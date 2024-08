El finito desfiladero de Mauricio Macri, una encuesta que esclarece y las dudas con Karina

Es finito el desfiladero por el que puede caminar Mauricio Macri. Lo sabe el expresidente y también su entorno. Su votante quiere que a Javier Milei le vaya bien y eso está antes que cualquier discusión o debate que pueda generar el estilo del libertario.

El contenido del discurso con el que volvió al ruedo el expresidente no fue una sorpresa para nadie. Milei lo supo el lunes, cuando se reunieron durante 4 horas en Olivos. Patricia Bullrich la semana anterior, en un cara a cara para el olvido. Y el resto de la dirigencia por los trascendidos mediáticos que se filtraron en las horas previas.

Macri, en el desfiladero, está ante un dilema. ¿Cómo hace para apoyar a Milei sin que el PRO quede completamente absorbido por La Libertad Avanza? O, por el contrario, ¿cómo hace para tomar distancia de un gobierno que es apoyado por sus votantes?

En el mientras tanto tiene decidido ajustar el ecualizador para seguir apoyando el rumbo general del gobierno de Milei pero marcando distancia cada tanto. Algunos en el PRO le pidieron seguir endureciendo. “Paso a paso”, les respondió cual Mostaza Merlo. El primer paso fue mandarle este sábado una carta a la militancia en la que dice que “los argentinos estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar”. Y añade, en un tono mucho menos confrontativo que ante los micrófonos: “Yo estoy acá, como muchos de ustedes, porque quiero ayudar a que esos cambios se hagan, a que no queden en enunciados, sino que se concreten”.

En sus exposiciones públicas de esta semana, Macri dijo que cree “en Milei y sus intenciones”. En su entorno aseguran que es así. El problema lo tiene con Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes acusa de bloquearle el desembarco de dirigentes que cree que podrían aportar su experiencia en el gobierno. La falta de gestión es una de las críticas más repetidas y el expresidente decidió sumarse.

La reacción oficial fue de mayoritariamente silencio o, en algunos casos, criticarlo por lo bajo. Nadie salió en on the record a repudiarlo. En el off es donde aparecieron los comentarios de que está “buscando cargos” o incluso hubo quienes se pusieron a discutir los argumentos de Macri. “La gestión no te hace ganar elecciones, ¿sino cómo explicás que Bullrich lo rompió a Rodríguez Larreta?”, dice una voz oficialista, que concluye que “lo que gana son los valores y la discusión de ideas”.

La última foto de Milei, Macri y Bullrich juntos, la noche del balotaje. Foto: Prensa Milei.

Además, aparecieron voces defendiendo “al equipo de Milei". “Economía tiene inflación a la baja y se está saneando la macro, puede haber discusiones, pero funciona. En Seguridad lograste no tener más piquetes. (Sandra) Pettovello destruyó a los piqueteros y cambió la política social”, enumera una de ellas. Y reconoce: “Si hilás fino seguro que encontrás desastres. El gobierno en algunos lugares es caótico, pero es como una mudanza, al principio no encontrás nada”. “El PRO tenía más orden, más coordinación, pero eso no significa que fuera más exitoso”, remata.

Otro de los dirigentes oficialistas consultado fue mucho más a fondo y apuntó al rol presidencial. Sostiene que Macri se equivoca al hablar de gestión sino que debería poner la mira en el tipo de liderazgo. “Solo basta ver que en algunos casos con los mismos nombres se consiguieron mejores resultados”, y pone como ejemplo a Bullrich o Luis Caputo.

El hartazgo Macri-Bullrich

Para Bullrich efectivamente hay un cambio en el estilo de liderazgo. Con Macri el vínculo político ya no tiene vuelta atrás. Desde ambos sectores reconocen que la reunión que mantuvieron la semana anterior fue mala. ¿Qué significa? Que no se pudieron poner de acuerdo en nada y que ambos entendieron que no tienen nada más para hablar. La ministra no está dispuesta a seguir los lineamientos de Macri y el expresidente no quiere más en sus filas a alguien que reconoce como ya fusionada con La Libertad Avanza. La lógica de fusión es la que espanta al ingeniero y la que le valió la metáfora sexual que se anticipó en esta columna en marzo y que ahora reflotó en sus apariciones en un tono más permitido. Otros tiempos, cuando era todo alegría entre Bullrich y Macri. Hoy "se hartaron mutuamente". Foto: Redes sociales.

“Se hartaron mutuamente”, dice un dirigente del PRO. Para Bullrich hoy hay un liderazgo claro y es el de Javier Milei, sobre quien se muestra contenta en la intimidad por su estilo. En su equipo cuentan que en uno de sus viajes lo llamó para contarle detalles y el Presidente le respondió: “No me contés porque vos sabés más que yo, te avalo 100%”. “Tiene convicción y nitidez, no anda con vueltas”, insisten.

También para Bullrich hay diferencias en el manejo de la comunicación respecto a lo que fue el gobierno de Macri. “(Santiago) Caputo podrá controlar un tuit, pero no está obsesivamente encima de todo como estaba Marcos (Peña)”, detallan.

Santiago Caputo conducción

El rol de Santiago Caputo quedó una vez más en discusión. Ya es vox populi que el asesor presidencial no tiene la mira puesta solamente en la comunicación política. Ese esquema muchos sospechan que ahora se verá reforzado con la ayuda de la nueva SIDE y los fondos reservados que el mismo Caputo decidió aumentarle. Pero además de eso suena cada vez más fuerte que entró en discusiones de negocios. Son cada vez más las versiones que dan cuenta de que está operando, negociando, buscando cerrar acuerdos con diferentes sectores empresariales. Algunos de ellos incluso insospechados de mileístas, sino más bien todo lo contrario. Uno cercano al radicalismo, otro al kirchnerismo. A Santiago Caputo ya no se lo ve solo como el encargado de la comunicación estratégica. Foto: NA.

Esto empezó a llamar la atención de algunos sectores, incluso de la oposición dialoguista, cuando cerraban a los presidentes de las comisiones en Diputados. Allí, estaba por cerrarse la titularidad de la comisión de Energía cuando llegó un llamado de Caputo para que ese lugar quede para él. Terminó colocando allí a Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza por Río Negro. Tiempo después se empieza a entender ese movimiento.

La especial mención que hizo Macri a la cuestión de la hidrovía o las críticas al secretario de Transporte, Franco Mogetta, solo suman más a la hipótesis de que se está ante una pelea de lobbys. “Macri se está comportando como un lobbista”, critican, a la par que algunos recordaron en las últimas horas que supuestamente el expresidente quería gente propia en lugares como YPF pero Milei no se lo concedió.

Armado electoral

Toda esta discusión tiene como cola de fondo que va a pasar entre La Libertad Avanza y el PRO en 2025. Ese finito desfiladero por el que camina Macri tiene que ver también con eso. Diferentes analistas coinciden, y en el propio PRO así lo entienden, que el partido amarillo no tiene mucho más espacio que ir en alianza con LLA en las próximas elecciones (con excepción de alguna provincia donde haya cuestiones locales especiales).

Una encuesta de CB Consultores difundida en las últimas horas ayuda a esclarecer esta dificultad. Está claro que son números todavía muy lejanos, donde ni se sabe cuál va a ser la suerte de este gobierno ni cómo va a estar la economía del país. Y que son números planteados todavía sobre una oferta electoral inexistente. Pero sirven como pantallazo. Ante la pregunta sobre a qué espacio o partido votaría, si LLA y PRO van unidos sacarían el 45% de los votos, mientras que si van separados, LLA, 30,5%, y el PRO, 17%. Esto también termina siendo un problema para Javier Milei, que no puede darse el lujo de perder a esos votantes, pero el mayor problema lo tiene el PRO, que claramente terminaría con una muy baja representación electoral. Encuesta de CB sobre escenario 2025 con unidad LLA y PRO. Encuesta de CB sobre escenario 2025 sin unidad de LLA y PRO.

Ayer la vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez, fue clara al respecto al ser consultada en radio Continental. “No imagino en la Provincia ir separados La Libertad Avanza y el PRO. Por ir separados en las elecciones del año pasado nos tenemos que bancar cuatro años más a Kicillof", aseveró. Y concluyó: “Tenemos que transitar el camino que nos lleve a un acuerdo electoral”.

El factor Karina

Lo curioso es que para avanzar en ese acuerdo en la provincia de Buenos Aires, tal cual lo reconoce Soledad Martínez, la negociación va a tener que ser con Karina Milei, persona que se está encargando del armado de LLA en todo el país.

Karina Milei, además de Santiago Caputo, es la otra apuntada por Mauricio Macri en sus críticas cuando dice que todo lo que pudiera avanzar y ayudar al gobierno fue a pesar del entorno. Milei llevó a su hermana a los Juegos Olímpicos de París. Señales de que su poder no es tan omnipresente. Foto: EFE.

Lo sorpresivo de la reacción oficial a lo de Macri es que hubo pocas críticas en redes sociales a lo que dijo. Llamó la atención el silencio del universo Twitter que rodea a Milei, siempre listo para criticar ferozmente a todo aquel dirigente o periodista que ose apuntar contra la lógica libertaria. Pero cuando la criticada fue Karina ninguna de las cuentas salió a respaldarla, algo que quedó más en evidencia porque los únicos que salieron fueron los “karinistas”. Sebastian Pareja, la titular del bloque de LLA en la Legislatura, María Pilar Ramírez, y algunos más. Le destacaron su “entrega infinita” y el “trabajo incansable”.

Fuentes que pululan por el universo libertario empiezan a dar cuenta de una Karina Milei no tan poderosa como se la presenta. Es cierto que logró injerencia en muchos sectores, como Cancillería, pero también muchos empiezan a ver que no todo le sale como pretendía. Buscaba quedarse, por ejemplo, con el área de Cultura pero no pudo por ahora ya que su hermano ratificó a Sandra Pettovello y su mega ministerio. Mensaje de apoyo de Sebastián Pareja a Karina Milei.

Es conocido en el ambiente liberal que Karina no la quiere a la ministra de Capital Humano. “Me consta que la detesta”, llegó a decir una fuente que alguna vez la escuchó hacer comentarios al respecto. Según cuentan, tampoco pudo quedarse como pretendía con Ambiente y Turismo. La sangre probablemente termine siendo lo que tire al final del camino pero lo que empiezan a advertir más de uno es que el Presidente se respalda en su hermana como la persona de mayor confianza, pero también tiene capacidad de decisión más allá de lo que ella pretenda.

El desconcierto opositor

Estas discusiones se dan en medio de las turbulencias y el desconcierto que se vive en el mundo opositor. Solo los salva que las de 2025 son elecciones legislativas, por lo que las discusiones quedan reducidas a las lógicas provinciales. Así, cada dirigente intentará quedar lo mejor parado posible para ocupar un lugar vacío que existe hoy en la representación opositora.

La última encuesta de Casa Tres, de Mora Jozami (cercana a Macri), da cuenta de esta realidad. Ante la pregunta de quién es el líder de la oposición, el 38% responde “nadie”. Después siguen Axel Kicillof con el 17% y Cristina Kirchner con el 14%. En el fondo quedan Guillermo Moreno, Juan Grabois, “la izquierda”, Sergio Massa y Martín Lousteau. Cuando está reducido a votantes de Unión por la Patria tienen leves creciemientos. Kicillof, al 27% y Cristina, al 20%. La encuesta de Casa Tres, de Mora Jozami, sobre el liderazgo opositor.

La ex presidenta y ex vicepresidenta tiene un duro desafío por delante y es no solo como mantener el poder propio sino también cómo (volver a) ampliarlo. Reeditar el armado de 2019 hoy parece ciencia ficción. Este sábado reapareció en México y también tiró una frase que hasta hace un tiempo era impensada: le reclamó a Maduro que muestre las actas de la elección de Venezuela. No habló abiertamente de “fraude” pero para que la propia Cristina abandone su lógica de defensa del régimen chavista parece más de lo esperado y da cuenta de que ni los propios le creen al venezolano. Cristina Kirchner reapareció ayer en México y se diferenció de Maduro. Foto: Prensa CFK.

Axel Kicillof, por su parte, es quien aparece punteando en ese listado de referentes de la oposición y terminó una semana que queda envuelto en una polémica que lo deja malparado. La obra más importante de la historia, con más de 30 mil millones de dólares previstas en inversión para hacer la planta de GNL, finalmente será en Río Negro y no en Buenos Aires.

Kicillof tropieza y queda mal parado pero, al mismo tiempo, se fortalece como principal exponente de la oposición a Milei. Sin embargo, no consiguió por parte del peronismo una cerrada defensa, sino apenas algunos sectores específicos. Es otro que camina por un desfiladero finito: ser principal opositor pero al mismo tiempo conseguir obras o fondos para su provincia y, además, no tener al peronismo todo alineado aún. Difícil tránsito para algunos en los tiempos de Milei.