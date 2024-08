Debate por el RIGI: ¿es la solución a la crisis económica de Argentina?

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) promete ofrecer un marco impositivo estable y atractivo para grandes inversiones, pero las condiciones que plantea han generado mucha polémica sobre los cambios que puede producir en el país. Con su aprobación en Diputados y la reciente inversión millonaria entre YPF y Petronas en Río Negro, el RIGI se vuelve más relevante que nunca. Juan Pablo Gulino, diputado del Partido Justicialista, y Enrique Thomas, presidente del interbloque Cambia Mendoza, debatieron en MDZ Radio 105.5 FM sobre el marco regulatorio y las nuevas reglas que propone.

Enrique Thomas defendió el RIGI argumentando que es una herramienta crucial para atraer inversiones en grandes sectores como el petróleo, gas, minería e industria forestal. Estas son "áreas estratégicas que le hacen una falta impresionante a nuestro país y que en el mediano y largo plazo, a nuestro criterio, nos pueden sacar de este marasmo que tenemos desde hace décadas y que no nos permite avanzar". Este, según el legislador, sería un antes y un después porque "nuestro país no crece y no genera empleo desde hace 15 años. El PBI de la Argentina es el mismo desde hace 13 años. Y en realidad hay una discusión sobre cómo salimos de este cepo, de esta trampa que nos está llevando a la decadencia".

Juan Pablo Gulino aclaró que "nosotros no estamos en contra de las inversiones ni de las grandes inversiones". Además, dijo que "es muy difícil que esas grandes inversiones tengan un impacto en el mediano plazo para la economía argentina. En cambio, si nosotros propusiéramos un montón de medidas para las pymes, las medianas empresas que son las que siempre en la historia argentina han puesto este país de pie, podríamos haber generado un marco regulatorio que incluyera a todas ellas para que pudiéramos dar más trabajo genuino y rápidamente activar la economía". "Tendríamos que tener un marco regulatorio para nuestra industria nacional, como lo hacen en muchísimos países del mundo", concluyó el diputado.

Thomas, como respuesta, resaltó la reciente inversión de al menos US$ 30.000 millones para llevar el gas desde Vaca Muerta al puerto de Punta Colorada, en Río Negro. Originalmente el proyecto se iba a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires. "En el caso de Río Negro fue una provincia que adhirió al sistema RIGI desde el minuto uno y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, dudó hasta el último minuto. ¿Cómo terminó la historia? Esta planta se va a instalar, ya se tomó la decisión, en la provincia de Río Negro. ¿Cuántos empleos genera? 15.000 empleos fijos". Entonces, según el diputado, "se genera una cadena de valor donde las empresas pequeñas y medianas, cuando se produce una inversión de estas características, inmediatamente se adaptan y empiezan a trabajar en conjunto con esa gran empresa".

El justicialista entonces dijo que "es seguro que cualquier inversión va a traer trabajo", pero considera abusivas las libertades que el RIGI le concede a las grandes empresas extranjeras: "Entonces no estamos hablando de libertad, estamos hablando de que hay ventajas para algunos y no para todos. Nosotros queremos que también tengan ventaja nuestros vecinos, nuestros productores, nuestros emprendedores".

Para concluir, Gulino dijo que "incluso con un marco regulatorio previsible pero de 10 o 20 años estoy seguro que el empresario argentino, como siempre lo hizo, va a poner el hombro y va a sacar el país adelante y eso significa más trabajo"