El motivo por el que Alfredo Cornejo duda en presidir el Consejo de Mayo

El 9 de julio, 19 gobernadores firmaron el postergado Pacto de Mayo impulsado por Javier Milei. Antes de los 10 días, el mandatario nacional oficializó el Consejo de Mayo a través de un decreto y designó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como presidente del nuevo organismo.

Los últimos días de agosto, desde el Ejecutivo nacional le ofrecieron a Alfredo Cornejo un lugar importante en el Consejo de Mayo: ser la voz de los gobernadores. Su labor principal sería coordinar a sus pares y llevar adelante acciones concretas.

A pesar de que era un lugar que el mandatario provincial había ensayado en diciembre cuando se puso al frente de la liga de los gobernadores dialoguistas, no le dio una respuesta al presidente.

La semana pasada en su visita relámpago a Mendoza, Javier Milei le volvió a preguntar a Alfredo Cornejo sobre la posibilidad de ocupar el cargo en el Consejo de Mayo y el radical optó una vez más por el silencio.

Hoy durante la recorrida por las obras de Guaymallén, Alfredo Cornejo aseguró que está analizando la propuesta del presidente y explicó los motivos por los que no tiene una respuesta certera por el momento.

Los gobernadores y el presidente el día del Pacto de Mayo.

Alfredo Cornejo dio una serie de argumentos por los que todavía no asume su rol en el Consejo de Mayo.

“Lo estoy pensando pero estoy más concentrado en la gestión de la provincia. Yo tengo predisposición a trabajar con el Gobierno nacional y todos los temas que están ahí, pero es trabajoso”, dijo Alfredo Cornejo en conferencia de prensa.

“Hay que darse vuelta y conversar con los 18 gobernadores en cada uno de los temas, hay mucho para hacer y no es un tema que me atraiga de por sí. Quiero colaborar para que Argentina salga adelante. Esas 10 grandes reformas del Pacto de Mayo son estimulantes, yo las firmé con convicción, no presionado ni nada”, cerró.

El Consejo de Mayo

Según el decreto 617/2024, El Consejo de Mayo es un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo. Al día de hoy el Consejo de Mayo no se ha reunido.

Guillermo Francos es el encargado de la relación con el Congreso para promover las políticas que se definan en el Consejo de Mayo. Además, su cartera afronta con las partidas presupuestarias que tienen asignadas en concepto de gastos de traslado, movilidad y hospedaje los miembros del consejo.

La idea original era que empezara a trabajar el 16 de agosto pero al día de hoy está inactivo. Además de los gobernadores están convocados consejeros de cada sector: del Poder Ejecutivo Nacional, del Senado, de la Cámara de Diputados, de los gremios y de los empresarios.