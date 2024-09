Interna radical: diputados desmienten el comunicado que afirma un consenso

La interna del radicalismo sigue sin resolverse a pesar de que el partido emitió un comunicado que habla de "acuerdos y consensos internos". Pero lejos de eso, ahora hay versiones opuestas entre la tregua que desliza ese texto y reacciones de diputados luego de ese encuentro.

El comunicado asegura que el bloque de diputados de la UCR "decidió por amplia mayoría continuar trabajando con su integración actual, sin excluir a nadie por su manera de pensar". En ese sentido, insiste en que "todas las diferentes posiciones y opiniones, por más minoritarias que sean dentro del bloque, son respetadas y tenidas en cuenta pero, como en cualquier cuerpo colegiado, deben primar las decisiones del colectivo mayoritario, sin excluir a quien piense de una manera distinta".

Pero este mensaje no condice con algunas repercusiones. El diputado Fernando Carbajal consideró que "en la reunión quedó evidente la falta de conducción". Y puntualmente sobre los legisladores que cambiaron su posición respecto al veto contra el aumento a los jubilados, resaltó: "Cinco diputados se hicieron oficialistas pero el Presidente del bloque los dejó participar. Es imposible. No les entregaremos la UCR a Milei ni sus acólitos".

Luego de ese mensaje también dirigido a Rodrigo de Loredo, agregó en su cuenta de X: "Desmiento la información contenida en este comunicado que no expresa lo sucedido en la reunion. No hubo votación y menos aun una decisión mayoritaria de nada. Entre 4 o 5 no pueden imponer sumisión al oficialismo".

La diputada Danya Tavela también rechazó el comunicado: "Felicitaciones! Ahora a explicarlo a los jubilados ! A docentes, no docentes y estudiantes y a los gobernadores que tienen que hacer el ajuste".

La mayoría de los diputados radicales que acompañaron el veto de Milei contra los jubilados no asisitieron al asado de "los 87 héroes" en la Quinta de Olivos. De los cuatro legisladores radicales que fueron sancionados por la dirigencia de su partido por haber apoyado el veto, solo asistió Mariano Campero.