Tucumán: la denunciante de Ricardo Bussi dio detalles de su historia

Lupe, la mujer que denunció en 2021 al excandidato a gobernador de Tucumán Ricardo Bussi por abuso sexual, dio un crudo testimonio sobre lo que vivió en 2020 previo y posterior a la acusación que realizó en contra de referente político de La Libertad Avanza. "Trabajaba de lo que podía, quedé embarazada y sufrí violencia de género. Conocí a Ricardo Bussi porque su familia era amiga de mi expareja", contó.

En diálogo en Campanas en la Noche con Carolina Fernández por Splendid, la joven sostuvo que Bussi la ayudó en reiteradas oportunidades cuando denunció a su expareja por tirar una bomba molotov en su vivienda. "Le conté a Bussi y tuvo mucha solidaridad, me sorprendí mucho. Entre las cosas que me trajo había calmantes para mis quemaduras", explicó.

Sin dudarlo Lupe aceptó, pero comenzó a ver cosas extrañas: "Me llevó a trabajar a una sede donde hacían fiestas que eran cualquier cosa, no era para ayudar a la gente. Nos decían que íbamos a colaborar con el partido para cobrar plata". "En el galpón no estaba el candidato pero había otros políticos conocidos. Yo en ese momento tenía 25 pero había chicas de 16 o 14 años", indicó.

Después de haber visto lo que ocurría dentro del galpón, la mujer decidió no volver al partido: "Me apareció una cuenta a mi nombre que nunca abrí, tuve que hacer la denuncia para desconocerla. Las únicas personas a las que le di mis datos fueron a las del partido".

"Cuando fui a enfrentar a la concejal me quisieron cagar a piñas y me fui a mi casa. Cuando llegué le mande un mensaje a Bussi para hablar y ahí empezaron a llegar amenazas por lo que le hice una denuncia a la concejal", continuó con su relato.

Frente a este escenario, la denunciante sostuvo que Bussi la llamó y le dijo de tener una reunión: "Cuando salí hable con unas compañeras y me quebré, me llevaron a un hospital. Como era la pandemia tenias que tener síntomas, yo no podía hablar, tuvo que decirlo una compañera".

"A mí me amenazó hasta la Policía, entraron a mi casa, me la balearon. Con el calvario que viví me vine a encadenar a la Casa Rosada porque quisieron secuestrar a mi hija", contó. Al ser consultada sobre si hicieron algo en la Legislatura, Lupe sostuvo: "Nadie hizo nada". Por último, expresó que desea por parte de la Justicia: "Que se pongan a laburar y hagan lo que tengan que hacer, que metan en cana a todos los delincuentes".

El testimonio de la víctima de Bussi