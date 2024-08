Fernando Burlando defenderá oficialmente a Daniel Orozco y a Janina Ortiz: cuál será su estrategia

El mediático abogado Fernando Burlando asumió oficialmente la defensa del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y de la diputada provincial suspendida de su banca Janina Ortiz. Ambos enfrentan una serie de complicaciones en la Justicia en el marco del "Las Heras Gate", que se destapó a raíz de la investigación del desvío de $35 millones a una cooperativa fantasma denominada Manos a la Obra durante el período en el que Orozco y Ortiz cumplían funciones en el municipio.

Burlando ya había estado en Mendoza dos meses atrás, aunque recién este lunes blanqueó de forma oficial que asumirá la defensa de Orozco y Ortiz, quienes se encuentran imputados. Adelantó que su equipo legal presentará "una batería de medidas" y que insistirá, en primera instancia, en el sobreseimiento de Ortiz. Respecto a los tintes políticos de la causa, no dio nombres propios, aunque aseguró que "no descarta una persecución política de segundo, tercer o cuarto nivel o hasta incluso judicial".

Para recapitular, Daniel Orozco fue imputado por peculado doloso en calidad de autor en cuatro hechos, en base a toda la reunión de prueba. La Fiscalía sostiene que el ex jefe comunal actuó en el desvío de fondos mendocinos "durante el año 2021 y hasta el año 2023, con la finalidad de obtener dinero público de la Municipalidad de Las Heras con un claro perjuicio para el patrimonio municipal". Enfrenta una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua.

Janina Ortiz fue imputada formalmente por coacciones. El proceso está vinculado a una acusación contra Ortiz, realizada por una exempleada municipal, quien denunció que la exsecretaria de Gobierno lasherina la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y así obtener información sensible. Se trata del exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, quien aparecería en la grabación de la cual se desprendió la denominada causa "cooperativas fantasmas".

También se la señala como presunta coautora en el supuesto desvío millonario a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, aunque, por el momento, no ha sido imputada en esta causa. Asimismo, fue desaforada y suspendida de su banca como diputada provincial, obtenida en 2023 y en representación de La Unión Mendocina.

Fernando Burlando brindó una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton junto a su equipo y junto a quienes, hasta el momento, eran los únicos abogados de los dos involucrados. Precisamente, estuvo acompañado por Javier Baños, Germán Francone, María Elena Quintero. Alfredo Paturzo y Agustín Troncoso.

En relación al trasfondo político detrás de la causa -la cual se destapó una vez que Daniel Orozco y Janina Ortiz decidieron dar el portazo del frente oficialista de Cambia Mendoza en la previa a las elecciones 2023- Burlando aseveró: "Yo no tengo pelos en la lengua y cuando tengo que hablar de la interferencia del poder político en los temas este judiciales, lo hago sin ningún tipo de medida. Sí digo que a veces -a veces- algunos toman una postura de persecución, ya sea por obsecuencia o por ideología. Yo no veo por el momento ningún tipo de síntoma de que haya cuestión este política (NDR: luego dijo que no lo descarta). Sí sé que los temas políticos despiertan tal vez no en las primeras líneas, pero sí en la segunda o, lamentablemente, en el Poder Judicial y el ámbito de la Procuración. No nos apresuremos. No quiero abrir juicio de valor sobre nadie en particular. Creo en la Justicia. Hay malos jueces, malos fiscales, en todos lados, como hay malos profesionales".

Burlando también dijo que "uno no viene a invocar la perspectiva de género tratando de buscar un recurso o una estrategia", pero indicó que "se da esa situación de tener al género como algo menor y que se puede tolerar y permitir cualquier tipo de agresión. Nosotros vimos mucha agresión innecesaria y obsecuencia de muchos este personajes, tal vez de la política, que obviamente traccionaron para que hoy la situación esté como está (...) He visto videos y realmente es salvaje lo que se ha hecho con Janina. Es brutal".

"Ustedes saben lo que le pasó a Janina, cómo fue tratada. Creo que ninguna mujer -o ningún ser humano- merece más allá de de los acontecimientos. ser tratado de esa manera tan denigrante y tan ofensiva. Mucha gente de la política se ha abrazado a la agresión sin tener en cuenta que tal vez es mucho más grave lo que hicieron por lograr un objetivo, desde la perspectiva de género, que en definitiva las acciones que pretendían imputar sobre Janina", sumó.

