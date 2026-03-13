Reapareció Diego Spagnuolo y declaró en Comodoro Py por la causa Andis

El extitular de la Andis fue a declarar a los tribunales por la causa que investiga presuntos hechos de corrupción durante su gestión al frente de la agencia de discapacidad.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, declaró en Comodoro Py por la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la venta de medicamentos para personas con discapacidad.

Comodoro Py: Spagnuolo y causa Andis El caso supuso un grave revés político para la imagen del presidente Javier Milei ya que el hecho salpicó a su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, debido a que, según los audios conocidos que dejaron al descubierto el caso, había una trama detrás de la compra de medicamentos en la que se exigía un sobreprecio a los laboratorios y que iba a parar a las manos de Eduardo y Martín Menem, allegados a Karina.

Investigan a Spagnuolo por presuntas irregularidades en pensiones Por otra parte, se conoció que la Justicia de Córdoba también investiga a Diego Spagnuolo por presuntas irregularidades con las pensiones por discapacidad.

La decisión fue tomada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que resolvió declarar competente de forma provisoria al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, actualmente a cargo del juez subrogante Carlos Ochoa, para tramitar la causa.