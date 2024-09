Alerta para el Gobierno: la fuerte advertencia de un exministro de Economía sobre la gobernabilidad de Javier Milei

El exministro de Economía Ricardo López Murphy aseguró que "se viene una discusión muy compleja en los meses que vienen" para el Presupuesto 2025 y lanzó una advertencia al Gobierno de Javier Milei al señalar que "el problema de gobernabilidad es extremo" debido a la falta de representación legislativa del oficialismo.

"Todo se salva sobre la línea, sobre la hora", opinó el diputado nacional por Hacemos Coalición Federal y reparó en las dificultades que tuvo el poder Ejecutivo para bloquear la reforma jubilatoria.

"No hubo ningún Gobierno, desde que comenzó la democracia, que haya estado en una situación en la que el Parlamento le puede quebrar el veto al Presidente", remarcó.

Ricardo López Murphy

En diálogo por FM Milenium, López Murphy analizó la situación actual y señaló que la fragilidad del sistema político en momentos de crisis, como la que atraviesa el actual presidente, es un factor a considerar para entender la falta de credibilidad del país a nivel internacional.

Por otra parte, el economista apuntó contra el plan de Milei sobre eliminar el cepo en base a la convergencia de la base monetaria y la baja de la inflación.

"No existe en los países desarrollados ni en los que nos rodean. La idea de mantenerlo indefinidamente es un disparate”, cuestionó y advirtió que este tipo de medidas otorgan un poder desmedido a los gobiernos.

"Yo quiero que me expliquen cómo es el proceso para salir del cepo, pero no lo explican porque no está en la cabeza. El cepo, esa cosa monstruosa que tuvimos tantos años, que no tiene ningún otro país, le otorga a los Gobiernos un poder enorme y salir es traumático (...) Yo no hubiera hecho lo que se hizo, yo tenía otro esquema", completó.