"No sea atrevida, rubia teñida": así explotó una diputada en plena comisión de Libertad de Expresión

En la comisión de Libertad de Expresión, las diputada Carolina Gaillard protagonizó un fuerte cruce con tres legisladores libertarios en donde señaló a Nadia Márquez como "atrevida" y "rubia teñida", y acusó a Nicolás Mayoraz de estar "re complicado" por sus visitas a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Emilia Orozco no se quedó callada y también le retrucó.

Ante la acalorada disertación de Gaillard en la comisión, Márquez le respondió por fuera del micrófono. La diputada K no se lo tomó bien y le contestó: "No sea atrevida, rubia teñida", generando barullo entre los legisladores.

Orozco apuntó contra Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria. Le pidió que "llame al orden a su gente", mientras que Gaillard y Márquez se gritaban la una a la otra.

"Les pido que mantengamos las formas. Diputada, quinta vez que le pido que haga silencio. Los hechos contradicen sus dichos y acá vemos quién es la más violenta", culminó Orozco antes de cederle la palabra a Eduardo Valdés, y este a Christian Castillo.

Pero cuando el legislador del Frente de Izquierda quiso tomar la palabra, Gaillard continuó interrumpiendo. Esta vez contra Nicolás Mayoraz. "No te rías tanto Mayoraz que vos estás recontra complicado por estar en el grupo que visitó a los genocidas", le gritó al legislador libertario.

Luego de Orozco le pidió que se retire porque "no puede tener ese comportamiento". "Es casi imposible convivir en una comisión con esta mujer", indicó. "Yo no voy a permitir la falta de respeto. Si no nos llamamos al orden, yo llamo a un cuarto intermedio", concluyó.

Distintos diputados hicieron eco de la situación en las redes. El diputado del PRO, Damián Arabia, felicitó a Emilia Orozco por su "templanza" frente a la situación. "Admiro y valoro la templanza y firmeza de mi colega la Diputada Emilia Orozco, para llevar adelante una comisión con la violenta de Gaillard, una persona que no necesita caracterización, sus imágenes (y sus gritos) hablan por si sola", escribió el legislador.

En comisiones fue el cruce

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, salió a defender a los suyos. "Toda mi solidaridad con Maria Emilia Oro y Nadia Marquez, que siguieron trabajando en la Comisión de Libertad de Expresión de una forma EJEMPLAR a pesar de estos gritos e insultos", escribió.

"Así actúan los diputados K cuando se les cae el relato. Son violentos e intolerantes", acusó el diputado, y concluyó: "Los mismos de siempre no dejan de estar nerviosos porque el gobierno de Javier Milei está cambiando el país PARA SIEMPRE".