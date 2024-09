El Gobierno defendió la privatización de Aerolíneas Argentinas en Diputados: "La intención es que el Estado no tenga nada que ver"

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, llegó al Congreso para participar del debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas y defendió la venta de la aerolínea de bandera. "La intención del Gobierno es privatizar y que el Estado no tenga nada que ver con las empresas", señaló el funcionario del Gobierno libertario.

En un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda, Rolandi planteó: "Estamos convencidos que el Estado es un pésimo administrador de empresas". Para argumentar esto, indicó: "Desde 2008 le transferimos más de 8.000 millones de dólares".

"En Aerolíneas Argentinas tenemos 80 aviones Lufthansa tiene 980, perdimos 900 aviones", comparó y agregó: "Si los ponemos uno al lado del otro, desde el Congreso, llegamos a la ciudad de Zárate. Eso pasa con una empresa a la que nunca se le marcó un límite con los giros discrecionales".

Por el Gobierno también participó el secretario de Transporte Franco Mogetta. También estaba invitado el director comercial que puso la gestión de Javier Milei en la compañía, Fabián Lombardo, pero no pudo asistir por "cuestiones de agenda". "No puede ser un lujo volar, es una necesidad conectarse en este país", dijo el funcionario cordobés en el plenario de comisiones.

Los diputados de UP con pancartas y banderas en defensa de la compañía estatal.

También lanzó un dardo contra los gremios aerocomerciales. "Quiénes dicen defenderla le han hecho nueve paros. En cada una de las medidas se pierde entre uno y dos millones de dólares por día", detalló y remarcó. "Queremos dar vuelta la página de una vez por todas".

La presentación de los funcionarios se da en el marco del debate por dos proyectos presentados en la Cámara de Diputados. Uno de ellos por Hernán Lombardi (PRO) y otro de Juan Manuel López (Coalición Cívica). El primero de ellos comparó el mercado aeronáutico con una verdulería.

"¿Una verdulería invertiría en una cuadra donde el estado le paga las papas y el personal? Claramente no. Hay que avanzar con la herramienta de desregulación de cielos y la tenencia accionaria de Aerolíneas Argentinas", indicó el diputado del bloque que preside Cristian Ritondo.

Juan Manuel López durante el debate en el plenario de comisiones.

También lanzó dardos contra los diputados de Unión por la Patria que en el comienzo de la jornada posaron con carteles y banderas que dicen: "Los cielos no se venden. Aerolíneas Argentinas se defiende". La soberanía son las Malvinas, no está en aviones que vuelan", dijo mirando al sector peronista del Anexo C de la Cámara de Diputados.

Además, sumó: "Usan la soberanía para encubrir privilegios y mantener negocios". "Hay q terminar con esta rémora", reforzó.

Luego tomó la palabra López que comenzó su discurso con una comparación con las aerolíneas de la región. "Colombia, Chile y Brasil no tienen aerolínea estatal de bandera". Luego reparó que el país caribeño "tiene una muy pequeña para algunos destinos". "Si hay que privatizarla porque es un obstáculo para una mejor política aerocomercial, hay que hacerlo", remarcó.

También valoró que algunas cosas "se hicieron bien". A partir de ahí mencionó la puntualidad y las pocas cancelaciones que tiene esta compañía a diferencia de las otras que operan en Argentina.

En su discurso, López se sumó a la retórica que planteó Lombardi de mejorar el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, pero también avanzar en una política de "cielos abiertos" que "genere mayor competitividad entre las empresas" y "mejores precios para los pasajeros".