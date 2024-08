Reapareció Daniel Orozco con un video en homenaje al General San Martín

El exintendente de Las Heras Daniel Orozco reapareció en sus redes sociales con un video en homenaje al General San Martín en el marco del aniversario de su fallecimiento, conmemorado este último sábado 17 de Agosto. El ex jefe comunal, quien tiene apariciones esporádicas desde que dejó su cargo y desde que enfrenta serios problemas en la Justicia, filmó un video en el Monumento al Ejército de Los Andes, donde se encargó de transmitir una suerte de reflexión.

"Él nos enseñó tantas cosas. No solamente como político, sino también como persona. No solamente como militar, sino también como como padre. Lo importante de todo es que nos legó la idea de la libertad, pero del valor, de la justicia, del no mentir. El valor de que se puede hacer todo", señaló Orozco.

"Siempre recuerdo esas palabras cuando dijo 'no me quita el sueño vencer a los godos, sino vencer esas altas cumbres. Eso significa que vencer los obstáculos, que hay que tratar que cada piedra que tengamos en el camino y que nosotros seamos capaces con responsabilidad con honor, justicia y verdad hacer las cosas para bien. De nuestra querida Las Heras y nuestra querida Mendoza, al General San Martín, salud", dijo el excandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina.

Mirá el video

Daniel Orozco, intendente desde 2015 a 2023, se encuentra imputado bajo la figura de peculado en la causa mejor conocida como "cooperativas fantasmas", en la cual se investiga el desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra con el exsubsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, como uno de los principales protagonistas.

Un documento de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, con fecha del 18 junio, afirma en la redacción del avoque por peculado que "durante el año 2021 y hasta el año 2023, con la finalidad de obtener dinero público de la Municipalidad de Las Heras con un claro perjuicio para el patrimonio municipal, un primer grupo de funcionarios públicos pertenecientes al ente municipal, integrado por una parte por 1) el Intendente Mario Daniel Orozco, 2) la Secretaria de Gobierno Janina Ortiz y 3) el Sub Secretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart, en su condición de coautores materiales; y por otra parte por 1) el Jefe de Licencias de Conducir Hernán Matías Mostaccio, 2) el agente municipal contratado Juan Pablo Pandolfi, 3) el contador Daniel Germán Herrera y 4) el agente municipal contratado Adrián Alejandro Pérez (a) 'Moco', en su condición de partícipes necesarios, planificaron y ejecutaron con el fin ya referido, una maniobra u operación conjunta".

Esta habría sido "mediante la manipulación administrativa y el direccionamiento de las licitaciones públicas Nº 1112 y 1127 y de las contrataciones directas N° 3086 y 3101, utilizando una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras, creada para realizar tareas de reciclaje, pero que en la realidad de los hechos tenía por fin obtener el pago de dinero de parte del municipio por servicios que no fueron prestados en las condiciones legalmente establecidas".

"En efecto, la maniobra u operación antes mencionada, fue ejecutada utilizando deliberadamente la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, la que había sido constituida bajo el Programa 'Las Heras Verde', pero que antes de ocurrir los hechos investigados se encontraba inactiva y sin funcionamiento, y de la que los sindicados se valieron y utilizaron para acceder a licitaciones públicas y a contrataciones directas promovidas y direccionadas, para obtener de esta manera recursos dinerarios del ente municipal referido.- Por otra parte, un segundo grupo de funcionarios públicos del ente municipal referido, integrado por 1) el Secretario de Hacienda Carlos Arturo Nofal, 2) el Director de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan, 4) el Director de Compras y Suministros Mauricio Rafael Valle, 5) el Director de Contaduría Leandro Tassi, 6) el Subdirector de Contaduría Javier Tolín y 7) la Directora de Tesorería Patricia Díaz, actuando por negligencia y/o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, permitieron, al no cumplir con el deber legal y funcional de control que su posición individual e institucional les imponía, que los funcionarios del primer grupo ya referido concretaran la obtención del dinero municipal según ya se explicó", indica.

Y agrega: "Así las cosas, primero fue el Intendente Mario Daniel Orozco, quien ordeno realizar la maniobra u operación referida, solicitando a los funcionarios Pandolfi y Mostaccio que regularizaran la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, de manera que esta pudiera participar en licitaciones públicas y/o en contrataciones directas ante el ente municipal, motivo por el cual, los mencionados Pandolfi y Mostaccio coordinaron y gestionaron las distintas inscripciones, altas y autorizaciones de la cooperativa antes señalada y las de su presidente, el mencionado Adrián Alejandro Pérez, ante los organismos públicos competentes como INAES, AFIP y ATM, realizando todo esto a espaldas de los supuestos integrantes de la cooperativa para ocultar la finalidad de la maniobra ejecutada".