Mayra Mendoza le envió una carta documento a Guadalupe Vázquez por llamarla "mandibulín": la reacción de la periodista

Guadalupe Vázquez, la periodista de Neura, reveló este lunes que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le mandó una carta documento por un comentario realizado por la comunicadora en reacción a un video de la jefa comunal, en la que la tildó de "mandibulín".

"Necesito compartir esta situación inesperada", comenzó diciendo Vázquez en el podcast de Neura entre risas antes de leer la carta documento enviada por Mendoza.

"Lo primero que me llama la atención es cómo habrá conseguido mi dirección", reparó y sugirió que la referente de La Cámpora podía tener "a alguien" de esa agrupación dentro de la ANSES para "facilitarle" ese dato.

Luego, Vázquez siguió con su relato y confesó la primera reacción que tuvo al leer la intimidación: "Tuve que contener mi risa cuando lo leí". Y tiró un dardo: "Muchas veces hablé de Mayra Mendoza, hice muchos informes (sobre ella) y ahí no recibí ninguna carta documento. Así que calculo que debe haber avalado la información".

Y pasa a contar el motivo de la mencionada carta documento. Hace referencia a un video de la dirigente cercana a Cristina Kirchner que compartió un usuario, que agregó la siguiente frase: "Nuestra intendente está mal de la vista y no puede mirar a la cámara sin los lentes negros. Qué duro todo". A lo que Vázquez solo respondió con una palabra: "Mandibulín".

El término 'mandibulín' terminó siendo TT en la red social X

En ese contexto, Vázquez dijo que Mendoza le solicitaba retractarse de haber utilizado ese calificativo en un plazo de 48 horas "por una conducta maliciosamente falsa que le causa daño a su imagen"

Lejos de mostrarse arrepentida, la periodista fue más allá y compartió el significado de la palabra. "Es un gran tiburón blanco cuya voz y gestos eran similares a Curly Howard (actor) de Los Tres Chiflados", sostuvo al mostrar la imagen que le apareció al buscar el término en Internet.

"Me aparece este tierno personaje que no me parecería para nada ofensivo. Lo que me parece ofensivo es estar involucrando a la Justicia, que ya de por si está colapsada, en esto. No se, ¿qué hago? ¿me retracto por decirle mandibulín", cerró con una mezcla de ironía y malestar.