Fernando Burlando en Mendoza: tomará defensa de Daniel Orozco y Janina Ortiz y despegó a Alfredo Cornejo de la causa

El abogado penalista Fernando Burlando pasó por Mendoza, donde tuvo reuniones con Daniel Orozco, exintendente de Las Heras, y Janina Ortiz, exsecretaria de Gobierno municipal y diputada con funciones suspendidas, con quienes -según reveló- está cerca de acordar representación legal. "Vine a ver una causa que tiene connotación política-judicial y vinimos a tratar de armonizar una situación con terminar con todos los litigios. Vine a ver su situación y la de su señora (Janina Ortiz)", expresó el letrado.

"Hubo situaciones políticas que deben armonizarse, desde la política, no es un tema netamente judicial. La política tiene estos vaivenes donde a veces te tocar estar y a veces, no. Creo que las peleas políticas no le hacen bien a los ciudadanos", agregó Fernando Burlando en un móvil de Canal 7.

"Estamos ultimando detalles sobre la defensa", confirmó Fernando Burlando, quien también iba a formar parte del equipo de abogados querellantes que representan a los padres del Loan Peña, el niño correntino desaparecido hace más de dos semanas, algo que finalmente no ocurrirá.

El abogado se refirió al gobernador de Mendoza, para con quien no escatimó en elogios: "(Alfredo) Cornejo es un verdadero peso pesado de la política. Nadie va a dudar de lo que es a nivel no solo provincial, sino a nivel nacional. el gobernador de la provincia"

Sobre la disputa política tras la ruptura de Cambia Mendoza y la aparición de Daniel Orozco como candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, quien decidió enfrentar a Cornejo en las urnas, reflexionó que "no creo que exista ese conflicto tan arriba, creo que el conflicto está por debajo. Sí sé que ha habido divergencias de opiniones en el espacio del gobernador Cornejo y Orozco".

"La señora de Daniel Orozco (Janina Ortiz) vivió hechos que yo los percibo desde una perspectiva de género. Es algo que yo tengo muy presente y que la sociedad también. Exijo que la Justicia y todo el poder también tenga presente esto", precisó sobre la exsecretaria de Gobierno.

"Tenemos una relación de hace tiempo con Daniel. Tengo un gran respecto por Cornejo, que no tiene nada que ver, eh (sic). Entiendo que mediático-periodísticamente darle esa connotación eleva un poco el tema, pero me parece que el tema está un poco más abajo", cerró.

Daniel Orozco y Janina Ortiz, entre otros exfuncionarios de Las Heras, son investigados por fraude a la administración pública en la causa de una cooperativa Manos a la Obra, cuya actividad era nula. Además, Ortiz fue imputada días atrás por amenazas coercitivas, tras ser denunciada por una exempleada municipal, quien aseguró que Janina la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y así obtener información sensible. Se trata del exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, quien aparecería en la grabación de la cual se desprendió la denominada causa "cooperativas fantasmas".