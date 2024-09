DNU de la SIDE: Mariana Juri contó por qué se ausentó en la votación y negó que lo haya hecho a pedido de Alfredo Cornejo

El Senado le propinó en la madrugada del viernes un duro revés al Gobierno nacional al rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Fue por 49 votos negativos contra el DNU, frente a 11 positivos para sostenerlo y 2 abstenciones. En el caso de los senadores mendocinos, Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) votó en contra -incluso fue una de las impulsoras para el tratamiento en el recinto-, mientras que los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri se ausentaron.

En la larga sesión también se trató la implementación de Boleta Única y la ley de financiamiento universitario. En estos dos casos, los tres senadores mendocinos estuvieron presentes. No obstante, en lo que respecta al rechazo del DNU para el envío de de fondos millonarios para la SIDE, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri se ausentaron durante la votación.

Consultado por MDZ, el exgobernador Rodolfo Suarez explicó que la situación de paro aeronáutico fue uno de los motivos. "Tuve un problema de vuelos y no tenía hasta el sábado por el paro. Así que tomé el último de las 9 de la mañana, sabiendo que no hacía falta mi voto y que, por razones personales, tenía que estar en Mendoza en la mañana", manifestó.

En tanto que Mariana Juri recién este último lunes se refirió a lo ocurrido. Aseguró que se trató de una cuestión "personal". "Me parecía que teníamos que dar un tiempo para escuchar a los funcionarios y saber para qué querían estos fondos antes de tomar una decisión de rechazar o no". En tanto, señaló que el gobernador mendocino no les pidió ni a ella ni a Suarez -en esta ocasión- respaldar al Gobierno nacional, en el marco de la buena relación que mantiene Javier Milei con Alfredo Cornejo.

En diálogo con MDZ Radio, Juri manifestó: "Yo decidí ausentarme porque hace un tiempo que vengo trabajando en muchos aspectos que tienen que ver con encontrar acuerdos que nos permitan llegar a un círculo virtuoso. Está bien colaborar con un Gobierno que ha sido elegido, que tiene amplio respaldo y que creo que en muchos casos tiene ese derecho de querer plantear su plan de gobierno y que, en principio, nosotros lo acompañamos, pero que también queremos marcar las diferencias que tenemos".

"Yo creo que un ejemplo de eso fue la Ley Bases, cuando el Gobierno envió una ley con toda la intención que tuvo y allí nos pusimos a trabajar durante días y noches enteras para que, respetando la voluntad de un gobierno, pudiéramos adelantar en esto. Por eso, en este punto en particular que eran los fondos de la SIDE, la verdad es que no cuestionamos en nada. Además, hay una comisión específica que tiene que tratar estos temas. Si, cuestionamos el modo que era con en un DNU", sumó

"En lo personal, me parecía que teníamos que dar un tiempo para escuchar a los funcionarios. De hecho, el día anterior se había ofrecido que los funcionarios fueran al Senado de la Nación a explicar el destino de esos fondos. Creí mucho más prudente primero escuchar a los funcionarios y saber para qué querían estos fondos antes de tomar una decisión de rechazar o no. De hecho, creo importante decir que es la primera vez en la historia argentina que se rechaza un DNU", destacó.

Consultada acerca de si el gobernador Alfredo Cornejo les hizo algún tipo de pedido tanto a ella como a Suarez en esta votación en particular, Juri sostuvo: "No, la verdad es que el gobernador no nos pidió en este caso puntualmente, pero no hay duda de que hay un grupo de políticos radicales, entre los que me incluyo junto al gobernador (Cornejo) y el senador Suarez, que estamos intentando hacer un esfuerzo para que realmente la Argentina salga adelante".

"Creo que el kirchnerismo dejó al país realmente en condiciones muy malas y que tenemos que colaborar entre todos para intentar salir adelante, por lo cual esta es nuestra línea, que es tratar de acompañar, por supuesto, marcando cada día que tenemos algunas diferencias que consideramos insalvables", cerró. El Senado rechazó el DNU para otorgar fondos millonarios a la SIDE.

Qué dice el Decreto de la SIDE

A través del Decreto 656 de Necesidad y Urgencia que firmaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y todos los ministros del Poder, se dispuso que se le asignara el presupuesto la suma de $100.000.000.000 para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, se estableció el "carácter reservado" de los fondos destinados a la SIDE y se dispuso que comunicará la decisión a la Comisión Bicameral de control de los DNU del Congreso Nacional.

La norma fue firmada también por la canciller Diana Mondino, y los ministros de Defensa Luis Petri, de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Russo; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En los fundamentos del DNU se afirma que la decisión se base en que en la actualidad se maneja con un Presupuesto prorrogado de 2023 con lo cual la nueva estructura no tenía previsto estos recursos.

Señala que el decreto 614 dispuso una "una profunda Transformación del Sistema de Inteligencia Nacional con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales".

Recuerda que se disolvió la AFI y se creó en su lugar la SIDE, de la cual ámbito funcionarán el Servicio de Inteligencia del Estado, la Agencia de Seguridad Nacional, y la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos desconcentrados.

Destacó que, por ese motivo, "resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran".

También argumentó que "en atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado".