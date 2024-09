La embajadora británica se negó a posar al lado de una diputada que tenía una remera de Malvinas

La Cámara de Diputados volvió a ser el escenario de una nueva polémica. Una diputada del kirchnerismo, Agustina Propato, posó para una foto con la embajadora de Inglaterra, Christine Hayes, con una remera que recordaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La diplomática se negó y el momento quedó registrado por las cámaras.

El cruce se dio en el marco de la constitución del Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino Unido en el que participó la embajadora británica. "Me están pidiendo que me quite la remera para la foto", dijo Propato minutos antes de que finalice el encuentro.

"Me parece que todos tenemos una remera así en nuestra casa, no se me puede objetar venir con este símbolo", dijo en referencia a su remera negra con las Islas Malvinas pintadas de celeste y blanco. "Lo digo porque me piden a mi que me saque el símbolo", agregó la diputada.

Finalmente hubo dos fotos. Una con los diputados, entre los que estaba además de Propato, Margarita Stolbizer, Martín Tetaz y Lisandro Almirón, donde sí estuvo Propato y Andrea Freite, la fueguina que respaldó a su compañera de bloque.

Así fue el pedido a la diputada Propato por su remera de las Islas Malvinas

Luego el resto de los diputados, salvo las dos de Unión por la Patria, se tomaron la imagen con la diplomática, que fue formalmente la que le dio lugar a la reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino Unido.

Después de la reunión, Propato indicó: "Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial. Los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer avalaron la exigencia de la embajadora inglesa".

"En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS", reforzó la diputada.