En relación a su asunción como abogado defensor, deslizó que "trabajar desde la oscuridad o las tinieblas no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora, Entonces, hasta que estemos matriculados en el Colegio de Abogados nosotros vamos a seguir en esta situación y conversando con todo el equipo que en definitiva está trabajando para lograr un solo objetivo: buscar el sobreseimiento".

"Nuestro objetivo que se reconsidere toda la situación. Reitero, entiendo que abiertamente se han vulnerado normas de carácter transnacional. Acá parece que no les importa absolutamente nada. Entonces, basados claramente en estos convenios internacionales, yo este tengo muchísima expectativa y, si bien estas conductas y estas maniobras desgastan mucho a quienes son este víctimas de estas agresiones. entendemos que después de algunas visitas con Janina está con nuevamente con ganas y sobre todo con la esperanza", aportó. La defensa de Orozco-Ortiz dio una conferencia de prensa. Foto: Diego Gubinelli / MDZ.

Javier Baños fue el encargado de dar detalles técnicos de lo que considera el equipo de trabajo encabezado por Burlando. " Hemos estudiado el material que nos han arrimado y hemos estudiado este material y vamos a trabajar con los colegas en forma conjunta. Lo que podemos señalar en este momento es que, después de haber analizado en profundidad una gran cantidad de información, una multiplicidad de elementos de prueba y de convicción, podemos afirmar, con una probabilidad rayana en la certeza que estamos en presencia de múltiples arbitrariedades de un proceso judicial que es cuestionable y que estas son corroborables empíricamente", señaló.

Y agregó que "algunos elementos de prueba ya han sido aportados. Otros se encuentran pendientes de producción y estos elementos demuestran inequívocamente la absoluta inocencia y falta de culpabilidad tanto de la diputada Janina Ortiz como del exintendente Daniel Orozco".

Javier Baños expresó que "existen serias incongruencias e irregularidades que hemos advertido. En primer lugar, una absoluta orfandad probatoria, tanto en el marco de la causa que se sigue contra la diputada por el delito de coacciones, como también con relación a la que se sigue en punto al al señor Orozco. Daniel Orozco entendemos que podría estar siendo víctima de una persecución injustificada".

"No hemos podido encontrar ni remotamente algún elemento de convicción, ninguna pista, ninguna prueba seria que amerite la vinculación de Daniel Orozco con los sensibles hechos de corrupción que investiga el Ministerio Público. Nos parece evidente que la acusación contra el señor Orozco tiene muchísimas incongruencias e inconsistencias y que no podría sostenerse con fundamento jurídicos ni en el mediano ni en el largo plazo", continuó. Javier Baños. Foto: MDZ.

En tono desafiante aseguró que "es absolutamente contradictorio imputarle a Janina Ortiz haber formado parte de un grupo de delincuentes que tenían el objeto de defraudar las arcas del del Estado y, al mismo tiempo, que ella haya enviado a una mujer o que haya coaccionado a una mujer para que hipotéticamente tratara de obtener pruebas en contra de esa propia defraudación que ella misma estaba cometiendo. Esto es completamente absurdo. Es como pretender robar un banco y después grabar al cómplice para auto perjudicarse o auto incriminarse. Cuando se sostienen en forma simultánea, cuando se quieren sostener las dos al mismo tiempo, son absurdas y son opuestas por el vértice".

También adelantó que van a "requerir en realidad el sobreseimiento de la diputada en la causa de las coacciones" y "a pedir a la Justicia que cumpla con las medidas de prueba que ya fueron requeridas por nuestros distinguidos colegas de la de la jurisdicción, ya que hay una multiplicidad de diligencias probatorias que aún no han sido realizadas".

Baños se mostró confiado sostuvo que "el proceso en sentido estricto, la verdad es que todavía no comenzó. El proceso en sentido estricto comienza con el requerimiento de elevación a juicio. Estamos en una etapa completamente incipiente. Pruebas no existen. Las pruebas se producen durante el debate en el marco de un juicio oral público y contradictorio hasta tanto no se requiera de aprobación a juicio. Vamos a pedir una batería de diligencias probatorias, básicamente prueba pericial y prueba testimonial que está pendiente. Posiblemente se articule algún pedido de nulidad".