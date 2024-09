Javier Milei, el Tío Sam y un baño de masas en el Parque Lezama: "Te necesito para acabar con la casta"

Un Javier Milei convertido en el "Tío Sam" reclutó seguidores para que su partido, La Libertad Avanza, crezca a nivel nacional y lo hizo con su estilo disruptivo, más cercano a un recital de rock que a un acto de proselitismo político.



En el Parque Lezama, bello rincón de Buenos Aires que marca la frontera entre los tradicionales barrios de San Telmo y La Boca (sur de la ciudad), el presidente protagonizó un acto en el que los únicos oradores fueron él y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, poco habitual ante los micrófonos.



Ante un auditorio con una estética similar a los mítines peronistas, con miles de personas enarbolando banderas, tocando bombos y coreando consignas -aunque en este caso la música que habitualmente tiene por letra "Cristina, presidenta", ahora decía "La casta tiene miedo"-, el mandatario llegó al escenario en medio de los acordes de su "himno" habitual, Panic Show de La Renga.



Durante los 20 minutos que tardó Javier Milei en llegar al escenario, arropado por sus seguidores, mientras saltaba y coreaba la citada canción, una pantalla mostraba una imagen del presidente con gesto serio y un dedo que interpelaba a la audiencia con el siguiente mensaje: "Te necesito para acabar con la casta".



En una clara alusión al famoso cartel del "Tío Sam", con la frase "I want you for U.S. Army" (Te quiero para el Ejército), creado en Estados Unidos en 1917 para llamar a filas en plena Primera Guerra Mundial (1914-1918), Javier Milei se dio un baño de masas y reclutó a sus seguidores para seguir creciendo en todo el país.



"En cada rincón del país acompañen al 'Jefe' (apodo de Karina Milei) a llevar la antorcha de la libertad para que Argentina sea una auténtica potencia mundial abrazando las ideas de la libertad", pidió el mandatario, quien vaticinó que en las elecciones legislativas de 2025 su formación dará "un batacazo (resultado sorpresivo) electoral".



Frente a las críticas recibidas en los últimos tiempos, Javier Milei atacó a periodistas y encuestadores y defendió que el suyo es "el mejor Gobierno de la historia argentina", gracias a haber desarrollado "la reforma estructural más grande" en el país, varias veces superior a la del peronista Carlos Menem (1989-1999), que hasta entonces era "la más grande de la historia".



El presidente saludó a los "leones heroicos, leones que despertaron porque no quisieron ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social" y calificó de "muy especial" la posibilidad de reencontrarse con sus acólitos en el Parque Lezama, "donde la gran gesta libertaria tomó lugar por primera vez".



Javier Milei recordó un evento previo celebrado el 7 de agosto de 2021 en el Parque Holanda, de Buenos Aires, junto a la estatua de un león con su caza, que fue el puntapié y marcó el crecimiento del partido ultraderechista hasta la victoria en noviembre de 2023, que "por primera vez" llevó a la presidencia a "un liberal libertario" el 10 de diciembre pasado.



Además de repasar sus políticas económicas, el presidente afirmó que sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, están avanzando para enviar los proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad penal y para castigar a quienes cometan delitos de manera reiterada.



La gran novedad de la noche fue la intervención de su hermana, cuya voz en público es la menos escuchada del Ejecutivo, ya que no suele comparecer ante la prensa ni ofrecer entrevistas.



Artífice de las negociaciones para que La Libertad Avanza pueda convertirse en partido nacional, "El Jefe", como la bautizó su hermano durante la campaña electoral, reconoció que, en la noche electoral que supuso el triunfo de Javier Milei, le prometió que dispondrían de un "partido nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y las extorsiones de la casta".



"Y hoy lo hicimos realidad: hoy somos partido nacional. Entre los hermanos Milei, las promesas que se hacen se cumplen", afirmó.



Según la secretaria general de Presidencia, su partido va a "poder llenar el Congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad, que apoyen las reformas que el país necesita para salir adelante y que la casta hace lo posible por impedir".



Y reiteró el liderazgo de su hermano, cuya palabra dijo que era "lo más importante", así como "las ganas de la gente para que esto pudiera cambiar para siempre".