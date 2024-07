Espinoza, Bussi y Alperovich: del poder a la Justicia por abuso sexual

Fernando Espinoza, Ricardo Bussi y José Alperovich tienen varias cosas en común. Son hombres de la política, fuertes en sus territorios, que manejan o manejaron poder por décadas y que atraviesan distintas instancias judiciales por denuncias de abuso sexual. El intendente de La Matanza, un viejo peronista; el ex candidato a gobernador de Tucumán que se puso tras las filas de La Libertad Avanza; y el radical converso al justicialismo que fue tres veces gobernador de esa provincia entre 2003 y 2015, atraviesan hoy una crisis personal luego de que tres mujeres los acusaran de haberlas abusado sexualmente. Cada uno está en una instancia penal diferente. Las denuncias sólo son contemporáneas pero no tienen relación entre sí aunque dan cuenta de un cambio de época en el que el silencio se rompe y la Justicia escucha.

Espinoza, a un paso del juicio oral y público

La Sala VII de la Cámara de Crimen confirmó el miércoles 3 el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual a su exsecretaria privada Melody Raskaukas, por lo que la causa quedó a un paso del juicio oral y público. Además, le dictó un embargo de 1.500.000 de pesos sobre sus bienes.

Se ratificó así la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial. Este último cargo se debe al hecho de que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y sin embargo la abordó por teléfono para persuadirla de que retirara la denuncia en su contra.

Los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich marcaron una postura en línea con la del fiscal Mauricio Viera, quien había dictaminado para que se ratificara el procesamiento. De esta manera, el expediente retornará al juzgado de Galleti, quien deberá resolver si da por finalizada la instrucción en caso de que considere que ya está agotada la instancia de investigación. Si así lo fuera, la jueza le requerirá a las partes que se expidan sobre si el expediente debe ser enviado a juicio oral, en cuyo caso la causa se sorteará entre los tribunales orales para darle continuidad al proceso judicial.

Los hechos por los que Espinoza quedó procesado datan del año 2021, poco después de que Melody Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada del intendente matancero, por una recomendación del exnovio de ella. La mujer relató que el jefe comunal se apersonó en el domicilio privado de ella donde se produjeron algunos “tocamientos impúdicos” sin consentimiento, según consta en la denuncia. Rakauskas denunció el hecho, pero después de hacerlo fue amenazada y extorsionada.

Alperovich, condenado a 16 años de cárcel y preso

El exgobernador de Tucumán José Alperovich fue condenado la noche del 18 de junio a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser acusado de perpetrar nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y exasesora entre 2017 y 2018, ocurridos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia norteña.

El juez Alejo Ramos Padilla dictó el veredicto en perjuicio del exmandatario provincial, quien se encontraba acusado de tres tentativas de violación y seis agravadas por acceso carnal.

Según la denuncia, los primeros hechos por los que fue incriminado ocurrieron en Buenos Aires a fines del 2017, poco después de que la víctima empezó a trabajar como asesora del exgobernador, quien por aquel entonces era senador y viajaba asiduamente con sobrina a territorio bonaerense.

José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión. Foto: Archivo MDZ.

Hasta el momento, el exgobernador se había mantenido en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y contaba únicamente con una prohibición de salida del país.

De los hechos de abuso sexual, dos tuvieron lugar en el departamento que Alperovich posee en Puerto Madero, pero los casos más graves se produjeron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.

En su alegato, la defensa intentó descalificar a la víctima e incluso argumentó que en la acusación se utilizaron las "mismas frases" con las que se incriminó al actor Juan Darthés, quien recientemente fuera condenado en Brasil.

Ricardo Bussi, acusado pero sin reacción judicial

Lupe, la mujer que denunció en 2021 al excandidato a gobernador de Tucumán Ricardo Bussi por abuso sexual, dio un crudo testimonio el mes pasado sobre lo que vivió en 2020 antes y después de la acusación que realizó en contra de referente político de La Libertad Avanza. "Trabajaba de lo que podía, quedé embarazada y sufrí violencia de género. Conocí a Ricardo Bussi porque su familia era amiga de mi expareja", contó.

En diálogo en Campanas en la Noche con Carolina Fernández por Splendid, la joven sostuvo que Bussi la ayudó en reiteradas oportunidades cuando denunció a su expareja por tirar una bomba molotov en su vivienda. "Le conté a Bussi y tuvo mucha solidaridad, me sorprendí mucho. Entre las cosas que me trajo había calmantes para mis quemaduras", explicó.

Sin dudarlo Lupe aceptó, pero comenzó a ver cosas extrañas: "Me llevó a trabajar a una sede donde hacían fiestas que eran cualquier cosa, no era para ayudar a la gente. Nos decían que íbamos a colaborar con el partido para cobrar plata". "En el galpón no estaba el candidato pero había otros políticos conocidos. Yo en ese momento tenía 25 pero había chicas de 16 o 14 años", indicó.

Después de haber visto lo que ocurría dentro del galpón, la mujer decidió no volver al partido: "Me apareció una cuenta a mi nombre que nunca abrí, tuve que hacer la denuncia para desconocerla. Las únicas personas a las que le di mis datos fueron a las del partido".

El excandidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza Ricardo Bussi. Foto: Archivo MDZ.

"Cuando fui a enfrentar a la concejal me quisieron cagar a piñas y me fui a mi casa. Cuando llegué le mande un mensaje a Bussi para hablar y ahí empezaron a llegar amenazas por lo que le hice una denuncia a la concejal", continuó con su relato.

Frente a este escenario, la denunciante sostuvo que Bussi la llamó y le dijo de tener una reunión: "Cuando salí hable con unas compañeras y me quebré, me llevaron a un hospital. Como era la pandemia tenias que tener síntomas, yo no podía hablar, tuvo que decirlo una compañera".

"A mí me amenazó hasta la Policía, entraron a mi casa, me la balearon. Con el calvario que viví me vine a encadenar a la Casa Rosada porque quisieron secuestrar a mi hija", contó. Al ser consultada sobre si hicieron algo en la Legislatura, Lupe sostuvo: "Nadie hizo nada". Por último, expresó que desea por parte de la Justicia: "Que se pongan a laburar y hagan lo que tengan que hacer, que metan en cana a todos los delincuentes".