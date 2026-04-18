Javier Milei viaja este sábado a Israel y se reunirá con Netanyahu en plena guerra

El presidente Javier Milei viajará este sábado hacia Israel en lo que será su tercera visita oficial, en un contexto marcado por el conflicto en la región y con una agenda cargada de actividades políticas, institucionales y simbólicas. En la agenda oficial está prevista una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu .

La comitiva partirá a las 11 a bordo del avión presidencial ARG01 e incluirá a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

El arribo está previsto para el domingo a las 9:30 (hora local). Una hora después, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, un sitio emblemático que suele incluir en cada uno de sus viajes al país.

Más tarde, la agenda incluye un encuentro clave con el primer ministro Benjamin Netanyahu , donde podrían anunciarse acuerdos bilaterales y el inicio de operaciones de la aerolínea El Al entre ambos países.

En paralelo, el canciller argentino mantendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa'ar.

Actos oficiales y reconocimiento académico

Durante la noche del domingo, Milei participará de la pregrabación de la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas en el Monte Herzl.

Para el lunes, el mandatario será distinguido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará una exposición.

Ese mismo día, mantendrá una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, y visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá otra distinción académica.

Cierre de la visita

Antes de regresar al país, el jefe de Estado también tiene previsto reunirse con rabinos y recorrer la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más importantes del cristianismo.

El viaje concluirá el lunes por la noche, tras su participación en los actos centrales por la independencia israelí, con llegada a Argentina prevista para el miércoles por la mañana.

La visita se da en un contexto internacional complejo, donde la política exterior argentina busca consolidar su alineamiento con Israel y reforzar vínculos estratégicos en medio del escenario bélico en Medio Oriente.