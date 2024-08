Dos agentes del Gobierno viajarán a Madrid para reforzar la custodia de Fabiola Yañez

Tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, el Gobierno nacional dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Fabiola Yañez en Madrid, España.

En el marco de la denuncia por violencia de género presentada a comienzos de esta semana contra Alberto Fernández, la solicitud de recambio en la custodia de la ex primera dama implica el regreso a Argentina del actual custodio que acompaña a la denunciante en Europa, ya que esta lo vinculó al entorno de Fernández.

El Ministerio de Seguridad terminará de definir los procedimientos logísticos para que los nuevos custodios arriben a Madrid en los próximos días. En tanto, la abogada Mariana Gallego asumió la representación legal de Yañez en reemplazo del abogado Juan Pablo Fioribello.

Dos días después de efectuada la denuncia, se difundieron dos fotografías, en la que aparece Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo. Además, también aparecieron chats entre la mujer y el exmandatario, en los cuales Yañez expresa: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás".

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la ex primera dama. Por su parte, Fernández respondió: "Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará".

También se conoció un video de la periodista Tamara Pettinato en la Quinta de Olivos durante la pandemia. En la filmación se le ve tomando cerveza y diciéndose "te amo" con Fernández.