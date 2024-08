Javier Milei desafía a la oposición y vaticina cuál será su futuro inmediato: "No les voy a dar el gusto"

El presidente Javier Milei mantuvo un encendido discurso el viernes por la noche en Rosario frente a los empresarios del campo que asistieron al 140 aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad santafesina. Ahí hizo eje en lo que es el tema del momento tras el traspié en el Senado de la Nación, por lo que apuntó contra la oposición, a los que volvió a tildar de "degenerados fiscales" por haber aprobado la nueva formula jubilatoria.

"Hay que mirar a los kirchneristas" para saber "quiénes han arruinado a los jubilados", al acusar a la gestión de ese espacio de haber cometido la "irresponsabilidad" de haber "jubilado a personas sin aportes".

También recordó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "vetó el 82 por ciento móvil" de las jubilaciones en 2010, por lo que, dijo, "no resiste el archivo".

Milei también defendió su gestión al decir que "hemos tenido la mejor performance fiscal en la historia argentina. Y como esto está dando resultado, la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal. Porque si sale bien se les terminó el curro. Yo esto lo voy a tener que financiar, voy a tener que aumentar la inflación o la presión fiscal al punto que termino destruyendo la tasa de crecimiento. Estoy condenando a nuestros nietos a vivir en una situación miserable".

"No es simpático hacer lo que hice, pero prefiero decirles una verdad incómoda a una mentira confortable. Para mentiras confortable pueden ir a buscar a los senadores que votaron ayer, esos mentirosos los van a empobrecer y le van a arruinar la vida a sus hijos y nietos. Yo vine acá a poner el pellejo para salvar a la Argentina, no para hundirla", agregó.

Además de hacer foco en eso, el presidente, casi sobre el final de su discurso, destacó que "voy a tener que confiar en las fuerzas del cielo para que no me pase nada. Dicho sea de paso si me pasa algo será culpa de ellos", en clara referencia al peronismo. Y agregó: "Sobre todo cuando armaron la bicameral poniendo a un kirchnerista de closet (por Martín Lousteau) y a otros dos kirchneristas (Oscar Parrilli y Leopoldo Moreau) que son corresponsales del pacto con Irán, o sea que son quienes pusieron la bomba en Argentina".

"No les voy a dar el gusto, voy a terminar estos cuatro años y además voy a ser reelecto. Voy a hacer que Argentina se ponga de pie", sentenció ante los aplausos de la sala.