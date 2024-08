Represión a jubilados: "No nos asustan los leones, vamos a seguir peleando en las calles"

Ayer miércoles, frente al Congreso de la Nación, la Policía Federal llevó adelante una fuerte represión a jubilados y jubiladas que protestaban contra el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria aprobada por el Senado. La acción policial incluyó el uso de balas de goma. Noelia Guzmán, presidenta del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE Nacional, expresó en MDZ Radio 105.5 FM su preocupación por la violencia ejercida. Sin embargo, aseguró que van a "seguir peleando en la calle porque tenemos hijos, tenemos nietos y peleamos también por los jóvenes, porque nuestra lucha no es solamente por el presente, peleamos por el futuro". El miércoles convocan a una nueva manifestación.

"Hacen leyes donde no tenemos participación. ¿Qué saben los que tienen los bolsillos llenos sobre lo que necesitamos?", sentenció Guzmán quien comentó también el brutal recorte en medicamentos: "Hay compañeros que tienen enfermedades crónicas, que necesitan tomar tres o cuatro pastillas por día, todos los días. Le niegan medicamento a los compañeros que tienen enfermedades oncológicas. Se nos han muerto compañeros sin ser atendidos".

Por otra parte, expresó su descontento ante el ajuste a jubiladas y jubilados: "No hay plata para nosotros. Pero hoy estaba leyendo que Anses ha firmado un convenio con organismos internacionales por $800 millones. El 26% más arriba de lo que estaban pagando. Para eso si tienen plata".

Cuando no alcanza para comer, están a disposición los comedores: "Tenemos 86 centros organizados en todo el país. Pasa en todo el país esto. Pero, ¿cómo no va a pasar? Con $280.000 apenas si cubre el 30% de las necesidades básicas vitales más que para la comida. Porque aparte si come no se compra el medicamento. Hay muchas personas que llegan a jubilarse sin tener su casa propia y tienen que pagar una piecita y 1 baño a $150.000", dijo Guzmán y describió una situación muy cruda: "Hay compañeros que guardan la plata para comer pero que duermen en la calle, y no estoy exagerando".

Guzmán aseguró que intentaron ser partícipes de la discusión alrededor de la reforma jubilatoria, sin embargo "no nos han participado porque no quieren. Nosotros en el Centro Nacional de Jubilados tenemos un equipo técnico con abogados y compañeros que entienden y han trabajado en la Anses. Nos cansamos de mandar a todos los diputados y senadores propuestas, escritos diciendo qué pensábamos que tenía que ser la ley. Pedíamos un piso de $500.000 en aquel momento y de ahí los aumentos. No es que no llevábamos propuesta, no es que solamente salimos a la calle a pelear y a defender nuestros derechos".

En este sentido, "lo que pasó ayer, no es más que lo que expresa este Gobierno. Él se llama león y a nosotros no nos asustan los leones, no nos vamos a quedar en nuestra casa. Lo de ayer no nos va a entrar, vamos a seguir peleando en la calle porque tenemos hijos, tenemos nietos y peleamos también por ustedes, por los jóvenes, porque nuestra lucha no es solamente por el presente, peleamos por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los trabajadores en general", dijo la entrevistada.

El enojo es notorio y Guzmán apuntó más allá del gobierno: "Voy a decir algo que no puedo dejar pasar. Ayer escuchaba a Guillermo Moreno en el C5N. Un dirigente como él no puede decir la barbaridad que dijo. Dijo que salíamos a la calle porque queríamos voltear al gobierno. Es un disparate lo que está diciendo. Nosotros salimos a la calle a defender nuestros derechos y a que cumpla el gobierno y que cambie su política de ajuste. Nadie quiere voltear al gobierno porque si está ahí es porque la gente lo votó y nosotros respetamos la decisión del pueblo. Eso no quiere decir que no vamos a salir, porque la clase siempre logró defender derechos en la calle. Toda la vida".

Escuchá la entrevista completa: