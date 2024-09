Axel Kicillof busca que Diputados le de media sanción al "RIGI bonaerense"

El miércoles será una jornada de super acción en la Cámara Baja bonaerense, donde los diputados se preparan para tener una doble cita que comenzara a las 11 con un homenaje tardío, ya que fue el 13 de septiembre, por los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994 de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente en el recinto se tratarán los proyectos que recibieron dictamen favorable en las diferentes comisiones, a excepción del "RIGI bonaerense" que ante la urgencia de Axel Kicillof para que sea aprobado llegara a la sesión sin tener estado parlamentario y sin haber sido aprobado en las comisiones por donde debería haber pasado.

Por lo que el Régimen Provincial de Desarrollo Productivo y Fomento de Inversiones ocupara el centro de atención de todos los diputados presentes. En el oficialismo se muestran confiados en que obtendrán la media sanción. "Los votos ya están", afirmó, seguro de lo que estaba diciendo a MDZ, un diputado oficialista.

Lo cierto es que el vario pinto bloque de Unión por la Patria tiene 37 legisladores, a los que se sumarían los 9 diputados libertarios "dialoguistas" del bloque Unión Renovación y Fe comandados por el diputado Gustavo Cuervo. Con lo cual, si no falta ningún legislador y La Cámpora se olvida por un rato de la interna con Kicillof, sumarian 46 diputados. Es decir, de los 92 diputados juntan la mitad y en caso de empate, el "RIGI bonaerense" para ser aprobado necesita mayoría simple, por lo que define el voto del presidente de la Cámara Baja, el insaurraldista Alejandro Dichiara.

Diputados abre el debate para la aprobación del RIGI de Kicillof

En tanto, los bloques opositores están definiendo su postura ya que objetaron varios puntos y sugirieron modificaciones que, en caso de no ser aceptadas por el oficialismo, votarían por la negativa o se abstendrían.

Los que ya definieron su postura por la negativa son los legisladores del PRO, según confiaron fuentes del bloque amarillo a MDZ. el "RIGI bonaerense", según la bancada, "no tiene nada que ver con el nacional". Los puntos refutados por el PRO son: que el proyecto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, no prevé que si alguien ingresó al RIGI nacional pueda entrar directamente al provincial. "Se podría dar tranquilamente que un proyecto reciba los incentivos previstos por el RIGI nacional y no los establecidos en la provincia por Kicillof. Una verdadera locura", sentencio un asesor impositivo del bloque amarillo.

Y agregaron: "Siguen sin adherir al régimen nacional, lo que le daría menor seguridad jurídica a cualquier inversor que esté pensando invertir en la provincia de Buenos Aires. Están dejando afuera al campo, que es uno de los sectores mas competitivos de la provincia".

Otro de los puntos objetados por el PRO lo componen las acciones relativas a la equidad de género y la propuesta de un plan ambiental. "No es algo menor porque Kicillof las marca como requisito para acceder al régimen de exenciones impositivas", finalizo el asesor del bloque PRO.

En igual sintonía están los bullrichistas. Al ser consultada, una alta fuente del bloque PRO Libertad respondió sin margen de repregunta. "Vamos a votar en contra", fue la respuesta.·

En tanto en el bloque de La Libertad Avanza, la postura no esta del todo clara ya que hay un sector que quiere votar en contra de todo el "RIGI bonaerense", sosteniendo que "es una copia trucha del RIGI nacional" y otro sector que cree que deben acompañar, por lo que la postura la terminaran de definir cara a cara a primera hora en la reunión de bloque.

En cuanto a los votos de los dos diputados de la Coalición Cívica, todavía no definieron la posición. "Creemos que hay que hacerle varias modificaciones", afirmó uno de los legisladores que responden a Elisa Carrió, por lo que todavía no decidieron si votaran por la negativa, se abstendrán o darán un apoyo parcial al "RIGI bonaerense".

Por el lado de los radicales, el panorama no difiere tanto. Desde el bloque boina blanca mayoritario UCR + Cambio Federal en la reunión de bloque de las 10 de la mañana definirán postura, aunque aclararon que enviaron al ejecutivo provincial "varias modificaciones" y que dependiendo de la devolución será la postura del bloque por la negativa, un apoyo parcial o se abstendrán de votarlo.

En tanto desde el otro bloque radical Acuerdo UCR+GEN, conducido por el platense Claudio Frangul, no descartaron a MDZ que se abstengan, dejando en claro que marcarán postura antes del comienzo de la sesión. "Es muy difícil votar por la negativa a un proyecto que traería inversiones a la provincia de Buenos Aires. Aunque el programa de exenciones impositivas presentado por Kicillof tiene varios puntos flojos", sostuvo uno de los diputados del bloque. Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, presentando el RIGI bonaerense a diputados y senadores en la Legislatura provincial.

En cuanto a los dos legisladores de la izquierda, se espera que su voto sea por la negativa, si es que mantienen la misma postura que esgrimieron cuando el ejecutivo provincial presento el Régimen Provincial de Desarrollo Productivo y Fomento de Inversiones en la Legislatura.

En la sesión de este miércoles, por la que Kicillof espera llevarse el premio de la media sanción, pinta para ser de alto voltaje. Se esperan duros cruces entre oposición y oficialismo.