Identificaron a la persona que envió el paquete bomba al presidente de la Sociedad Rural Argentina: qué dijo Patricia Bullrich

La 45° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas dio inicio con el panel de Integración Social y Seguridad de la ministra Patricia Bullrich. Fue en este marco que la titular de la cartera habló sobre el atentado a La Rural y aseguró que ya fue identificado el responsable de enviar el paquete bomba al presidente de la sociedad.

Apenas comenzado el panel, la periodista Florencia Donovan consultó a la Ministra sobre el atentado al presidente de la Sociedad, Nicolás Pino. Lo definió como "inesperado, feo y violento", dijo que aún se trabaja en la investigación, pero que una de las principales hipótesis apunta a "grupos anarquistas" y repasó algunos ejemplos históricos.

Patricia Bullrich confirmó que fue identificada la persona que envió dos paquetes bomba a la Sociedad Rural. Foto: Rodrigo D'Angelo

En este sentido, adelantó esta mañana que ya está identificado quien envió el paquete que estalló en las oficinas de la entidad. "Hay una serie de líneas, ya está detectado de dónde salió, la persona, aunque no se pueda conocer la identidad", señaló.

En cuanto a esta hipótesis que manejan, aún no la pueden comprobar. Y señaló que "la Ciudad está investigando y nosotros estamos en lo que hace al análisis de la acción con una estrategia antiterrorista en el país". Sus palabras se dieron en el marco de su exposición sobre las estrategias del ministerio relacionadas con la seguridad productiva.

"En una mirada macro, estamos siguiendo esta línea de grupos anarquistas, que en la Argentina tienen la tradición de aparecer y desaparecer", sostuvo. Además, recordó otros casos similares que tuvieron lugar en 2021 y 2022, y que este año se repitieron las acciones violentas de estos "sectores anarquistas, veganos": "Hubo incidentes de grupos tirando sangre, dentro del predio de La Rural, en la exposición".

Las conjeturas del vicepresidente de la Sociedad Rural sobre el ataque

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, por su parte descartó un ataque vegano a raíz del hallazgo de explosivos en el predio del barrio de Palermo, y habló de “conjeturas” que involucran al Gobierno, aunque planteó que “es muy temprano para hacer especulaciones”.

“Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro”, sostuvo en una entrevista que brindó a Rock and Pop.

En la misma línea, aseguró que no se arriesga "a hacer ningún tipo de conjetura”, pero rechazó la posibilidad de que activistas veganos hayan atacado la sede al argumentar que las acciones suelen argumentarse con mensajes.