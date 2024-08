El Gobierno aceleró por las SAD y le marcó la cancha a la AFA con una importante medida

La batalla AFA-Gobierno tiene un nuevo capítulo y es, ni más ni menos, que por la batalla inicial que los enfrentó en la campaña presidencial: la implementación de las SAD. Para el Ejecutivo que preside Javier Milei es una clave para hacer crecer las inversiones deportivas en el país, pero para Chiqui Tapia se deja de lado la esencia del fútbol argentino. El Gobierno, este miércoles, avanzó con la reglamentación y aparte le marcó la cancha a los dirigentes.

En concreto, la medida del Gobierno no es una novedad pero salió su reglamentación este miércoles por la noche en el Boletín Oficial. Sostiene que mediante los artículos 331 a 344 del Decreto de Necesidad y Urgencia No 70/23 se modificó la citada Ley

N° 20.655 a efectos de contemplar la posibilidad de que personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas

reguladas en la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, y sus modificatorias, que tengan como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física, de acuerdo con los principios generales enunciados en el Capítulo I de la mencionada Ley No 20.655, puedan integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

De esta forma se amplían las opciones de estructuras jurídicas a las que puedan recurrir aquellas organizaciones interesadas en el sistema.

A su vez, el Gobierno le marcó la cancha a la AFA de Chiqui Tapia en uno de los fundamentos de la medida: "Se estableció una cláusula transitoria que prescribe que las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de UN (1)

año, contado a partir de la entrada en vigencia de su reglamentación, para modificar sus estatutos a efectos de adecuarse a los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes", reza el decreto conocido este miércoles.

Y suma que: "Se establece que no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si ella está reconocida en dicha ley y sus normas complementarias".

De esta forma, la batalla entre los dirigentes del fútbol argentino y el Gobierno continúa más fuerte que nunca: se espera que haya respuesta por parte de la AFA, que insiste en que no modificará su estatuto y los clubes seguirán siendo asociaciones civiles.

El documento completo