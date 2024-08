El impacto del veto de Milei y la inestabilidad interna en La Libertad Avanza

Lourdes Arrieta fue expulsada de La Libertad Avanza (LLA) después de filtrar chats que revelaban asuntos privados entre los legisladores, entre ellos incluido un plan que buscaba flexibilizar las penas a condenados por delitos de lesa humanidad para facilitar su indulto. La diputada también fue grabada por sus pares en el medio de una sesión teniendo un descargo emocional, y varios integrantes, entre ellos Lilia Lemoine, la han criticado duramente en los medios de comunicación. Sumado a todo esto, el veto del presidente Javier Milei al proyecto de movilidad jubilatoria tuvo reacciones mixtas. Mientras tanto, la relación entre Mauricio Macri y Milei continúa.

Paulino Rodrígues analizó la crisis interna del oficialismo en MDZ Radio 105.5 FM y adelantó los escenarios posibles que le esperan al partido libertario de cara a fines del 2024.

Las nuevas grietas del oficialismo

En este primer año de Gobierno se han dejado ver las dificultades internas del bloque, que ya "tuvo dos escisiones" en los primeros ocho meses de Gobierno. "De los 13 diputados en la provincia de Buenos Aires, nueve están enfrentados al poder de La Libertad Avanza. Hicieron una carta documento ayer pidiendo a Milei que no vete la reforma previsional jubilatoria". Además, se fueron cuatro de cinco senadores oficialistas de la provincia de Buenos Aires. "Se resquebrajó el bloque de diputados nacionales, se rompe el Bloque de Senadores porque van a echar a Paoltroni insistiendo con Lijo. Se rompió la Legislatura porteña en dos. El bloque del oficialismo de La Libertad avanza en 14 de 17 distritos del conurbano, al menos un concejal dio un portazo", puntualizó el periodista.

El juzgado de Ariel Lijo tiene 13 causas de corrupción abiertas desde hace más de 10 años. Cred: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Para Rodrígues, la expulsión de Arrieta es un nuevo "cisma dentro de La Libertad Avanza, adicional al que ya había ocurrido con Zago". "Eso es un dato de la política no menor, que da cuenta de los problemas que tiene el armado político". Además, demuestra que la decisión de "no entrometerse por parte del Gobierno, en particular del presidente, tiene sus cosas", resaltó.

Respecto al veto, el periodista cree que "es total. En el Gobierno hay cierta convicción, lo contamos el viernes, de que en Diputados no se llega a los dos tercios y que por tanto se va a sostener el veto", explicó. "Pese al costo político, el Gobierno logra ganar la batalla en términos comunicacionales y sigue construyendo narrativa respecto a que el superávit fiscal no es negociable, y que las cuentas públicas tienen que estar ordenadas y que solo con orden macroeconómico la Argentina va a salir", explicó.

"La discusión es si con eso alcanza, si esa mirada corta le va a atributar todo lo que el presidente cree, o si va a haber una agenda nueva que quede descartada de la narrativa del propio presidente (por las grietas del partido)". Hasta ahora ha sido exitosa, pero "empieza a mostrar más resquebrajamientos y una opinión pública un poco más volátil" que empieza a poner distancia con el oficialismo.

En cuanto a la opinión pública del presidente, este tiene un 45% de aprobación en la mayoría de las encuestas. La tendencia es regular. Rodrígues profundizó: "Hay una parte importante contra el presidente, otra parte muy importante que lo respalda. Yo creo que sí hay mucha expresión de deseo y expectativas respecto a que la cosa funcione". El contraste de la realidad con la expectativa puede generar "un quiebre en los próximos tres o cuatro meses si el consumo no repunta lo suficiente para sostener actividades que están esencialmente vinculadas al consumo". Como la imagen del presidente no va negativa, "un sector eventualmente podría volver. No está perdido por completo ni mucho menos, pero se les están encendiendo alarmas", explicó.

Macri y Milei, una relación simbiótica

"Es una relación de supervivencia política" en la que los dos "van a intentar sacar la máxima ventaja posible. Creo que Macri demostró que todavía está vigente y que es importante. Y entiendo que Milei comprende que buena parte de los votantes ya no están con Macri, no tributan a Macri, tributan a él. Y por lo tanto él tiene un peso específico en la negociación que está muy por encima del propio expresidente, a quien respeta, cobija, trata de que no se haga el rebelde".

De cara al futuro, Milei le estaría "marcando la cancha" a Macri "respecto a cuáles son los posibles acuerdos a futuro, que van a ser siempre y cuando el oficialismo lo determine. Y no cuando Macri lo decida", como demostró hasta ahora el expresidente, cuyos diputados votaron el proyecto de movilidad jubilatoria para después apoyas el veto presidencial. "Macri entiende que está casi en un pie de igualdad y Milei dice que no. 'Vos tenés el lugar porque yo te lo doy'. Entonces ahí hay un juego de necesidades mutuas que yo no sé cómo no se ha estancado", sostuvo.

"Si Milei sigue desgastando su imagen y perdiendo entre tres y siete puntos en los próximos 90 días, yo creo que Macri va a tener un peso específico mayor. Si Milei recompone imagen, la economía se acomoda en triple carambola, la inflación va en uno y la economía da vuelta", entonces "podrá decir 'las condiciones de las cosas mías. Las aceptas bien, no las aceptás, un barco que sigue su rumbo' y se produce lo del kirchnerismo del 2005 en el enfrentamiento con Duhalde", concluyó.

