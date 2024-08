Qué saben de Alberto Fernández y Fabiola Yañez los testigos citados a declarar

El expresidente Alberto Fernández fue imputado por el fiscal federal Ramiro González por el presunto delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas a la ex primera dama Fabiola Yañez. Con esta acusación, el procurador solicitó recabar las primeras pruebas en el marco de la denuncia presentada a partir de fotografías y conversaciones halladas por la Justicia en el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, como parte de una investigación por presunta corrupción en la contratación pública. Ahora más de diez personas deberán prestar declaración y sus situaciones podrían complicarse. Ya hay fecha para los primeros.

En su dictamen, el fiscal afirmó que Yáñez "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar" asentado "sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente", en 2019, y "el ejercicio del cargo", hasta diciembre pasado.

Según el procurador, bajo "esa estructura de asimetría", Fernández habría "realizado distintos comportamientos penalmente relevantes", entre ellos, obligar a Yáñez a abortar en 2016, "a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento", por el que la mujer se vio "coaccionada" para tomar esa decisión, "provocándole un daño psíquico irreparable". También señaló que el 12 de agosto de 2021 Fernández sujetó del brazo a Yáñez "provocándole las lesiones cuya imagen se observa" en una foto enviada por Yáñez a María Cantero, secretaria del político peronista.

Asimismo, indicó que en julio de 2021 Fernández, mientras se encontraba junto a Yáñez en la cama de la 'suite presidencial' de la residencia oficial de Olivos, luego de una discusión "le propinó un golpe de puño en el ojo", y que el 11 de agosto de 2021, después de otra discusión, el entonces mandatario "zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello".

En el documento también se afirma que el 12 de agosto de 2021 Fernández le propinó una patada en el vientre a Yáñez, "conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento". El procurador sostuvo que durante el primer semestre de 2023 "con habitualidad Alberto Fernández golpeaba con la mano abierta" a Yáñez, quien decidió mudarse con su hijo, Francisco, nacido en abril de 2022, a la casa de huéspedes de Olivos, donde el exmandatario "entraba de manera violenta".

El fiscal señaló, por otra parte, que Yáñez relató que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú (Brasil), le mostró a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, fotos de los golpes que sufrió y le dijo que se quería ir de la residencia de Olivos, ante lo cual la entonces ministra se limitó a pedirle que la visitara en el Ministerio "sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento". Respecto a este hecho, el fiscal ordenó abrir una investigación por separado.

El fiscal también refirió que el 28 de junio Yáñez recibió un llamado de su entonces abogado, Juan Pablo Fioribello, quien le sugirió no denunciar a Fernández. Yáñez, además, "refirió haber recibido mediante llamados y mensajes de texto diversos tipo de amenazas, tanto proferidas por Alberto Fernández como de terceros en las últimas semanas". Con todo esto, este viernes la fiscalía efectuó las primeras convocatorias para declaraciones testimoniales y libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola Yañez, a prestar declaración testimonial en el Consulado argentino en Madrid, donde la mujer reside con su hija.

Quiénes declararán y qué pueden aportar a la causa

Miriam Yáñez Verdugo: es la madre de Fabiola Yañez. Además de ser citada por su proximidad con la denunciante y por ser la niñera de su nieto, Francisco, es protagonista en la anécdota de cómo salieron a la luz fotos y videos de mujeres presuntamente amantes de Fernández. Asimismo, según el testimonio de la víctima, Yañez Verdugo habría presenciado escenas de maltrato y violencia durante su estadía en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos a la vez que desde España pudo ver situaciones de hostigamiento telefónico y amenazas.

Daniel Rodríguez: es el exintendente de la Quinta de Olivos. Se supone que por su rol estaba al tanto de todo lo que sucedía en la residencia presidencial. Fue citado porque la mayoría de los hechos que relató Fabiola Yañez ocurrieron en ese lugar y, aunque no puede pretenderse que él haya sido testigo de cada uno de los hechos sí fue mencionado como alguien que una vez intervino en una discusión y puede respaldar o no la declaración de Yañez sobre que se mudó a la casa de huéspedes, cómo se veía el trato entre la pareja o si la custodia alguna vez le reportó anomalías. Además está citado en la causa Nación Seguros.

Daniel Rodríguez y Martínez Sosa. Foto: NA.

Sofía Pacchi: era amiga de Fabiola Yáñez y trabajaba para ella como asesora. Estuvo en la Fiesta de Olivos, cuando se celebró el cumpleaños de Yañez en pandemia. Fue convocada porque una de las fotos de los golpes coincide con el día en que se conoció la foto de la cena. En conversaciones entre Yañez y Cantero, la ex primera dama dice que Fernández intentó seducir a su amiga.

Sofía Pacchi, examiga de Fabiola Yañez. Foto: Archivo MDZ.

Alicia Barrios: periodista. Fue citada porque Yañez la marcó como alguien que había estado al tanto de algunas situaciones de violencia. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, dijo la ex primera dama en una entrevista. Consultada por LN+, Barrios respondió: “Ella ha pasado momentos terribles, muy duros, que son comunes, en general, en las mujeres que se enamoran, que aman demasiado. Pero ella era una mujer de una inteligencia impresionante y a mí me llamaba la atención. ¿Cómo puede ser que no la aprovechen?”.

La periodista Alicia Barrios, una de las citadas como testigo.

María Cantero: exsecretaria de Alberto Fernández. Investigada en la causa Nación Seguros. Por las pericias en su celular en el marco de esa investigación se conocieron los chats de Yañez que daban cuenta de la violencia. La ex primera dama le había contado el día que conocieron las fotos de la fiesta de Olivos que Fernández la golpeaba y que estaba embarazada.

María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández. Foto: NA.

Federico Saavedra: médico de la Unidad Médica Presidencial. Le prestó atención a Fabiola para calmarle el golpe en el ojo. La ex primera dama apuntó contra él. Lo acusó de haber ocultado una de las agresiones del exmandatario hacia ella cuando aún no había nacido el hijo de ambos.

Fernández se atiende con él desde hace más de una década. Trabajó en el Hospital Otamendi desde 2001, donde fue jefe de Clínica Médica. Es oriundo de La Plata. En junio de 2019, el médico atendió a Alberto Fernández por una inflamación en la pleura que lo obligó a interrumpir su campaña presidencial para realizarse unos chequeos, mientras que en noviembre de 2014, Saavedra integró el equipo que recibió a la por entonces mandataria Cristina Kirchner, quien había quedado internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro febril infeccioso.

Además, el nombre de Saavedra también sobresalió a mediados de 2020 cuando le recomendó a Fernández que tome precauciones ante el avance del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, a través de un escrito, le aconsejó no salir de la Quinta de Olivos o restringir al máximo posible el contacto interpersonal.