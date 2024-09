El futuro incierto de Aerolíneas Argentinas y el Gobierno nacional que no se decide

La situación actual de Aerolíneas Argentinas queda en suspenso tras la reunión de la Comisión de Transporte y Presupuesto de Diputados, donde no se logró avanzar con la privatización. De todas formas, los votos están, y vender la empresa se presenta como la posibilidad más factible, además de otras como una solución mixta que asegure las vías a las provincias del interior o la misma quiebra de Aerolíneas. Paula Oliveto, diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), abordó en MDZ Radio 105.5 FM lo que se habló en la reunión y los objetivos inciertos del Gobierno.

La diputada aclaró que "no se pensaba dictaminar" y que, en realidad, "en lo que avanzan es en declarar la necesidad de que el Gobierno inicie la privatización". Los fundamentos "pueden variar, pero en realidad la idea es eso, es retomar lo que nos habían propuesto en la Ley Bases y que por un acuerdo en el Senado se retiró. Recordemos que en Diputados, dentro de la lista de las empresas a privatizar, se había aprobado la privatización de Aerolíneas Argentinas".

"Era una reunión informativa". Los diputados organizan dos tipos de reuniones. Las primeras son las informativas, "donde vienen los funcionarios, se les hacen las preguntas". Las segundas son de despacho, "las que finalmente dictaminan para que (algún proyecto) vaya al recinto". De hecho, Oliveto aseguró que, con el apoyo del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, "los votos estaban". "Nosotros podríamos haber sido el despacho de mayoría o el de minoría, casi mayoría, porque teníamos las firmas".

Franco Mogetta, secretario de Transporte. Créditos: Noticias Argentinas

Sin embargo, para la funcionaria "está dubitativo el Gobierno en relación a la privatización. Primero hay que decir que es un proyecto del PRO y de la Coalición Cívica, no surge del propio Gobierno, que acordó retirarlo en el Senado, parte de un acuerdo político. Que está bien, necesitaban sacar la Ley Bases". Ayer Franco Mogetta, secretario de Transporte, habló sobre el tema: "Ellos prefieren más el desguace, la quiebra, que la privatización", resaltó.

A pesar de haber aclarado con anterioridad que el objetivo del oficialismo no era la quiebra, Mogetta en la reunión hizo varias preguntas clave: "¿Qué pasa si nosotros le damos la compañía a los empleados? ¿Qué pasa si nosotros no nombramos gerentes? ¿Qué pasa si nosotros no nos hacemos cargo de la operatividad? Bueno, si vos como principal accionista, le retiras la parte de la operaciones, la empresa no puede continuar, no puede pagar sueldos, no puede pagar combustible y finalmente quiebra", dijo Oliveto.

De esta manera el futuro de Aerolíneas Argentinas es incierto. Por su parte, la diputada radical apoya la privatización, y la prefiere por sobre la quiebra. "En una licitación de una privatización vos tenés reglas, vos tenés precios, vos tenés un pliego que establece condiciones. Podés tasar bien los bienes, podes resolver bien las deudas, podes resolver bien el tema de cómo siguen o no determinados empleados para el nuevo dueño de la compañía. Y además poder establecer en ese pliego qué pasa con las rutas", mientras que la quiebra "es un deslate donde se va a quedar todo desorganizado en un país que necesita el transporte aerocomercial".

Las rutas es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos del interior y los diputados que los representan. Aerolíneas Argentinas mantiene varias rutas con provincias como Jujuy o Río Negro que no son rentables, por lo que con una empresa privada lo más probable es que estas cierren. También existe la posibilidad de una solución mixta, "en donde vos conservas una empresa estatal para determinada zona, por ejemplo, Bahía Blanca, Viedma, La Rioja. Hay plazas que son menos atractivas que otras. Entonces vos conservas una aerolínea estatal para prestar el servicio a esas plazas a las que no van las aerolíneas más económicamente rentables. Y después privatizar el resto".

"Hay que seguir trabajando, por eso está bien que no se haya despachado. Nos queda a nosotros escuchar a los trabajadores, a los pilotos y a la gente que conoce mucho del ámbito aerocomercial y tratar de encontrar una mejor solución. Lo que no te puede pasar es que vos dejes al país sin conexión".

Por último, Oliveto cruzó al Gobierno por la indecisión, ya que pensaba que "tenían más claro el proceso" cuando propusieron la privatización en la Ley Bases. "La Comisión Bicameral de Seguimiento a las privatizaciones del Congreso, que es un organismo muy importante en todo lo que es el proceso de licitación, todavía ni siquiera fue conformada. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Y hay muchos déficit de gestión en cuanto al manejo de todas estas cosas".

Por lo pronto, "van a trabajar los presidentes de bloque y los miembros informantes de los distintos bloques para ver qué hacemos, que también estamos esperando que el Gobierno haga una síntesis de hacia dónde quiere ir, porque una cosa es la que dice Sturzenegger, otra cosa es la que dice Caputo y otra cosa distinta es la que vino a decirnos Mogetta ayer a la comisión".

Escuchá la entrevista completa: