cómo recibieron los intendentes mendocinos la advertencia de Luis Caputo

Este último miércoles, el Ministerio de Economía de la Nación compartió un escrito dirigido a las provincias, en el cual se les solicitó que "implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas municipales, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales". Intendentes mendocinos reaccionaron a la advertencia de la cartera dirigida por Luis Caputo. Todos coincidieron en que no entran en la generalización de Nación.

Precisamente, el ministro resumió sus intenciones a través de sus redes sociales. "Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos", dijo y, a su vez, aseguró que es "importantísimo desenmascarar a toda esta banda de intendentes K que aún recibiendo más plata que antes por la suba en la recaudación producto de la recuperación económica. Aumentan las tasas municipales y sin contraprestación alguna para el vecino".

Bien los supermercados. Importantísimo desenmascar a toda esta banda de intendentes K que aún recibiendo más plata que antes por la suba en la recaudación producto de la recuperación económica, aumentan las tasas municipales y sin contraprestación alguna para el vecino. https://t.co/Ku8zGlA6On — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 7, 2025

El Ministerio de Economía insistió que se eliminen tasas municipales que "tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". En tanto que se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

Para el equipo de Caputo, "el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. Estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones".

"Hemos recibido la nota. Vamos a tomar contacto con los municipios para analizar la información relativa a tasas", fue la respuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza ante la consulta de MDZ.

Dicha nota también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos. Se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que "genera un claro perjuicio al Estado nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna".

Qué piensan los intendentes mendocinos

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, señaló estar al tanto de lo expresado por Luis Caputo y le dijo a este medio que "las provincias y los municipios del país deben ser consecuentes con la prudencia fiscal que exige los tiempos que corren".

"Ello implica duplicar los esfuerzos por eficientizar el gasto público y contribuir a reducir la presión fiscal sobre el sector privado.

La Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y la Ley Orgánica Municipal determinan claramente las competencias y funciones delegadas a los municipios", sumó.

Aunque reconoció que "es cierto que en los últimos años existen municipios del país en los cuales se han incrementado la cantidad de tasas y, en muchos casos, se han ajustado las mismas por encima de la inflación, generando mayor presión sobre el sector privado. En este contexto, es real la existencia de problemas puntuales relacionados con la falta de proporcionalidad en el nivel de tasas municipales cobradas, ausencia de contraprestación y doble imposición".

Para Suarez, esta situación ocurre "primordialmente en comunas de la provincia de Buenos Aires y algunos ubicados en la región de norte del País. En los municipios de Mendoza, estos problemas difícilmente ocurra".

Y agregó: "En nuestro caso puntual, hemos eliminado tasas municipales y las que se mantienen han aumentado menos que la inflación. A su vez, hemos simplificado la carga administrativa sobre nuestros contribuyentes. Es decir, hemos reducido la presión fiscal y disminuido el tiempo que se destinan los contribuyentes a la gestión tributaria municipal. Vale recordar que Ciudad brinda servicios a una población de 400.000 personas que desempeña sus actividades en el departamento, mientras que sólo un tercio de esa población vive en Ciudad y es contribuyente directo".

Por ello, planteó que, en su caso, "hay una desproporcionalidad inversa a la que plantea el ministro (Caputo) porque brindamos servicios a una población que triplica a nuestros contribuyentes, lo cual nos exige una máxima eficiencia en nuestra política fiscal". El intendente capitalino, Ulpiano Suarez.

Tanto Maipú como Luján de Cuyo se despegaron del llamado de atención de Caputo al recordar que, en ambos territorios, debe considerarse que los dos departamentos son prestadores de servicios de agua y cloaca.

De forma escueta, desde la comuna dirigida por Matías Stevanato comentaron que "hay que tener en cuenta que Maipú presta servicios de aguas y cloacas. Ahí se ve la diferencia". Respecto al encono de Caputo contra municipios justicialistas, negaron sentirse identificados con lo que el ministro denominó "banda de intendentes K". Principalmente, por encontrarse en otra línea interna dentro del peronismo.

En lo que refiere a Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino fue más allá en materia de agua y saneamiento y explicó: "El valor de las tasas no cubre el costo del servicio. En nuestro caso, esto en el orden del 60% del valor real. El margen se cubre con la coparticipación. Con la misma, se hacen las obras nuevas y se cubren los gastos de áreas que van creciendo por abandono del Estado nacional y provincial. Ejemplo, tránsito y accidentes, los polis, programas de educación y salud, etc.".

"Vamos a ir por consumo medido porque históricamente se cobró presunto -como Aysam- vinculado a superficie de lote y casa. Además, se cobra el sostenimiento de redes, que es la conservación de los existentes sin considerar obras nuevas", subrayó.

En cuanto al famoso ABL (alumbrado, barrido y limpieza), puntualizó que "se reduce a conservación de calles, recolección de verdes (de mantenimiento de jardín donde lotes más grandes pagan más) y en servicios generales, que está la higiene urbana, la poda, el derrame de luminarias, limpieza de cunetas, mantenimiento de plazas parques, etc.". Y aportó que "en Mendoza, el EPRE gestiona el cobro de la energía del alumbrado publico en la factura de Edemsa". Esteban Allasino y Matías Stevanato.

Otras voces anónimas

Otros dirigente de diferentes comunas -que prefirieron mantenerse en el anonimato- sugirieron, por ejemplo, que la nota del Ministerio de Economía de la Nación "está apuntada a intendentes k" porque "en provincia de Buenos Aires le cobran una alícuota a los comercios por las ventas minoristas. Eso está mal. Por eso hablan de la prestación. Nosotros cobramos el ABL, así que ese problema en Mendoza no ocurre".

A modo de crítica, desde una comuna manifestaron que "el que tiene que bajar los impuestos es el Gobierno nacional. Si no empieza a haber una baja de impuestos, es difícil. Lo de Chile es muy fuerte para los comerciantes. No podés tener un dólar tan barato. Si no hay una baja en el corto plazo, se le va a armar lío a Milei... Además, lo único que falta es que no saquen la coparticipación".

En tanto que en otra jurisdicción deslizaron que "en los municipios más chicos ni se calientan en cobrar porque viven de la coparticipación y no quieren cobrar porque se enemistan con el vecino. Y ahí lo que pasa que pueblo chico, infierno grande... En algunos lugares la mitad de la población es empleada municipal".