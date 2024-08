Por qué los tres diputados peronistas mendocinos no firmaron la resolución de repudio contra Alberto Fernández

Antes de que se cayera la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución luego de que la exprimera dama, Fabiola Yañez, denunciara por "violencia física y mental" a Alberto Fernández. De esta forma, una buena parte del peronismo le soltó la mano al expresidente en medio del escándalo.

En lo que refiere a los tres diputados peronistas en representación de Mendoza -Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet-, sorprendió que ninguno firmara el documento.

No obstante, según pudo corroborar MDZ, el escrito no estaba terminado llegada la noche del martes, día de la denuncia de Yañez. El bloque peronista se reunió para abordar estrategias para la sesión de este miércoles -la cual se cayó finalmente- y, cuando los mendocinos se retiraron, todavía no estaba completa la Resolución acerca de la controversia de Alberto Fernández.

"Decidimos ponerlo de manera individual en nuestras cuentas personales de X. Los tres lo comunicamos anoche y condenamos el hecho de violencia de género. No hay diferencias", deslizó a este diario el diputado Martín Aveiro. El exintendente de Tunuyán descartó sospechas y señaló que existirían problemas "si no hubiésemos firmado y nos hubiésemos quedado callados".

Horas atrás, Aveiro sostuvo a través de sus redes sociales: "Repudio cualquier tipo de violencia. No hay lugar para especulaciones ni oportunismo político. Especialmente en relación a la violencia de género sufrida por tantas mujeres en nuestra Argentina".

Martín Aveiro habló del escándalo en torno al expresidente.

Por su parte, el maipucino Adolfo Bermejo indicó que "la violencia de género siempre se condena, sin importar la pertenencia política, religiosa o socioeconómica de quien es denunciado por llevarla a cabo".

En tanto que la sanrafaelina Liliana Paponet dijo: "La violencia contra las mujeres es inadmisible y el compromiso en contra de esta debe prevalecer independientemente de las pertenencias políticas. Instamos a la justicia a proceder con celeridad y firmeza".

Las publicaciones de Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

Los diputados de Unión por la Patria firmantes en la Resolución hicieron un llamado a "las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes".

Entre los fundamentos del proyecto, la bancada opositora destacó que "la lucha contra la violencia por motivos de género, constituye una clara política de Estado en nuestro país, tanto es así que este Congreso Nacional, en el año 2009 sancionó la Ley 26.485 de 'Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales' con el objeto de prevenir y sancionar las distintas y variadas tipologías de violencia".

"La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes. Vivir sin violencia es la única opción para que las mujeres y las diversidades puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus quehaceres", agregaron.

Y concluyeron con un llamado a "las diputadas y a los diputados que integran esta Honorable Cámara, que acompañen con su voto la iniciativa" para que la Cámara de Diputados se "pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género que ha formulado recientemente la Sra. Fabiola Yañez, en contra de quien fuera pareja, el ex primer mandatario Dr. Alberto Fernández".

