Javier Milei se solidarizó con Lionel Messi con un contundente mensaje contra el gobierno de Pedro Sánchez

Activistas de Futuro Vegetal vandalizaron la vivienda de Lionel Messi en la ciudad española de Ibiza donde lograron acceder y dejaron una frase relacionada a salvar al planeta.

"Help the Planet-Eat the Rich-Abolish the Police" (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la Policía), fue la frase que escribieron en el frente de la casa del capitán argentino.

Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, se refirió a la casa de Lionel Messi y dijo: "Se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros".

"Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todas", remarcó.

En este contexto, el presidente Javier Milei salió a respaldar al capitán de la Selección argentina, dejando en claro su postura totalmente enfrentada con su par Pedro Sánchez.

"En España, los comunistas que quieren 'asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático' vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia", expresó Javier Milei en su cuenta de X.

Y agregó: "Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España".

Para finalizar lanzó: "El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado".