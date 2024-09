¿Patricia Bullrich 2025? Qué dijo la ministra sobre una posible candidatura por un lugar en el Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no le interesa ser candidata para las elecciones legislativas en 2025 aunque también sostuvo que la decisión final será del presidente Javier Milei.

"No me interesa. Yo ya he sido diputada, pero no es un tema del cargo que tenés, sino de la responsabilidad que yo tengo ahora", respondió en diálogo por Radio Rivadavia.

"Una responsabilidad Ejecutiva es muy importante, pero es distinto en cuanto a los efectos concretos que generas en la población. Desde una banca podes ayudar, pero no podes intervenir para terminar con los piquetes", agregó la funcionaria, desestimando la posibilidad de competir por un lugar en el Congreso.

De todas formas, Bullrich aclaró que el que decida será Milei. "Soy parte de un equipo y si hay un DT que me pide que juegue de 6, o de 9, cada uno tendrá un lugar. A mi me gustaría quedarme en mi lugar”, anticipó la funcionaria que suene como potencial candidata a ocupar una banca en el recinto.

En otro tramo de la charla, se refirió a la interna del PRO y volvió a criticar a quienes no apoyan plenamente las políticas del gobierno: "Está claro quiénes acompañan, quiénes no y quiénes lo hacen a medias".

"Las acciones se ven, se pueden mirar los votos en el parlamento, ver quién acompaña, quién dijo que hay que tener déficit cero y ahora apoya políticas que rompen eso", apuntó.

Enfrentada contra el expresidente Mauricio Macri por los destinos del espacio amarillo, Bullrich sostuvo: "Sino hubiera dicho: vote a Javier Milei, pero después déjelo solo. Acompáñelo a medias, especule, que le conviene y que no".

"No es mi forma de ser, cuando uno juega por un Gobierno tiene que jugárselo en todo, no significa no hablar ni perder la capacidad de discutir las cosas dentro de un mismo gobierno. Lo hago permanentemente", completó.