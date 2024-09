Lilia Lemoine reveló una particular denuncia que hizo en las últimas horas

La diputada por la Libertad Avanza Lilia Lemoine sigue sumando conflictos en medio de su enfrentamiento con otras referentes de su partido. En las últimas horas, la legisladora fue a la comisaría de su barrio a denunciar a un hombre que la acosa "hace años".

“Tengo en mi mano cinco denuncias previas por acoso, amenazas, publicación de datos personales, de un tipo que me está acosando hace años ya", lanzó Lemoine desde la puerta de la dependencia policial.

La diputada detalló que su presunto acosador "se apareció en la época de Alberto Fernández" y agregó: "Tuve botón antipánico muchas veces, el tipo estuvo procesado y por alguna razón la causa el fiscal la cerró. Con todo el lío en diputados no pude hacerme cargo de hacer la denuncia de vuelta".

"No es un periodista, es un acosador. Tengo mail, tengo insultos, tengo acá un pasacalles que colocaron en la puerta de mi casa", insistió Lemoine mientras mostraba el cartel durante un móvil en TN. La diputada aseguró que recibió llamados del presunto acosador hasta hace pocas horas, mientras se encontraba en el recinto durante la exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Lemoine aprovechó para recordar que "el kirchnerismo se la daba de feminista y durante el gobierno de Alberto Fernández hice siete denuncias de grupos anónimos que encima cometen ciberdelitos. Los datos los tuve que conseguir yo".

Su enfrentamiento con Marcela Pagano

Lilia Lemoine también mantiene un duro enfrentamiento con su compañera de bloque Marcela Pagano. La diputada de LLA acusó a Lemoine de extorsioar al presidente Javier Milei con supuestos videos que tendría en su poder.

"Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba... Cómo anda vociferando en todos lados sobre el material ‘confidencial’ que tiene. ¿O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo", había escrito Pagano en X días atrás.

Lemoine negó tener material íntimo del jefe de Estado y aseguró que mantiene una buena relación con él: "Además de mi laburo, que es bastante difícil, me estoy bancando al kirchnerismo operándome, a los periodistas que extorsionan, ya sabemos de quién estoy hablando. Hoy me entero de las barbaridades que inventan sobre mí, porque como no tienen nada inventar ¿Por qué haría una cosa así? Estoy en perfectos términos con mi espacio", respondió.

También apuntó contra Franco Bindi abogado y dueño de la señal kirchnerista Extra TV. Lo acusó de estar detrás de la denuncia de Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci a sus compañeros del bloque libertario por la visita a represores.

"Es un operador castrochavista que fue el que recibió a Evo Morales en la Argentina cuando estuvo acá recluido, es el dueño de Extra TV, es el asesor de Leopoldo Moreau en la bicameral de inteligencia. Es un tipo muy pesado", alertó.

Finalmente, argumentó que Bindi fue el encargado de ubicar a Yamil Castro Bianchi como abogado de Arrieta, quien la semana pasada abandonó el bloque de su partido para formar uno nuevo: "Es el mismo que hizo la causa Millman y el mismo que con su socio Tomás Méndez le armaron la causa a Melconian. Se dedican a hacer escándalos y cagarle la vida a la gente".

La denuncia de Lemoine