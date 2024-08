Fabiola Yañez habló sobre la Fiesta de Olivos y apuntó contra Alberto Fernández: "Yo no organicé ningún brindis"

Por primera vez, la ex primera dama Fabiola Yañez se refirió al escándalo por el festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con Infobae, Yañez negó haber organizado el brindis y apuntó contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández, quien la responsabilizó públicamente por el evento.

La polémica surgió en agosto de 2021, cuando se filtraron imágenes de la reunión, un año después de su realización. En ese momento, Fernández deslindó responsabilidades sobre Yañez, afirmando que "Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho", durante una conferencia de prensa.

Yañez, visiblemente afectada, recordó que Fernández la culpó más de una vez, incluso estando ella embarazada y sentada frente a él. "Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya. Este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya”. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía? Por favor", se defendió la ex primera dama.

Respecto a la organización del encuentro, Yañez sostuvo que no puede revelar nombres y que algunos de los presentes en la foto eran amigos suyos, pero la mayoría eran empleados que trabajaban en Olivos o en la Jefatura de Gabinete. Según sus declaraciones, el personal de la Casa Rosada entraba y salía constantemente por razones laborales.

Yañez también denunció que fue señalada como responsable de los malos resultados del Frente de Todos en las elecciones legislativas de 2021. "Otro juego psicológico que me hicieron. Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad", sostuvo.