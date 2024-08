Picante: así reaccionó Dalma Maradona luego de que Manuel Adorni "se olvidara" de su padre

La actriz Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, le respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que el funcionario ninguneara al futbolista, y lo calificó de "Muppet".

"No sé a qué va con esto, es un Muppet", expresó Dalma Maradona en un programa de streaming. Y expresó: "Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés".

"Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina", insistió la actriz sobre su padre.

La situación se había dado más temprano durante la conferencia de prensa diaria de Manuel Adorni, en la que saludó a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez y Guillermo Vilas, y a músicos como Gustavo Cerati y Charly García, por el Día Internacional del Zurdo.

El funcionario definió a esas figuras como "grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", y ante la mención de Diego Maradona por parte de uno de los periodistas, respondió: "Ah, sí. También era zurdo".

Dalma Maradona calificó a Adorni como "una persona que repite lo que tiene que decir, que ni siquiera tiene pensamiento propio".